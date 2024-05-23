1888年首架升降機由奧的斯電梯公司引入？必睇香港「𨋢」冷知識

每日出門口返工、返學除了要「搭車」，大家好可能忽略了我們每天都「搭𨋢」！香港摩天大廈的數目是全球之冠，要是沒有升降機，相信要返工、返學都不是易事。的確在還沒有升降機之前，香港人上落樓都要靠腳骨力，自從1888年奧的斯電梯公司於中環的香港酒店安裝香港首架「𨋢」之後，除了建築物自始向高發展，香港人的生活方式及質素亦大大提升！截至上年，全港約有72 000部升降機，是全球升降機密度最高的地方之一，其實香港升降機有更多有趣的冷知識大家都可能不了解，今次就找來奧的斯香港、澳門及台灣副總裁兼董事總經理李赬（Michael）為大家分享一下，以及他所知道的香港升降機小故事！



奧的斯香港、澳門及台灣副總裁兼董事總經理李赬（Michael）表示大眾每天都需要使用升降機，不妨了解更多升降機有趣的知識。

冷知識一：香港首批升降機要等10分鐘

大家有時等車要等10分鐘都覺得時間太久，Michael就指香港城市節奏急速，現時大家等候升降機的時間都盡量設定在1分鐘之內，但原來136年前的香港，設於香港酒店的首批升降機，需要等待10分鐘才可乘搭。Michael解釋：「香港酒店是當時香港最宏偉、最高的酒店之一，奧的斯電梯公司就在酒店中設置了首批採用柚木製造車廂的升降機，使用液壓動力，需要手動操作，加上當時使用的機械系統無法有效處理高交通量，所以當時的人都習慣等候較長的時間才可乘坐升降機。」

香港首架升降機採用柚木製造，外型古典優雅。

冷知識二：「雙層升降機」你聽過未？

雙層巴士大家就聽得多，原來香港亦有在同一個升降機機槽中設有上下兩部連體升降機的「雙層升降機（Double Deck）」，Michael指：「大家可能在肉眼看不到雙層升降機，但其實奧的斯的雙層升降機可能大家都坐過，國際金融中心2期、港島東中心和新鴻基中心等等也有雙層升降機。雙層升降機系統容許兩部連在一起的升降機同時升降，分別接載單數及雙數樓層的使用者，所以這些大廈大多會分別有上下兩個升降機大堂。雙層升降機可以大大提高接載乘客量，又可以提升樓層連接地下的升降機效率。」

Michael解釋雙層升降機比傳統設計將接載乘客效率提高至兩倍，建築物業主更可將建築物可用空間增加。

香港人生活離不開升降機 李赬：每個城市的升降機都不一樣

Michael於1994年就加入奧的斯香港擔任實習工程師，之後他出任過大大小小不同的崗位，見識過世界大小不同的工程及升降機設計，他笑言自己有「職業病」，即使去旅行亦會觀察當地的升降機設計，他指：「因為每個地方的升降機都照顧著不同的使用者，所以看升降機的設計亦可以了解一個城市的性格，例如日本的升降機，我發現到他們有狗隻提示的標誌，有狗隻在升降機中就會亮起該標誌，如果你怕動物就可以先站在旁邊，你會感受到日本人的細心。」

而香港這個大城市的升降機亦有好多獨特性，「香港擁有超過9千座高層建築，其中超過4千座高樓大廈高度超過100米，554座建築高度超過150米，比起其他城市，香港人乘搭升降機的頻率十分高，每一日的生活都離不開升降機。而且你會看到香港的升降機和自動扶梯是公共交通系統的組成的重要部分，無縫地將乘客連接到各種交通樞紐，如港鐵站、巴士總站等。」香港升降機使用量及使用率之大，亦令到升降機需要長時間運行，所以香港升降機的質素、安全性、容量及速度都需要有世界級的水平，奧的斯亦為此引入不少創新技術，Michael補充：「東鐡過海段的金鐘站加建及延伸，為了乘客可以在四條不同的鐵路線之間進行換乘，奧的斯就在會展站至金鐘站中安裝了10部Gen2型號的升降機和40多條自動扶手電梯，Gen2型號的升降機與傳統系統相比，ReGen®驅動方式可以減少能源消耗高達75%。」

Michael指在亞洲城市升降機常見的關門掣，可能在歐洲城市的升降機看不到，這有機會與亞洲人的生活節奏較急速有關，大家都趕著關門不想等待。

奧的斯注重使用者體驗 不斷創新已成公司基因

一般人即使每天使用升降機，可能都不會為意升降機的重要性以及背後原來的心思，Michael回憶自己多年前在上海工作，曾為一座住滿長者、沒有升降機的舊樓加建升降機，「在完工後，有一個行動不便的長者握著我的手，表示好感激我們的工作，因為他之前數年沒有下樓，升降機的出現令他可以再看看這個世界。」Michael指當時他心情都十分激動，深深感受到升降機可以改善到人們的生活，所以奧的斯的升降機亦不斷創新，以合乎客戶的需要。

「奧的斯升降機在人工智能及結合豐富的數據和分析下，數年前推出了Otis ONE™物聯網數碼平台及聯網電梯Gen3。透過收集和分析來自升降機智能感測器的大量數據，Otis ONE 平台能提供實時的功能訊息、主動溝通及預測設備的潛在故障。另外，公司亦發展出不同的個性化服務，當中eCall™ Plus應用程式讓乘客可以通過手機連接去召喚電梯，另外Otis eView™ 車廂顯示屏，除了能為乘客提供資訊娛樂外，亦可在緊急情況時透過視像通訊系統，將他們與OTISLINE® 客戶支援中心連繫。」Michael指奧的斯電梯公司自170多年前發明安全升降機，不斷創新已是公司的「DNA」，所以面對香港智慧城市的發展，奧的斯亦不斷努力，他補充：「我們致力將新技術引入香港，考慮到香港當前運營中的大量電梯和自動扶梯，即約70,000部升降機和10,000部自動扶梯，其中34%的設備已使用超過30年，另外超過4,000部升降機和自動扶梯已超過51年，這亦為我們提供了一個機會，幫助客戶增強現有設備的安全性和性能，令奧的斯或非奧的斯的設備，都可以改善為現代化的服務。」Michael最後表示將繼續運用奧的斯專業團隊的技術及經驗，為港人提供更好、更安全、更可靠的電梯解決方案。

傳統的升降機維修人員每天必備「士巴拿」，來到今天人工智能的時代，奧的斯維修人員則配備專屬應用程式的智能電話，以實時數據和報告分析升降機的「健康」。

（資料及相片由客戶提供）