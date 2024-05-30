47人初選案・直播｜多部囚車駛入西九龍法院　多國領事到場擬旁聽

撰文：鄧宇詩 余月明 凌子淇 劉安琪 陳永武 蔡正邦 羅敏妍
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民主派「35+」初選案，16名否認串謀顛覆國家政權罪的被告，在2023年歷長達近1年的審訊後，3名國安法指定法官將於5月30日起，在西九龍法院宣讀裁決，並預留兩日聆訊。司法機構已安排合共410個公眾席，旁聽人士需排隊取籌。初選案於2021年3月47名被告首度提堂時，曾吸引大批人士庭外輪候旁聽席。16名被告裁決前，法院外凌晨起近百人排隊，氣氛平靜。另外有傳媒機構，早在裁決前3日前，已用紙張及椅子搶先在記者區「霸位」。《香港01》直播。

【47人初選案・專頁】

裁決日前夕西九龍法院外未見公眾輪候，但多間中外傳媒機構3日前已開始「霸位」。(凌子淇攝)
歐盟駐港澳辦事處副主任/政治、新聞和信息部主任 Matthias Kaufmann到達西九龍法院。（鄧宇詩攝）

【08:40】有多國領事館到法院外排隊輪候，包括美國、法國、德國、意大利、愛爾蘭、捷克、及歐盟代表。歐盟駐港澳辦事處副主任/政治、新聞和信息部主任 Matthias Kaufmann表示，歐盟及其成員國一直密切關注案件，47人案是一個引人注目的案件，自被告被捕起，一直在密切關注事件，而是次法庭亦開放予公眾人士，指香港司法機構主席的公開和透明是一個重要特點。

有多國領事館到法院外排隊輪候，包括美國、法國、德國、意大利、愛爾蘭、捷克、及歐盟代表。

【08:38】「女長毛」雷玉蓮稱昨晚10時到達現場排隊，表示擔心被扣留人士，不感辛苦。她指特意到長洲購入平安包「希望佢哋平安，大步檻過」，認為最緊要是他們保重。

【08:30】多部囚車駛入西九龍法院。

【07:41】警方裝甲車劍齒虎在西九龍法院外佈防戒備。

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司法機構在除了預留410個公眾席外，亦預留91個傳媒席，當中只有30席聆訊庭的位置，其餘均為延伸庭或記者室座位。有傳媒早於裁決前3日已在法院外以紙張及椅子搶先「霸位」排隊，當中包括本地傳媒及外媒機構。截至29日晚6時，已有超過30間媒體在記者區「留位」排隊，但公眾席則未見有人排隊，警方連日來亦派出傳媒聯絡隊戒備。

▼16名被告及其主要辯護理由▼

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16名被告：吳政亨（45歲）、鄭達鴻（35歲）、楊雪盈（37歲）、彭卓棋（29歲）、何啟明（35歲）、劉偉聰（56歲）、黃碧雲（64歲）、施德來（41歲）、何桂藍（33歲）、陳志全（51歲）、鄒家成（26歲）、林卓廷（46歲）、梁國雄（67歲）、柯耀林（52歲）、李予信（30歲）、余慧明（36歲）。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

▼初選案時序▼

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▼31名已認罪的被告▼

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

案件編號：HCCC 69/2022

控方案情及證人供詞(詳看下文)

初選案（一)｜控方開案陳詞講述16被告角色　提及初選與攬炒初選案（二)｜區諾軒為控方作供　由泛民飯局至初選論壇初選案（三）｜協調會後各區現分歧　張可森等提墨落無悔聲明書初選案（四）｜辯方揭區諾軒開審前私信鄭達鴻　提要學習知進退初選案（五）｜見多名參選人陸續作政治表態　區諾軒稱大感無奈初選案（六）｜趙家賢作供　指本土抗爭派踩界令事件失控初選案（七）｜趙家賢接受辯方盤問　控方列郭榮鏗等3人為共謀者初選案（八）｜建制前議助認攝錄新西協調會議　林景楠被傳召作供初選案（九）｜控辯雙方就法律原則爭辯　法官裁定16被告表證成立

被告主要辯護內容(詳看下文)

初選案（十）｜被告開始自辯　鄭達鴻稱當時已不認同公民黨立場初選案（十一）｜彭卓棋宣傳用攬炒激進字眼　只為爭取最黃的選票初選案（十二）｜何啟明施德來借機宣傳民協　劉偉聰無簽過聲明書初選案（十三）｜何桂藍稱參選只為延續社運精神　無想過進入議會初選案（十四）｜陳志全指初選目的在爭取最多議席　非否決預算案初選案（十五）｜鄒家成想借初選平台宣揚本土派　從不信35+神話初選案（十六）｜柯耀林想了解支持度　李予信被捕反獲黨支持出選初選案（十七）｜余慧明參選為爭話語權　攬炒是姿態強調有得傾初選案（十八）｜結案陳辭　一文看清16被告主要抗辯理由
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