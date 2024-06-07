「樂善之友 - 樂善端午糭有情」愛心傳遍社區

適逢端午將至，九龍樂善堂義工組織「樂善之友」舉辦「樂善端午糭有情」活動，派出義工到各區為長者及基層家庭送上端午禮物，共慶端陽。



活動於6月1日(六)早上假樂善堂王仲銘中學禮堂舉行啟動禮，由黃大仙民政事務專員胡鉅華太平紳士親臨擔任主禮嘉賓，與樂善堂莫文韜主席、一眾常務總理、當年委員、總幹事及近200名來自不同界別的愛心義工，包括有由水務署署長黃恩諾太平紳士帶領的水務署義工隊等一同進行誓師儀式。當日義工分別到訪黃大仙東頭邨及樂善堂轄屬敬老鄰舍中心及長者日間護理中心，為長者送上端午禮物，包括樂善堂社企的愛心端午糭。活動更延伸至樂善堂九龍城、荃灣、深水埗、大埔等區的基層家庭，包括去年12月開幕的深水埗社區客廳及最近入伙的大埔樂善村，逾1,460戶家庭受惠。

主禮嘉賓黃大仙民政事務專員胡鉅華太平紳士(中)、樂善堂莫文韜主席(右四)、陳健平副司庫BBS太平紳士(左四)、關嘉游常務總理(右三)、王鄭凱瑜常務總理(左三)、陳婉儀當年委員(右二)、王泰鴻當年委員MStJ (左二)、梁小燕當年委員(右一)、劉愛詩總幹事MH(左一)於樂善堂王仲銘中學為「樂善之友-樂善端午糭有情」進行啟動儀式

來自不同界別的愛心義工隊包括由水務署署長黃恩諾太平紳士帶領的水務署義工隊及路政署康體會一同參與是次義工活動

樂善堂莫文韜主席於啟動禮致辭時提到，樂善堂服務香港已逾144年，轄屬單位逾80多個，遍佈全港，一直致力推動安老扶貧工作，包括開設安老院舍、敬老鄰舍中心、長者日間護理中心等，關心長者，並定期舉辦不同活動，讓長者可以於社區安老，活出精彩晚年。樂善堂於2017年起推展過渡性房屋計劃「樂屋」，支援居住於不適切居所的基層家庭。最新落成的大埔「樂善村」已於5月起陸續入伙，提供1,236個單位。而彩虹彩興路「樂屋」項目亦已開始招收住戶，將於未來數月入伙，提供329個單位。樂善堂亦設有不同社企項目幫助基層，包括膳食中心及位於黃大仙東頭邨的「樂善堂梁紹安潘詠賢社區飯堂」，提供優質同價廉的營養膳食。

同時「樂善之友」每年都會舉辦社區探訪義工活動，關懷社區，傳遞關愛。莫主席又呼籲大家，香港有許多弱勢社群都需要關愛，樂善堂會繼續凝聚社區資源和力量，一齊出力，為有需要人士提供更多適切支援，推廣關愛文化！

樂善堂莫文韜主席與一眾常務總理及當年委員除了贊助活動外，更身體力行親自上門到黃大仙東頭邨探訪長者，送上祝福。有長者讚賞「樂善堂梁紹安潘詠賢社區飯堂」的膳食服務及「樂善堂陳廣興紀念基層醫療中心」的牙科服務。長者們皆表示樂善堂禮物包括端午糉等，十分豐富，可以過一個滿足的端午節。樂善堂會繼續舉辦更多義工活動，發揮「關懷情真、樂善同行」精神，將愛心傳遍社區！

樂善堂莫文韜主席(左一)及陳健平副司庫BBS太平紳士(右一)到黃大仙東頭邨上門派發端午禮物包予長者，送上祝福

樂善堂關嘉游常務總理(中)及王鄭凱瑜常務總理(右一)身體力行上門向長者派發端午禮物包

樂善堂陳婉儀當年委員(左一)及梁小燕當年委員(右一)上門向長者派發端午禮物包

義工亦到訪樂善堂轄屬單位包括位於黃大仙的「樂善堂標準錶針長者日間護理中心」，派發端午糭予長者，並一起做龍舟小手作

義工亦到訪樂善堂轄屬單位包括位於黃大仙的「樂善堂標準錶針長者日間護理中心」，派發端午糭予長者，並一起做龍舟小手作

義工亦到訪樂善堂轄屬單位包括位於黃大仙的「樂善堂標準錶針長者日間護理中心」，派發端午糭予長者，並一起做龍舟小手作

活動延伸至荃灣區，義工派發端午糭予長者

活動延伸至荃灣區，義工派發端午糭予長者

「九龍樂善堂」簡介

九龍樂善堂成立於1880年，服務香港逾144年，乃本港歷史最悠久的慈善團體之一，向以「救災紓困、贈醫施藥、興學育才、安老培幼」為宗旨。隨著多年來的興革，現時樂善堂轄屬單位逾80個，遍佈港九新界，致力為公眾提供全面及優質的醫療、教育、安老及社會福利等服務，並積極參與及舉辦多項社會公益及文娛康樂等活動，為建設美好香港而努力。

如欲了解更多九龍樂善堂服務，可瀏覽：https://www.loksintong.org/

(資料及相片由客戶提供)