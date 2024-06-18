單車生產商Covation研前沿新物料　比鈦合金輕50%兼高效吸震

近年，不少歐美國家和亞洲地區都流行以單車代步，這不只是城市漫遊新潮流，更成為綠色生活標誌。全球知名單車品牌高飛控股集團（Covation）早前在香港成立總部。作為單車生產的「老字號」，Covation亦不斷追求創新，夥拍本地大學合作研發生產前沿新物料——Allite超級鎂™（ASM）合金，可用於生產單車與電動單車等運輸工具。這種新物料輕巧兼可循環再造，有助促進可持續及智慧出行的發展。首席財務官歐紹業（Aaron）熱愛單車運動，更是三項鐵人運動員，他期望把超級鎂™合金的應用普及，打造永續城市的生活型態。

攝影：蘇煒然



Covation首席財務官歐紹業（Aaron）熱愛單車運動，他期望把公司研發的超級鎂™合金可普及應用，推動市民以更環保的方式出行。

夥本地大學研高性能超級鎂™合金 推動單車經濟及可持續發展

Covation是全球知名的單車生產商，擁有超過125年的行業領先知識及創新文化經驗，每年售出超過500萬輛單車，全球分銷網絡遍布50多個國家，包括歐美、中國內地、東南亞等。公司專注單車製造之外，亦成立子公司Allite專注研發創新材料科學以優化產品。他們與本地大學研發出超級鎂™合金，可用於製造單車車架。

超級鎂™合金比常用於單車車架製造的鋁合金輕33%、比鈦合金輕50%、比鋼管輕75%，吸震能力是鋁的20倍。Aaron指：「超級鎂™合金是一種優質及輕巧的結構材料，其重量、性能及功效在各行業的應用具吸引力，有助於實現產品輕量化，減少工業對有限能源和資源的依賴。」這種物料更輕更吸震、更堅固強韌，鎂合金也是公認的環保金屬，可百份百回收及自行降解。

革命性的超級鎂™（ASM）合金是公認環保的金屬，其獨特性能使其成為多種行業和材料應用的首選。

另外，Covation與大學研發以液壓成形技術（Hydroforming），安全有效地製造出不同複雜形狀的組件，解決一般鎂合金於進行壓鑄加工時容易爆裂的弊端。利用此技術製造的單車車架可做到流線型設計，大大減少風阻。未來，超級鎂™合金的獨特性配合Hydroforming技術，更可應用到不同產品，例如VR眼鏡、3C產品、汽車車輪，以至飛機零件、無人機等，將會成為多種行業和材料應用的首選。

Aaron正與其他創科公司合作研發電動車，充份利用創新園的生態圈網絡，亦體現「Covation」中的協作與創新精神。

下一目標研鎂合金電動車 車身更輕增電池續航力

Aaron指，Covation落戶的將軍澳創新園DT Hub有很多優秀的科研人才及科企，促進了更多合作空間。Covation正與其他園區公司合作研發電動車，「若以鎂合金應用於車輪上，有效減輕車身重量達36%，電池的使用壽命將會更長，加速綠色城市的發展。」這合作亦正正體現了「Covation」的協作精神，「Covation」一字由Collaboration與Innovation組合而成，合作與創新是公司的核心價值，他期望繼續與本地大學及不同機構合作，把超級鎂™合金的應用普及，推動市民以更環保的方式出行，以減輕社會對能源的倚賴。

Covation在香港設立總部的原因，主要希望透過香港國際金融中心的地位，以及金融機構的環球網絡及優質服務，統一管理各地的業務。

香港具國際城市優勢 助各地業務管理

單車製造與鎂合金研發是Covation的兩大業務，Aaron提到：「選擇在香港設立總部的原因，主要希望透過香港國際金融中心的地位，對科研集資有一定的優勢，加上金融機構的環球網絡及優質服務，可統一管理分散在國內與歐美等地區的業務，以提高財務管理的效率。」他續指，公司業務遍佈全球，若沒有選擇以香港為總部，便難以享受人才、金融、產學研和創科生態圈的優勢。

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