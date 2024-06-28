「芝心火腿脆卷」返嚟啦！KFC早餐系列$22起　快脆美味無與倫比

食早餐，唔使急，最緊要快！KFC知你急急子，隆重推出「肯！快脆」早餐系列，人氣「芝心火腿脆卷」，加上四款全新包餐，上班族、學生哥，邊行邊食都no problems! 仲有CP值爆棚「平日肯抵DEAL」早餐套餐，$22起就可以歎到美味又方便的早餐，為你早晨注滿能量，迎接每日挑戰。



邊走邊吃 「肯！快脆」早餐

瞓多五分鐘定歎個靚早餐，why not both? 「肯！快脆」早餐系列快脆又方便，讓你每天早上都能快捷地補充能量，善用通勤時間，邊走邊吃，絕對是上班族、學生哥的必食早餐。極具人氣的強勢回歸芝心火腿脆卷餐，以脆炸墨西哥餅皮包裹半溶的紐西蘭「安佳」優質芝士和火腿，再搭配一杯香滑的錫蘭紅茶奶茶，簡直是美味與便利的完美結合。除了「芝心火腿脆卷」，還有四款全新包餐：芝士火腿蛋包餐，以鬆軟的麵包夾著濃郁芝士、火腿和嫩滑厚焗蛋，美味可口。香脆薯餅蛋包餐，酥脆薯餅與嫩滑厚焗蛋，一脆一嫩，多重豐富口感。醬燒雞扒蛋包餐以KFC熱賣的醬燒雞扒，搭配厚焗蛋，蛋白質滿分，增肌必食。家鄉雞扒蛋包餐則選用經典的家鄉雞扒，搭配厚焗蛋，美味與營養兼備。每款套餐均配有香脆薯餅或香腸及飲品，無論生活多麼忙碌，早餐將會成為你最期待的環節！

低至$22歎「平日肯抵DEAL」早餐

想享受靚早餐，荷包無負擔﹖KFC一次滿足你兩個願望，特別在工作日推出「平日肯抵DEAL」早餐套餐，只需$22至$27就有得歎，包括：「芝心火腿脆卷餐」、「肯抵芝士火腿蛋包餐」、「肯抵香脆薯餅蛋包餐」、「肯抵醬燒雞扒包餐」、「肯抵家鄉雞扒包餐」，每款套餐均配搭香滑奶茶，星期一至五日日換口味都無問題，為繁忙的生活增添一份輕鬆與美味！

(資料及相片由客戶提供)