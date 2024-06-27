港企NANOshields設納米纖維技術智能生產基地　實現技術多樣性

納米技術應用層面廣泛，全球不少科學家同步進行研究，當中包括納諾史德斯科技（NANOshields）創辦人黃少華博士（Alex）。公司致力發展納米技術以生產各類創新原材料，加上善用本地大學科研優勢，從納米濾水技術、再應用到醫療至美容，開拓納米科學的新方向。「自從納米技術革命性出現後，發展潛力可謂無極限。我們在香港建立智能納米纖維材料生產中心，一條龍研發、測試、生產管控，務求將『香港製造』應用於各領域上，亦希望吸引更多本地年輕人才加入發展納米技術。」

攝影：黃寶瑩



夥大學合作開發納米技術 跨界應用至美容及醫療

近年，不少企業以納米技術來開發新產品，Alex認為該技術潛力無限，因此，公司與本地大學合作，將納米纖維技術拓展至護膚領域，針對暗瘡、濕疹等皮膚問題。Alex指，公司研發的速溶美容面膜加入納米纖維技術，令滿有美容液的薄貼可在3秒內溶解並直接被皮膚吸收，是新一代的美容面膜。同時，亦探索如何將中草藥成分有效融入於護膚產品中，以提高療效。

公司亦本地大學設立新物料研發實驗室，並成功研發出貼服、防菌、透明而堅韌的納米薄膜，成為不同生物醫學護理應用的理想材料。這種敷料對於大範圍燒傷的病人尤其有效，能暫時成為皮膚的替代品，醫生可於敷料上直接塗藥，藥物便會滲透至傷口底層，令復原速度最高提升兩倍。

納諾史德斯科技（NANOshields）創辦人黃少華博士（Alex）致力將納米纖維技術應用於各種不同產品的領域上。

納米濾水技術 解決食水安全問題

NANOshields把納米技術應用到美容及醫療，盡展技術多樣性。早在十年前，Alex已看準該技術可塑性極高，便以納米技術把公司的濾水產品升級。 NANOshields 的母公司科勁國際（6822.HK）是亞洲其中一個最大的杯具及飲用容器供應商。隨着 2015 年公司上市後不斷拓展業務，Alex 積極利用創新科技令產品功能更上一層樓。「我們希望以平民化的價錢去生產淨水產品，解決食水安全問題，這正正就是納米技術的領域。」Alex指，一般濾水技術未能完全阻隔水中的細菌、病毒和重金屬等有害物質，若要過濾到多種物質，往往需要造到厚厚的濾水層而犧牲濾水速度。NANOshields的研發團隊就以納米纖維技術加入到濾水產品，過濾效果優秀之餘，亦能兼顧濾水速度。

NANOshield在將軍澳創新園的AMC建造「納米纖維過濾材料智能靜電紡絲生產線」，自動化技術有助公司進一步拓展國際市場。

納米纖維濾芯贈聯合國助發展中國家

為了進一步把納米纖維技術普及化，NANOshields把4條「納米纖維過濾材料智能靜電紡絲生產線」落戶將軍澳創新園的先進製造業中心（AMC），智能生產線上的每台設備採用先進控制平台和自動化，可減少人為失誤及提升操作效率；更會通過智能傳感器實時收集及傳輸及分析環境和生產數據，可實時預測和監察生產品質，提高產品質素，及加快技術商品化步伐。

「納米纖維的生產車間對濕度與溫度的要求亦非常嚴謹，因此用電量需求頗高。AMC擁有國際級先進技術配套設施，是頂尖的高端製造基地。」4條智能生產線預計合共每年可生產約500噸材料，將節省逾40%人力成本、降低品質管控成本約30%、減少約8%庫存成本與約20%維護時間。Alex指，高端製造基地有助公司進一步拓展國際市場。香港科技園公司亦積極打造強大的創科生態圈，創新園亦有不同機構進駐，有利各行業的交流合作，促進產學研協作，有利發展納米纖維技術研發及商品化。

NANOshields公司與本地大學合作，將納米纖維技術拓展至護膚領域，針對暗瘡、濕疹等皮膚問題。

NANOshields植根香港，積極與本地大學及年輕科研人才合作，希望繼續推廣納米纖維技術至更多應用領域，為本地創科發展出一份力。「我們將資源投放於香港，希望讓下一代有更多發展機會，令香港再次發光發亮。」NANOshields亦心繫社會，計劃將納米纖維濾芯大量捐贈聯合國，支援更多發展中國家取得乾淨水源。

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