回鄉證｜香港非中國籍永久居民　7.10起申請　網上預約、流程一覽

國家出入境管理局宣布，本月10日起，非中國籍的港澳永久性居民可申請辦理《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》，俗稱「回鄉證」。新措施下，香港非中國籍永久性居民，可向中旅行社申請「回鄉證」，享五年有效期，可多次往返內地，且每次不超過90天，持證人士在過關時，毋須出示護照、毋須每次打指模及填入境卡，可經內地口岸自助通關。



一文看清回鄉證預約、地址、相片、費用、網上預約等資料。



港澳居民來往內地通行證（非中國籍）。（國家出入境管理局）

中旅社現時只接受網上預約申請證件，中旅社已開設《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）》專頁，為有意申請的人士須於網頁提出申請，並上傳香港永久居民身份證和有效護照。申請人可預約申請日起計28天內至預定證件服務中心辦理。一般而言，通行證受理、審批、簽發時限為20個工作日。申請人可在隨時在中旅社網頁預約、查找、更改及取消預約。

港澳居民來往內地通行證（非中國籍）。（國家出入境管理局）

一、申請對象

（一）非中國籍港澳永久性居民，因投資、探親、旅遊、商務、研討、交流等短期入境事由來往內地，可以申請辦理通行證。

（二）通行證有效期不足六個月或者已過期、損毀、遺失、持證人身份信息變更、電子芯片失效的，可申請換、補發新證。

二、申請材料

（一）《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）申請表》。請在網上預約時完整準確填寫申請數據，在現場受理時由工作人員打印，申請人核對無誤後，在申請表上簽名（與所持護照簽名一致），作為正式申請表。

（二）近半年拍攝的正面免冠白底彩色紙質相片1張，並提交該相片的合格檢測回執。除嬰幼兒外的申請人亦可去各證件服務中心接受照相服務。

（三）有效的香港永久性居民身份證。未滿11周歲未辦理香港居民身份證的非中國籍香港永久性居民，提交香港入境事務處簽發的載明其具有香港永久性居民身份的《〈索取資料申請〉通知書》。

（四）有效普通護照（中國政府不承認的證件除外），證件有效期不少於6個月。

（五）有效的國籍證明文件，包括香港入境事務處簽發的包含國籍信息的《〈索取資料申請〉通知書》，文件載有的國籍信息應當與申請人所持護照國籍信息一致，且文件簽發時間應當在申請之日前6個月內。

（六）18周歲以下的申請人須由其合法監護人陪同辦理，並提交關係證明文件（法定有效的出生證明文件或監護文件，如用非中文或英文版本的，應當提交中文或英文翻譯件）和監護人身份證明文件。

（七）通行證有效期不足6個月或者已過期、損毀、持證人身份信息變更、電子芯片失效申請換、補發新證的，須在申請時提交原通行證。

（八）對因通行證遺失、被盜申請補發的，需在申請表上簽署遺失聲明。

（九）申請人因姓名、性別、出生日期、國籍、永久性居民身份證號碼等身份信息變更，提交變更信息後的香港永久性居民身份證、護照以及法定部門簽發的證明文件。

（十）審批部門認為確有必要的補充材料。

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三、相片規格

（一）六個月以內的彩色相片

（二）相片背景為白色

（三）應保持坐姿端正，雙肩水平，正視照相機。

（四）神態自然，眼睛自然睜開，雙唇自然閉合，不露齒，頭髮不得遮擋眼眉及眼睛，要露出雙耳，不得化濃妝。

（五）宜穿著深色有領服裝，不能穿高領衣服，不得穿著制式服裝。相片背景色彩為白色，請勿穿著白色衣服。

（六）不得戴有色眼鏡（疾病原因除外）或有顏色的隱形眼鏡，不能戴粗框眼鏡，眼鏡框不得遮擋眼睛，鏡片無反光。

（七）不得使用頭部覆蓋物（宗教、醫療和文化需要時請提供證明文件且覆蓋物不得遮擋臉部或造成陰影），非永久性飾物不得遮擋臉部。

（八）臉部不得有陰影、亮斑（反光）。

（九）色彩真實、不得對人像特徵（傷疤、痣、髮型等）進行技術處理。

相片來源：中旅社

四、收費

參照五年期《港澳居民來往內地通行證》收費260元港幣。

（歐嘉樂攝）

五、領取證件

（一）申請人於《領取證件回執》注明的預定取證日期或以後，本人按回執上的指引到原提交申請的證件服務中心的專用櫃位或自助取證設備取證；未滿18周歲的申請人，可以由法定監護人代為領取。取證時，須提交《領取證件回執》及以下材料：

1. 換發證件的交回原通行證註銷。

2. 首次申請、遺失補發或受理時已註銷原通行證的，申請人應提交香港永久性居民身份證；11周歲以下兒童應提交申請時使用的外國護照。

（二）申請換發後遺失原通行證不能交回註銷的，申請人須親自到原提交申請的證件服務中心填寫《港澳居民來往內地通行證（非中國籍）遺失聲明》，提交香港身份證原件及複印件一份，辦理報失補發手續，待審批部門對原通行證進行作廢處理後按指定日期領取新證；取證時提交《領取證件回執》和申請人的香港身份證在專用櫃位或自助取證設備取證。

（三）遺失《領取證件回執》，申請人必須親自到原提交申請的證件服務中心辦理報失回執手續，並繳付服務費港幣20元。手續完成後，憑補發的收據及上面所述的相關證件在專用櫃位或自助取證設備取證。

（四）申請人自預約取證之日起超過12個月未領取通行證的，視為自動放棄領取證件，由受理機構登記後寄送審批機構予以註銷。

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六、中旅社地址及辦公時間

港島中心：香港上環皇后大道中181號新紀元廣場低座14樓、辨工時間：週一至週六上午9點至下午5點，週日及公眾假期休息。

九龍東中心：九龍九龍灣常悅道9號企業廣場第一期202室、辨工時間：週一至週六上午9點至下午5點，週日及公眾假期休息。

九龍西中心：新界葵湧大連排道83號K83 20/22樓、辨工時間：週一至週六上午9點至下午5點，週日及公眾假期休息。

新界東中心：新界沙田石門安群街1號京瑞廣場2期26樓J室、辨工時間：週一至週六上午9點至下午5點，週日及公眾假期休息。

新界西中心：新界屯門海榮路22號屯門中央廣場27樓 07-16室、辨工時間：週一至週六上午9點至下午5點，週日及公眾假期休息。

旺角臨時中心：九龍旺角洗衣街62-72號得寶大廈2-3樓、辨工時間：週一至週六上午9點至下午5點，週日及公眾假期休息。