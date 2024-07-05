BGOV科技博覽及會議企業領袖科技專家聚首助企業突破瓶頸開拓商機

數碼轉型是近年各大企業的關鍵課題，而隨著AI技術的迅速發展，企業在全球市場中的競爭正面臨著前所未有的挑戰，同時又充滿機遇。如能夠將AI技術有效地融入業務運營，便有機會大大提升企業的市場競爭力，實現效益最大化。企業想了解更多以及親身體驗最新的科技成果，探索AI、Web 3.0、金融科技、零售科技、行銷科技及可持續發展科技等領域的前沿應用，就千萬不能錯過一年一度的創新科技盛事「BUSINESS GOVirtual科技博覽及會議（BGOV）」，屆時逾百位知名企業領袖和科技專家將到場分享獨到見解和實戰經驗，幫企業在數碼轉型浪潮中站穩腳跟，開拓無限商機。



AI技術發展迅速 掌握科技最新動態

AI技術在這兩年間的普及應在全球迅速擴展，加速了智慧城市的發展，與此同時對企業運營和行業發展帶來了深遠影響。BGOV創始人及首席願景官Culsin Li指出：「AI應用、數碼轉型都是現今社會不可或缺的一環，都市人一定要擁抱科技，參與數字經濟，BGOV是一個能協助企業和行內人員連結到更多嶄新科技及提升營運效率的商貿平台。BGOV將廣邀不同地方的專家向各位分享獨特見解，務求為參與者提供更多方面的行業發展資訊，如以AI 解決人手短缺、 以AI 優化工作效率、以AI 提升/綁緊客戶忠誠度、 以AI創造新業績等。」

BGOV創始人及首席願景官Culsin Li︰「BGOV是一個能協助企業和行內人員連結到更多嶄新科技及提升營運效率的商貿平台。BGOV將廣邀不同地方的專家向各位分享獨特見解，務求為參與者提供更多方面的行業發展資訊。」

香港大學資訊管理及創新系教授亞太雲國際服務平台創始總裁胡偉斌先生（Sam Wu）：「智慧城市核心科技是物聯網、人工智能、大數據的整合應用，隨著5G/6G的發展，其高速傳輸與低延遲的特性讓智慧城市得以成真。」例如今時今日，AI技術已在自動化流程和智能決策系統中的應用，使企業的運營效率顯著提升，同時能降低成本。AI技術亦能分析消費者行為和偏好，為企業以及消費者提供更精準的建議和解決方案，從而提升客戶體驗。同時，AI技術亦驅動了許多新產品和服務的創新。當中包括金融科技公司能利用AI進行風險評估和欺詐檢測，大大提升金融服務業的安全性和效率。醫療行業更能通過AI進行精準醫療和疾病預測，改善患者的治療效果，更能遠端診斷，讓患者在家中就能接受專業醫療建議，提升醫療服務的便利性和覆蓋範圍。

香港大學資訊管理及創新系教授亞太雲國際服務平台創始總裁胡偉斌先生（Sam Wu）：「現時很多企業，會透過一系列科技，如人工智能、大數據、物聯網等整合和應用來提升營運模式、企業內部流程，優化管理團隊決策，藉此提高整體競爭力，達至戰略部署。」

業界翹楚分享實戰經驗 親身體驗最新科技

香港數字金融協會聯席會長陳家豪先生（Emil Chan）亦指出：「經歷3年多疫情後，本地經濟收縮，令大家重新思考香港不能再固步自封，要走出困境，便要利用科技加快腳步，追上全球的步伐，由傳統模式轉型為數碼經濟，例如擴展雲計算、電子支付、電子商務等網購服務。」可見企業跟上科技發展對其業務的重要。

香港數字金融協會聯席會長陳家豪先生（Emil Chan）在粵港澳大灣區建立一個穩健的發展空間，以推動下一代金融科技生態系統的發展。除了為企業和中小企業提供諮詢服務外，他還擔任數碼港創業委員會的創業導師和顧問委員會成員。

BGOV 2024將於2024年7月11日至12日在香港會議展覽中心舉行。活動包括邀請120多位知名企業領袖和科技專家，在領袖峰會和數碼論壇上分享獨到見解和實戰經驗，探討企業數碼轉型下如何加速業務發展。博覽亦將展示逾100種尖端創新技術和產品，讓與會者親身體驗最新的科技成果，探索AI、Web 3.0、金融科技、零售科技、行銷科技及可持續發展科技等領域的前沿應用。現場展示的技術和產品將涵蓋從自動化解決方案到智能分析工具，幫助企業在實際應用中找到適合自己的創新方案。

BGOV將有逾80場專題論壇和峰會將探討大中小企業數碼轉型的最佳捷徑，加速業務發展。

博覽亦將展示逾100種尖端創新技術和產品，讓與會者親身體驗最新的科技成果。

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Happy Hours結識各界精英 商貿交流環節輕鬆發掘新機遇

「除了會議及展覽外，BGOV更有商貿交流環節，增加與企業家們的交流機會，激發更多合作方案，創造更多機遇。」Culsin Li說。BGOV每年吸引大量來自亞洲的參展商和參觀者，是業界領袖和翹楚交流及展示最新科技成果的重要平台，不僅是科技展覽和商貿會議，同時也為大量網絡交流的機會，讓參加者結識來自不同領域的精英，建立寶貴的人脈資源，發掘潛在的合作夥伴或客戶。

為促進來自各行各業的與會者互相交流，在BGOV展會期間的每天下午4-6時，均會設有商貿交流環節，屆時大會將提供飲品，讓與會者能在輕鬆的氛圍中結識各界精英，尋找合作夥伴關係、協作機會並建立人脈，為產生新的商業機會鋪路。

大會特別設置的香港創新企業專區，將聚焦本地科技公司的創新成果，展示香港在全球科技領域的競爭力和創新能力。香港電腦學會金融科技專家組召集人顧向聖先生（Peter Koo）表示：「三年疫情加快全球數碼轉型的步伐，但海量的大數據仍需時過濾整理和微調，AI方可進行深度學習，精準有效地協助人類工作；因此現階段應從教育培訓入手，令文、理科背景及各行業的專才都掌握數碼技能，懂管理及配合AI，融入未來的新工種。」

香港電腦學會金融科技專家組召集人顧向聖先生（Peter Koo）曾任德勤亞太區信息技術與鑒證主管合夥人。他帶領大中華隊服務不同跨國企業，提供內部審計、企業管治風險與控制諮詢、金融科技及網路安全鑒證、業務轉型、數碼化轉型風險轉型等服務和合併收購服務; 同時帶領著香港金融科技綜合市場服務組。

各行各業鼎力支持 共創未來商業藍圖

BGOV 2024得到多個知名機構、企業、行業協會的鼎力支持，包括數碼港、星展銀行、德勤、foodpanda、谷歌、香港數字金融協會、香港計算機學會、亞洲營銷科技協會、香港零售科技協會、香港無線科技商會、香港大學、物聯網香港、香港計算機保安事故協調中心、香港電子商貿供應鏈協會和Innovate for Future等。這些協會的支持，進一步證明了BGOV作為業界領袖和翹楚交流及展示最新科技成果的重要平台地位。

立即報名 掌握創新科技脈搏

想掌握最新的科技趨勢和發展，探索和發掘前所未有的合作機遇，就立即報名參加這場年度創科盛事，搶先掌握創新科技的脈搏！有關活動詳情及報名資訊，請馬上到 https://bit.ly/3ROXkG3 登記。

BUSINESS GOVirtual博覽及會議 2024

日期︰2024年7月11-12日

地點︰灣仔會展展覽廳3FG

網址︰ govirtualexpohk.com

（資料及相片由客戶提供）