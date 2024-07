兒科醫生同你拆解補充抗體-天然活性免疫球蛋白IgG重要性

初為人父母,每個細節都讓人感到既驚喜又擔憂。尤其在寶寶出生後,免疫系統尚未發育完全,容易受到各種病菌威脅,這段「抗體脆弱期」尤其令父母擔心。父母們該如何幫助寶寶補充抗體,增強寶寶免疫力,幫助寶寶度過這個「抗體脆弱期」呢?今次就由兒科醫生趙長成來為大家講解天然活性免疫球蛋白IgG對寶寶的重要性。



助寶寶健康成長 先要認識天然活性免疫球蛋白IgG

寶寶最容易受到外界病菌侵害,想寶寶能健康成長,就先要認識「天然免疫球蛋白IgG」,了解IgG的重要性。天然活性免疫球蛋白IgG是人體內最常見和重要的一種抗體,佔了人體所有抗體的70-75%¹,在免疫系統中發揮著重要的作用。IgG的分子結構呈Y型²,這種結構使它能夠有效地識別和對抗各種病菌。IgG的作用在於能夠直接中和病菌,支持免疫力。所以,人體的健康與IgG能否發揮功效密切相關。

寶寶抗體遂漸減少 面臨「抗體脆弱期」

天然活性免疫球蛋白IgG是唯一一種能夠通過胎盤提供給寶寶的抗體³,為寶寶提供免疫保護,趙醫生指出:「寶寶在出生前,從母體中獲得IgG,這些IgG在出生後的初期仍然對寶寶提供保護。然而,這些母體IgG會不斷減少。」同時間寶寶在出生時,其免疫系統尚未完全發育成熟,需要時間來逐步建立自身的抗體。「寶寶的免疫系統要到3至4年時間才能建立完善的免疫系統⁴。在此之前,他們的自我保護能力較弱,容易不適。這段時期就是「抗體脆弱期」」趙醫生進一步解釋道。

寶寶要維持充足的天然活性免疫球蛋白IgG為健康成長關鍵

想寶寶順利渡過「抗體脆弱期」,趙醫生強調父母在初期要避免帶寶寶外出到人煙稠密的地方,同時保持良好衞生習慣及周圍環境清潔,同時趙醫生亦提醒母親在懷孕時接種疫苗,可以把抗體傳給寶寶,而寶寶在出生後亦緊記按時接種疫苗。另外,補充天然活性免疫球蛋白IgG亦是寶寶健康成長關鍵。「母乳是寶寶攝取IgG的最佳來源之一。」趙醫生表示:「母乳中含有豐富的IgG,能夠有效地增強寶寶的免疫力。」然而,並不是所有母親都能夠長期哺乳,讓寶寶攝取來自母乳的IgG。趙醫生表示,如配方奶粉能夠提供有效的天然活性免疫球蛋白IgG 給寶寶,那便更有助建立他們的免疫力。

天然活性免疫球蛋白IgG VS 母乳低聚糖HMO、益生菌Probiotics配方奶粉大不同

坊間有不少配方奶粉均含有不同成分,例如天然活性免疫球蛋白IgG、母乳低聚糖(HMO)或益生菌(Probiotics),均能有助增強寶寶免疫力,但三者有幾不同?「IgG是抗體,就如武器,有助主動出擊及精準擊退病菌,發揮免疫保護作用。而母乳低聚糖(HMO)和益生菌(Probiotics)主要支持腸道微生態平衡,建立健康的腸道環境。」

趙醫生亦指出︰「寶寶的免疫力不僅取決於自身的抗體水平,還受到環境因素的影響。例如,家庭成員是否吸煙、居住空間是否擁擠、周圍環境的污染程度等,這些都會影響寶寶的免疫力。」

低溫過濾技術 保留免疫球蛋白IgG的天然活性結構

趙醫生還指出,免疫球蛋白IgG的天然活性結構對其功能至關重要,是發揮其功效的基礎。高溫處理會導致IgG無法發揮作用⁵,因此切忌將儲藏的母乳煮沸才餵哺寶寶。此外,趙醫生建議鮮牛奶不宜儲藏過久,應盡早使用。 他說,新科技層出不窮,如有效利用低溫過濾技術,可能會保留更多牛奶及配方奶中的天然活性IgG。

天然活性免疫球蛋白IgG無可代替 助寶寶打下基礎

「在寶寶的成長過程中,IgG的作用是無法替代的,它不僅能夠幫助寶寶抵禦病菌,支持其免疫力,為健康打下基礎。」趙醫生說︰ IgG不僅能夠在寶寶的「抗體脆弱期」提供重要的免疫保護,有助增強寶寶免疫力,幫助寶寶抵禦各種病菌的威脅,讓寶寶都能健康、快樂地成長。所以,補充寶寶的IgG至關重要。隨著寶寶逐漸長大,自身的免疫系統會逐漸開始生成足夠的免疫力來應對外界的挑戰。

