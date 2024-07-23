兒科醫生同你拆解補充抗體-天然活性免疫球蛋白IgG重要性

初為人父母，每個細節都讓人感到既驚喜又擔憂。尤其在寶寶出生後，免疫系統尚未發育完全，容易受到各種病菌威脅，這段「抗體脆弱期」尤其令父母擔心。父母們該如何幫助寶寶補充抗體，增強寶寶免疫力，幫助寶寶度過這個「抗體脆弱期」呢？今次就由兒科醫生趙長成來為大家講解天然活性免疫球蛋白IgG對寶寶的重要性。



助寶寶健康成長 先要認識天然活性免疫球蛋白IgG

寶寶最容易受到外界病菌侵害，想寶寶能健康成長，就先要認識「天然免疫球蛋白IgG」，了解IgG的重要性。天然活性免疫球蛋白IgG是人體內最常見和重要的一種抗體，佔了人體所有抗體的70-75%¹，在免疫系統中發揮著重要的作用。IgG的分子結構呈Y型²，這種結構使它能夠有效地識別和對抗各種病菌。IgG的作用在於能夠直接中和病菌，支持免疫力。所以，人體的健康與IgG能否發揮功效密切相關。

寶寶抗體遂漸減少 面臨「抗體脆弱期」

天然活性免疫球蛋白IgG是唯一一種能夠通過胎盤提供給寶寶的抗體³，為寶寶提供免疫保護，趙醫生指出：「寶寶在出生前，從母體中獲得IgG，這些IgG在出生後的初期仍然對寶寶提供保護。然而，這些母體IgG會不斷減少。」同時間寶寶在出生時，其免疫系統尚未完全發育成熟，需要時間來逐步建立自身的抗體。「寶寶的免疫系統要到3至4年時間才能建立完善的免疫系統⁴。在此之前，他們的自我保護能力較弱，容易不適。這段時期就是「抗體脆弱期」」趙醫生進一步解釋道。

寶寶要維持充足的天然活性免疫球蛋白IgG為健康成長關鍵

想寶寶順利渡過「抗體脆弱期」，趙醫生強調父母在初期要避免帶寶寶外出到人煙稠密的地方，同時保持良好衞生習慣及周圍環境清潔，同時趙醫生亦提醒母親在懷孕時接種疫苗，可以把抗體傳給寶寶，而寶寶在出生後亦緊記按時接種疫苗。另外，補充天然活性免疫球蛋白IgG亦是寶寶健康成長關鍵。「母乳是寶寶攝取IgG的最佳來源之一。」趙醫生表示：「母乳中含有豐富的IgG，能夠有效地增強寶寶的免疫力。」然而，並不是所有母親都能夠長期哺乳，讓寶寶攝取來自母乳的IgG。趙醫生表示，如配方奶粉能夠提供有效的天然活性免疫球蛋白IgG 給寶寶，那便更有助建立他們的免疫力。

天然活性免疫球蛋白IgG VS 母乳低聚糖HMO、益生菌Probiotics配方奶粉大不同

坊間有不少配方奶粉均含有不同成分，例如天然活性免疫球蛋白IgG、母乳低聚糖（HMO）或益生菌（Probiotics），均能有助增強寶寶免疫力，但三者有幾不同？「IgG是抗體，就如武器，有助主動出擊及精準擊退病菌，發揮免疫保護作用。而母乳低聚糖（HMO）和益生菌（Probiotics）主要支持腸道微生態平衡，建立健康的腸道環境。」

趙醫生亦指出︰「寶寶的免疫力不僅取決於自身的抗體水平，還受到環境因素的影響。例如，家庭成員是否吸煙、居住空間是否擁擠、周圍環境的污染程度等，這些都會影響寶寶的免疫力。」

低溫過濾技術 保留免疫球蛋白IgG的天然活性結構

趙醫生還指出，免疫球蛋白IgG的天然活性結構對其功能至關重要，是發揮其功效的基礎。高溫處理會導致IgG無法發揮作用⁵，因此切忌將儲藏的母乳煮沸才餵哺寶寶。此外，趙醫生建議鮮牛奶不宜儲藏過久，應盡早使用。 他說，新科技層出不窮，如有效利用低溫過濾技術，可能會保留更多牛奶及配方奶中的天然活性IgG。

天然活性免疫球蛋白IgG無可代替 助寶寶打下基礎

「在寶寶的成長過程中，IgG的作用是無法替代的，它不僅能夠幫助寶寶抵禦病菌，支持其免疫力，為健康打下基礎。」趙醫生說︰ IgG不僅能夠在寶寶的「抗體脆弱期」提供重要的免疫保護，有助增強寶寶免疫力，幫助寶寶抵禦各種病菌的威脅，讓寶寶都能健康、快樂地成長。所以，補充寶寶的IgG至關重要。隨著寶寶逐漸長大，自身的免疫系統會逐漸開始生成足夠的免疫力來應對外界的挑戰。

1. Krouse J.H., et al. 2008. Introduction to Allergy. Managing the Allergic Patient.

2. Janeway C.A., et al. 2001. Immunobiology: The Immune System in Health and Disease. 5th edition. New York: Garland Science.

3. Palmeira P., et al. Clin Dev Immunol. 2012; 985646.

4. Niers L,. et al. Nutr Rev. 2007; 65:347-360.

5. Gomes R.D.S., et al. NFS. 2021; 25, 1:11.

（特約）