北上數據 2台硬碰！ 一文看懂 | 內地/港/澳數據Plan 2揀1

有電訊商統計，今年1月至5月期間，港人平均每月北上4天，每天漫遊數據使用量高達4GB。一直以來，港人北上或者去澳門都要另外買數據卡上網，想打電話就要再另外申請。最近有兩個電訊商幾乎同一時間推出「內地、香港、澳門三地數據共享」計劃，實現去漫遊化，兩個計劃看似大同小異，以下等小編同大家2揀1！



CP值爆燈：

本地入門Plan價錢 數據可當漫遊 三地通用

呢個Plan有個最大嘅好處，就係從此北上/過大海，直接扣本地數據，唔會再扣漫遊數據，一個差不多平時都交緊嘅本地平Plan價錢，已經可以三地都有數據用，點計都唔會蝕。價錢方面，同樣30GB數據，某台嘅「5G 一咭三地服務計劃」最低消費$199/月，但3HK只係$158/月，數字最誠實，淨比價錢，3HK已經贏幾條街。

3HK最新推出高用量三地Plan，月費$278有70GB三地數據，再加100分鐘內地及澳門通話時間。

重點：唔使換SIM卡、免漫遊費，數據隨心用，喺內地如常用到Facebook、WhatsApp、YouTube等軟件，有幾重要？你懂的！

全港唯一：

「全網通」俾你同時用晒咁多個台

點解「全網通」咁有用？平時主要喺香港生活，我哋未必覺得有咩用途。但內地地大物博，單一個台未必覆蓋得晒咁多地方，每個台都有強位同弱位。加上而家港人快閃北上越來越流行，有埋「深中通道」之後就越玩越遠，越玩越刁鑽，需要好強大嘅網絡支援。

3HK嘅「5G數據三地自遊行」一個月費包埋「全網通」：萬一其中一個收唔好，即時可以切換至另一網絡。全部台都俾你用晒，覆蓋互補，大大減低收唔到或收得差嘅機會。

補充少少，「全網通」目前只有3HK做到。現時香港冇其他電訊商、內地/澳門亦冇一張本地SIM做得到。

貼心又創新:

「一卡兩號」 孖冧把 更易記更方便

上得去玩，肯定經常要Call車、訂枱，或者某啲App要用電話號碼做身份認證。雖然好多台都有送埋「一卡兩號」，但3HK呢個Plan包嘅「一卡兩號」就有少少唔同，佢哋會配對好一組相同尾數嘅中港兩地冧把俾我哋。兩組號碼尾4字一樣，到需要講電話號碼核實身份嘅時候，一秒就答到，唔使次次都搵電話簿，夠晒有型。如果你經常出入三地，呢個服務真係超幫到手！

詳情：https://bit.ly/3LrGxoV

ＷhatsApp查詢：https://bit.ly/3XYm56E