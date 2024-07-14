睇清價錢, 做個精明北上消費者　5G三地漫遊數據服務要識揀！

香港人愛北上，飲飲食食掃貨樣樣齊，有朋友每個禮拜都會北上消遣，所以有個 5G 三地漫遊數據及話音服務就好重要，不過唔係人人都識揀㗎！淨係睇表面嘅價錢，好容易就越俾越多，依家就等我話你知點樣揀先為之精明啦！



因為越嚟越多人北上，令三地漫遊數據及話音需求急速增長，近日有網絡商推出 5G 三地漫遊數據服務，其中有一間以月費面價平作招徠，30GB 數據用量只要 HK$158，睇落好似係最抵用嘅一間，但作為精明嘅消費者，千其唔好只係睇表面價錢，而忽略咗魔鬼嘅細節！

近日，X電訊商推出5G三地計劃，入面有兩個計劃，分別係 HK$158 有 30GB 及 HK$188 有 50GB，而 CMHK 嘅「5G 一咭三地服務計劃」就有 4 個計劃，由 HK$199 有 30GB、HK$239 有 60GB、HK$379 有 110GB 到HK$499 有 210GB，數據是三地共享，即是可以全部用在內地及澳門，如果同樣以最低消費嘅 30GB 流動數據去睇，X電訊商嘅 HK$158 計劃比 CMHK 嘅 HK$199 係抵玩咗一截，不過經查問之後，發覺原來係另一回事，有額外收費，以下就睇睇呢兩個計劃實際嘅分別，逐點擊破最抵玩之謎。

X電訊商呢個 HK$158 月費計劃表面上係最抵玩，但實情係要再加 HK$28 行政費，總數就變成 HK$186，相比攜號轉台過來 CMHK 30GB的 HK$199 月費都係平少少，但X電訊商月費無包內地號碼和內地及澳門通話分鐘，計埋會比CMHK貴，點解？繼續睇落去你就知！

當然仲有嘢要留意啦！上得去玩不時都要打電話叫車、訂枱食飯、進行電子支付等等，點都要有個內地號碼方便打出打入，X電訊商嘅 HK$158 計劃都有送「升級版內地及香港一卡兩號」服務，但就只係送一年啫，當中講明不適用於網上上台，而第二年打後同你慢慢計數收返每月 HK$28，相反 CMHK 嘅 HK$199 計劃，只要揀「中國內地號碼服務」，兩年合約期內嘅內地號碼都係免費嘅，計返就比少咗 HK$336。如果你已經有內地號碼仲可以選「關聯家鄉號服務」，可以係香港都收到內地電話和短訊，慳番漫遊費，X電訊商無這個服務！

有內地電話號碼，咁打出打入又點計呢？X電訊商嘅 HK$158 計劃包埋嘅通話分鐘，原來只得香港本地3000分鐘免費，唔包內地及澳門通話分鐘，即係逐分鐘逐分鐘咁計喇，但係 CMHK 嘅 HK$199 計劃已經包埋本地通話分鐘無限，內地及澳門通話200分鐘，呢度又慳咗一筆！

最後唔講錢喇！而係講返個網絡，CMHK 本身響香港及內地都有自己及母公司鋪設嘅網絡，所以漫遊時係完全用返自家網絡，反而X電訊商話佢可以用齊內地三個網係賣點之一，試問佢都無自己網絡咁先要跳去，好似中國移動咁連喺珠穆朗瑪峰都有訊號嘅，仲洗乜跳嚟跳去搵邊個台信號最好啫，咁仲無咁嘥電嘥時間𠻹！CMHK 嘅「5G 一咭三地服務計劃」明碼實價無隱藏收費，配合最強嘅網絡，睇完識點揀啦！

（資料及相片由客戶提供）