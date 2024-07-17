九龍樂善堂全港賣旗日　從受助到助人　延續行善精神

樂善堂本年度之全港賣旗日於7月13日(上周六)上午圓滿舉行，為醫療、安老及社會福利服務籌募發展經費。活動旗紙以本堂四大宗旨為主題，包括「救災紓困、贈醫施藥、興學育才、安老培幼」，而特別版金旗畫上樂善堂各項服務，象徵為社會上不同層面提供支援，建構關愛共融的社區，送予善長留念。是次活動獲得超過200個轄屬單位、企業、團體及近5000名義工以不同形式支持，為感謝各界積極參與。同日亦舉行總理打氣團，一眾樂善堂常務總理親自走訪各區為賣旗義工打氣。



積少成多 凝聚力量拓展服務

全港賣旗日為本堂旗艦活動之一，近5000名義工在全港各區一同賣旗籌款，過去共為本堂籌得逾千萬元善款，用作發展本堂各項服務。除了當日戶外賣旗，善長亦可在樂善堂網站上的「樂善商店」認捐金旗。每5張金旗，可為一戶基層家庭提供25餐營養膳食；每50張金旗，可資助中風病人接受持續性針灸治療服務達6個月。積少成多，凝聚各界愛心，集結龐大力量以推動慈善工作，為有需要人士提供適切援助。

樂善堂紮根144年，全賴各界善長參與，協助本堂推動發展各項服務，當中包括在深水埗福華街開設首個「社區客廳」，為劏房家庭及兒童提供延伸生活空間，全年服務約8萬人；樂善堂社會房屋「樂屋」兩個新項目為「大埔黃魚灘『樂善村』」及「彩虹彩興路組合屋」已於今年陸續安排入伙，提供至少1,645個過渡性房屋單位；醫療方面，開設「樂善堂駿英牙科診所」、「樂善堂鄭温文蕙醫療中心」及「藥健同心樂善堂社區藥房」，為區內市民提供優質的醫療及藥劑服務；教育方面，開辦「樂善堂董清波幼稚園」，於9月投入服務，為學童提供優質的雙語學習環境；安老方面，開展「腦退化症支援計劃」及中心，支援有需要而未被確診腦退化症的長者；另外本堂轄下的陳黎掌嬌敬老鄰舍中心及梁銶琚書院即將在港島區開辦樂善堂長者學苑支持長者繼續學習，活出豐盛晚年。透過賣旗籌款以發展不同項目，讓有需要人士獲得適切的援助。

旗紙以樂善堂四大宗旨為主題。

集結金旗力量，推動服務支援社會基層。

樂善堂一眾常務總理出錢出力，組織旗下企業及團體義工隊參與賣旗，共襄善舉。當日由莫文韜主席率領常務總理會到各旗站為義工打氣，連同李培埡副主席、李聖根司庫MH、陳健平副司庫BBS, JP、關嘉游常務總理、施金堆常務總理與家人和小朋友親身賣旗及為義工打氣，以身作則，傳承行善精神。

樂善堂常務總理到各旗站為義工打氣。

不同地區的義工齊心積極鼓勵市民捐款。

不同地區的義工齊心積極鼓勵市民捐款。

不同地區的義工齊心積極鼓勵市民捐款。

以愛傳愛 從接受到分享

逾200個單位參與賣旗籌款，當中包括學生、長者、基層家庭、特殊學習需要兒童及少數族裔人士受惠於樂善堂，在上周末一起成為義工，分享關懷。賣旗日鼓勵親子義工參與，除了加強親子關係，亦讓小朋友透過義工服務，培養同理心、助人精神及社會責任感，建立正向人生觀。其中來自樂善堂營運的深水埗社區客廳會員王太表示，自從加入了社區客廳後，每日都好充實，中心每日都有不同活動，例如廚神比賽、糖水會、桌遊班等，每逢節日也有聚會及福袋派發。她表示：「好多謝樂善堂的支援，我們一家四口不用每天擠在劏房裡，社區客廳成為了我們另一個生活空間。我最喜歡與其他家庭一起煮飯，感覺生活也輕鬆了。」除了免費興趣班，樂善堂亦會招募會員參與義務工作，王太續指：「我與兩個小朋友也一起做賣旗義工，希望教會孩子我們受助於人，也可以助人，將自己接收到的愛也分享出去。」

深水埗社區客廳為劏房戶家庭提供延伸生活空間。

社區客廳提供多元化活動，家庭積極參與賣旗日。

另一個受惠家庭胡太與恩恩（化名）第一次參與賣旗，胡太笑言：「這真是一個很大的挑戰。」恩恩在2022年被診斷為專注力不足及過度活躍，當時學校老師指恩恩在課堂上經常離開座位與同學聊天。起初以為只是比同齡的小朋友活潑，後來發現恩恩在生活中也有癥狀，例如難以專注做一件事、說話急速、缺乏耐性、常遺失書本，於是尋求專業協助。樂善堂轄下兩間中心「樂善堂楊小玲言語治療中心」及「樂善堂莫葉瑞衡兒童發展中心及復康中心」均為有特殊學習需要學童及成人提供支援服務，除了開辦恆常訓練小組，亦鼓勵會員多參與戶外活動，透過面對面的互動，有助提高感知能力及社交技巧。對於恩恩而言，參與戶外活動是好的嘗試。

恩恩經常「坐唔定」，坐車時因為好奇會盯著別人的電話螢幕，胡太怕滋擾他人而感到不好意思，所以平日只會帶她去中心或與鄰居小朋友玩。這次胡太決定踏出一步，帶恩恩一起參與戶外賣旗。她一開始認為這是不可能的任務，擔心恩恩不適應或作出反常的舉動，但她後來笑道：「我應該要對她有信心的。」恩恩的表現讓人出乎意料，她非常喜歡與人互動，會熱情打招呼及賣旗，短短一小時已經完成任務，將手上100張小貼紙全數賣出。胡太表示：「看見恩恩的表現，我心裡非常激動，專注一小時做一件事，對她而言是很大的進步。我很珍惜這次和恩恩的回憶，下次會再參與，慢慢告訴她助人的意義。」

活動得以順利完成，有賴社會各界積極參與，包括滙豐銀行及東亞銀行的旗站場地支持，海天堂有限公司免費贊助所有義工優惠券，關心贊助包括永遠顧問鄧德濂博士MH、Gold Peak Technology Group Limited、HYC Foundation Limited及Protek Technology Limited贊助活動，及過萬名樂善堂轄屬單位、學界、屋邨團體、企業、友好團體、所有義工在前線及幕後的支援，一同為樂善堂服務籌募善款。期望未來更多熱心企業、團體及善長參與義務工作，讓人與人之間多表達愛心和關懷，共建和諧社區。

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(資料及相片由客戶提供)