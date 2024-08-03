全球教育　滙聚香港｜環球教育博覽2024 8月全港最具規模教育博覽

環球教育博覽2024即將迎來第四年，琥珀教育在過去四年很榮幸能成爲全港最大型教育博覽的主辦單位，見證及幫助無數學生考入心儀學校或協助他們到海外升學。



隨著DSE和IB放榜後，很多學生都正在為前程奔波，不論成績高低，同學們都可以考慮到海外升學，不應將升學出路局限於香港。例如，成績理想的同學可以選擇前往香港以外的高等學府修讀大學課程，還可擴闊視野讓自己更深入認識這個世界。成績未如理想或失手的同學亦不用氣餒，因爲大部分大學都設有大學預備班(Foundation)，大學文憑(Diploma)或國際基礎大學一年級課程(International Year 1)等銜接學位課程，所以出路一定比困難多。

琥珀教育的專業顧問團隊會根據學生的情況和意向爲他們選取最合適的學校。A-Level即將於下星期放榜，考生亦可以趁著這個難得一遇的機會，在放榜前夕提前瞭解世界各地的院校，讓自己可以輕鬆面對放榜日和安排後備方案。

英國

英國作為港人多年來的留學熱門地，不少人被其悠久的教育歷史所吸引。英國的學校亦享有極富盛名的聲譽，所以多年來都深得港人的青睞。英國作爲英語的發源地，學生可以接受最正宗的英語教育，提升自身的競爭條件。因此，普遍很多家長都會將英國列入首選目標，加上英國學士課程是三年制，對比起港美加地區，時間成本亦會相對較低（惟蘇格蘭地區則規定為四年制），所以源源不絕的留學機會正在等待2024或之後入學的你！

澳洲

澳洲的學習環境相比英國沒有那麼繃緊，而且時差較少，與香港的時差只有3小時，方便在香港的家長和子女聯絡。澳洲亦是世界上最多元化的國家之一，其多元文化令香港學生更容易融入當地文化。澳洲的大學均受到國家監管機構Tertiary Education Quality and Standards Agency監管以確保所有澳洲的大學提供高水準教育和研究。澳洲大學提供的科目選擇比香港多，課程等也是香港近年很受歡迎的學科，涵蓋多個熱門和受歡迎的專業領域，包括護理，獸醫、物理治療等，同學們必定找到合適自己的課程。

奧地利

是次的教育博覽極力推崇多元化留學體驗，因此出席的院校來自多個非熱門留學地區。例如，被譽為音樂之都的奧地利，是許多修讀音樂的學生夢寐以求進修的地方，雖然奧地利的官方語言是德語，但很多大學也會提供英語輔助課程讓同學們更容易融入。奧地利政府亦對教育提供額外資助，令其學費變得更容易負擔。IMUK Graz將出席是次展覽，其更獲授歐盟認可之演奏家文憑的音樂學院，無論是想進修音樂或是體驗奧地利民族風情的同學都可以前往展覽一探究竟。此外，奧地利領事館人員也會到場主持講座帶學生和家長深入瞭解當地的留學須知和注意事項。

美國

美國的學習氣氛給人的感覺相對自由, 其教育並非單以考試為主, 學制極富彈性, 著重互動學習，會根據學生能力度身訂造學習計劃。近年人工智能等科技崛起，選擇修讀相關科目例如計算機科學系等的學生越來越多，但本地大學只提供大約700個名額，所以競爭非常激烈，從而入學要求亦提高了不少。美國在技術與創新上一直都是處於頂尖水平，課程受到當地雇主認可及重視，畢業後將更容易獲得更多的工作機會。届時Tacoma Community College，University Bridge等大學亦會來臨展覽，對美國升學有興趣的同學可以前往了解更多。

德國領事館人員亦將會出席環球博覽 2024提供有關德國教育系統和留學機會的資訊。德國領事館代表亦會主持講座分享德國教育系統、課程選擇、申請程序、獎學金計劃等，亦會分享德國生活和學習的點點滴滴。講座完結後將有機會與領事館代表直接交流，了解德國各大學的學術優勢。

一連兩日的「環球教育博覽2024」亦會提供多場講座供出席人士參加，當中包括由劍橋大學St. John‘s College的大學教授Dr. Matthias Dörrzapf主持獨家講座和進行即場面試環節。還會有著名節目主持人森美先生分享培育學霸子女的秘訣，和前著名新聞報道員方健儀小姐分享考獲獎學金的心路歷程，為對升學或學習方向有疑問的學生和家長提供詳盡的資訊。在申請時需注意申請截止日期及繳交申請所需的文件，建議同學和家長盡早咨詢專業教育顧問的意見。

想了解更多世界各地的頂尖學院並親身與學校代表對話？切勿錯過由琥珀教育主辦於2024年8月10 - 11日（星期六、日）舉辦的「環球教育博覽2024」優先為有興趣在2024-25年度到海外升學的學生提供最新的升學資訊及一站式留學支援。歡迎有興趣的學生及家長親臨了解更多！若同學們未能抽空岀席環球教育博覽2024，琥珀教育將會在8月15-16日舉行的UCAS Clearing展覽，為對於英國升學有興趣的同學爭取最後機會。

「環球教育博覽2024 Global Education Expo 2024」

日期：2024年8月10日至11日（星期六至日）

時間：中午12時至下午7時

地點：香港灣仔香港會議展覽中心3C 展覽廳（港鐵灣仔站A5出口 / 會展站B3出口）

立即登記：https://bit.ly/3YskpCT

查詢：灣仔琥珀薈(2377 7888)/ 尖沙咀(2377 7889)/ 旺角(2377 7880)

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