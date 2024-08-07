DSE｜升幅達一倍！科專DAE課程收生創新高　學警預備訓練受歡迎

DSE文憑試在7月17日已經放榜，考生們領取成績通知書至今，相信大部分已經決定了選科去向，香港科技專上書院（科專HKIT）就指學校上年新開設，修畢相等於取得DSE五科二級資歷的「DAE應用教育文憑」大受學生歡迎，收生人數創新高，升幅達至一倍有多！其中「警察招募組」及「警察學院」和科專HKIT合辦的全日制「學警預備訓練」課程，收生人數更全額爆滿，其他特色課程 收生人數亦倍升。科專HKIT另外開辦了4個高級文憑課程，完成2年課程後，可以銜接1年學士學位課程，修畢後即可擁有英國學府所頒授的學士學位，令學生升學規劃可更清晰，以下立即為大家解構。



DAE應用教育文憑：課目職業導向、出路廣 星級導師主理學警課程

科專HKIT的五個紀律部隊課程收生一向深受學生歡迎，其中收生人數爆滿的「學警預備訓練-應用教育文憑」課程，就由星級顧問及導師設計課程，課程顧問由前西九龍總區指揮官范錫明先生(職級為前助理警務處處長)及前人事部高級警司鄭思慶先生(亦是前警察談判組副主管)擔任；而作為「學警 預備訓練」課程導師的前高級督察阮一力先生 (Ivan Sir)於退休前更是警察學院的教官，另外課程導師——前警隊教官俞子龍先生(Mark Sir) ，退役前曾是警隊各精英部隊之成員，亦曾擔任警隊內的培訓工作，兩位導師過往的工作經驗，相信令學生可以吸取到有更多實用的資訊。

另外，科專HKIT舉辦的「應用教育文憑DAE：醫科及護理科」及「應用教育文憑DAE：幼兒教育」課程的收生人數亦倍升，其中醫科及護理科系列內容有關護理學、物理治療學中醫及中藥學，而幼兒教育系列則由幼兒教育全面觀、溝通心理學、教育活動統籌，三個科目所組成，兩個課程同樣理論與實踐並重。加上課程的選修科目均以「職業導向」實用及具有前瞻性為主，涵蓋11大系列、範疇廣泛，可迎合同學不同的興趣和才能，以及為同學打好基礎，尋找未來出路；當中包括有：「保安及紀律部隊系列」、「商業及管理系列」、「經濟、會計、財務及投資」、「人文科學及語言系列」、「社會科學系列」等，對之後升學及工作都相當實用。

與不同企構合作多實習機會 升學階梯一條龍

為了學生可以得到最全面升學規劃，及為職涯規劃作好準備，科專HKIT一直與不同的機構及企業合作，飛機維修公司(HAECO/CASL) 、香港電燈、香港君悅酒店等知名企業均是科專HKIT在課程上的合作夥伴，企業會提供面試機會，職場資訊以及工作內容簡介，方便同學了解有關工作，並會提供實用的建議給予同學，為他們之後的人生路向作好準備。

同時，科專HKIT開辦了4個高級文憑課程，分別為「工商管理高級文憑」、「資訊科技(電腦學)高級文憑」、「網絡罪案及調查高級文憑」及「健康護理高級文憑」， 提供全日制與兼讀制課程，還新設網上混合學習模式，特別適合需要輪班、出差、或居住在大灣區的學生。這種靈活的學習模式使學生可以自由選擇上課方式，平衡學習與工作的需求，大大提升學習機會。從此，學習不再受地域與交通時間的限制。

(課程同時接受內地高考生申請)

提供網上混合學習模式的三個高級文憑課程包括：

- 工商管理高級文憑

- 資訊科技(電腦學)高級文憑

- 網絡罪案及調查高級文憑

只提供面授模式的高級文憑課程：

- 健康護理高級文憑

而文憑試考生可以按興趣選科，完成2年課程後，可以銜接1年學士學位課程，修畢後即可擁有英國學府所頒授的學士學位。其中「健康護理高級文憑」課程獲得社會福利署認可，學員最快可於第一年註冊「保健員」牌照，並由經驗豐富的臨床專家授課，涵蓋註冊中醫、護士、物理治療師等，確保教學質量與專業標準。

而在「2+1」學位銜接課程下，最快更只需3年便可完成學士學位，較一般升學途徑快一年，而且課程均獲資歷架構第五級認證，大大提升畢業資格的認受性。成功銜接學位後，合資格學生可申請「免入息審查資助計劃」（NTMSS）, 可在 2024/25學年獲得最高34,390元的資助, 學費可低至$15,210。就讀相關課程的合資格學生，只需支付已扣除資助金額的學費。有關詳情，請瀏覽 http://www.cspe.edu.hk/nmtss

可以銜接資歷架構級別第五級英國學位包括：

更多的升學資訊，可以到網址：https://www.hkit.edu.hk了解！

*「免入息審查資助計劃」資助後學費最低每年: $15,210起

* 學費將按年度審核調整

* 個別僱主可酌情決定是否承認本課程可令學員獲取的任何資格.

香港科技專上書院

電話：2782 2433

地址：深水埗南昌街213號

電郵：enquiry@hkit.edu.hk

# 全名為「為修讀香港自資學士學位課程學生提供的免入息審查資助計劃」。有關資助計劃的詳情，請參閱相關的政府網頁。

應用教育文憑在資歷架構下獲得認可

資歷級別: 3

資歷名冊登記號碼: 22/000863/L3

登記有效日期: 01/01/2023 至 31/08/2026

資訊科技（電腦學）高級文憑

資歷名冊登記編號: 20/000503/L4

登記有效期: 01/09/2023 To 31/08/2026

資歷級別:4

網絡罪案及調查高級文憑

資歷名冊登記號碼:23/000524/L4

登記有效期:01/09/2023 - 31/08/2026

資歷級別:4

工商管理高級文憑

資歷名冊登記號碼: 20/000502/L4

登記有效期: 01/09/2020 - 31/08/2026

資歷級別: 4

健康護理高級文憑

資歷名冊登記號碼: 20/000607/L4

登記有效期: 01/09/2020 - 31/08/2026

資歷級別: 4

BA (Hons) Criminology, Policing and Forensic Investigation

犯罪學、警務、鑑證調查（榮譽）文學士

註冊編號: 252930

資歷名冊登記編號: 22/000428/L5

資歷級別:5

登記有效期: 01/09/2019 - 31/08/2025

BSc (Hons) Cyber Security

網絡保安（榮譽）理學士

註冊編號:252933

資歷名冊登記編號:19/000631/L5

資歷級別:5

登記有效期: 01/09/2019 - 31/8/2027

BA (Hons) Business Studies

商業學（榮譽）文學士

註冊編號: 252931

資歷名冊登記編號: 19/000634/L5

資歷級別:5

登記有效期: 01/09/2019 - 31/08/2027

BSc (Hons) Computing

電腦學（榮譽）理學士

註冊編號: 253179

資歷名冊登記編號: 22/000089/L5

資歷級別: 5

登記有效期: 01/09/2022 to 31/08/2026

BA (Hons) Business and Management

商業及管理（榮譽）文學士

註冊編號: 252974

資歷名冊登記編號: 23/000530/L5

資歷級別:5

登記有效期: 01/09/2024 - 31/12/2027

BA (Hons) International Tourism and Hospitality Management

國際旅遊及款待管理（榮譽）文學士

註冊編號: 253019

資歷名冊登記編號: 23/000467/L5

資歷級別:5

登記有效期: 01/09/2024 - 31/12/2024

BA (Hons) Accounting and Finance Management

會計及財務管理（榮譽）文學士

註冊編號: 253020

資歷名冊登記編號: 23/000468/L5

資歷級別:5s

登記有效期: 01/09/2024 - 31/12/2024

學校註冊編號: 525898

（資料及相片由客戶提供）