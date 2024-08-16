中電及貨櫃碼頭減排　52米高吊機裝太陽能板　兩台年產4.2萬度電

中電與香港國際貨櫃碼頭（HIT）合作推動綠色智慧貨櫃碼頭，以減低碼頭碳排量，首次於52米高岸邊吊機機房頂安裝太陽能板，每台岸邊吊機頂的太陽能系統由84塊電池板組成，兩套系統每年可產生約42,000度電，供電給空調及照明系統。



香港國際貨櫃碼頭董事和記港口信託首席財務官吳志傑指，2023年與2022年比較，HIT 共減少逾15,000碳排放量，相當於約9,000個中電家庭一年用電碳排放。



十年換67 部柴油驅動為電動 減六成碳排放

香港國際貨櫃碼頭董事和記港口信託首席財務官吳志傑表示，貨櫃碼頭主要碳排放來自吊機，而HIT早於2008年採用電力或混合柴油及電力驅動的龍門吊機。

經過十多年，已有67部柴油龍門吊機驅動轉為電動，另有89 部柴油龍門吊機轉為混能驅動，其中有14部相繼轉為電力推動。而電力驅動的龍門吊機較混能龍門吊機能減少95%黑煙排放，節省50%燃料，並將噪音降低約45%。

由2023年至今年4月，已將14部混能輪胎式龍門架吊機改為電動，每台電動吊機相比混，可減少約60%碳排放。2023年比2022年，HIT共減少超過1.5萬噸碳排放量，相當於約9000個中電家诙一年用電碳排放。

預計於2030年前，貨櫃碼頭內 68 部混能輪胎式龍門架吊機及60 部汽油或柴油車更換為電力驅動，電動吊機相比混能吊機碳排放量減少六成，比柴油吊機碳排放減少七成。

HIT預計於2030年前，貨櫃碼頭內 68 部混能輪胎式龍門架吊機更換為全電動。（圖片由受訪者提供）

全港首引入兩部配備太陽能板的岸邊吊機

去年四月，HIT首引入兩台配備太陽能板的岸邊吊機，可以避免太陽能板周圍出現阻擋物，最大限度吸收太陽光線，每台岸邊吊機頂的太陽能系統由84塊電池板組成，兩套系統每年可產生約42,000度電，供電給空調及照明系統。

貨櫃碼頭未來會在18個變電站頂及兩個大廈頂安裝太陽能板，完成工程後總發電量為超過90萬度電。

中華電力客戶成功及銷售總監盧志華指，中電亦首次在 52 米高機房安裝智能電錶，成功令太陽能板系統於去年6月接駁中電電網，可透過上網電價機制獲得收益。他又指，中電為業界提供透過「綠適樓宇基金」，資助貨櫃碼頭進行節能改善工程，例如為寫字樓、貨倉更換更高能源效益照明及供冷系統，提升能源效益，每年可以減少468噸碳排放。

岸邊吊機大陽能系統，因較低機會出現阻擋物，能最大限度吸收太陽光線，能源效益更高。（圖片由受訪者提供）

現時貨櫃碼頭內 18 個變電站頂及兩個大廈頂蓋都有安裝太陽能板。（圖片由受訪者提供）

除岸邊吊機外，現時貨櫃碼頭內 18 個變電站頂及兩個大廈頂蓋都有安裝太陽能板，完成工程後，總發電量為超過 90萬度電，該項目亦都有參與中電可再生能源上網電價計劃。