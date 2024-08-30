深圳配眼鏡「平、靚、正」首選：晶晶眼鏡　鏡連框只需 ¥68起

深圳配眼鏡已經成為不少香港人一家大小週末北上必做清單之一，所以不少人都上網發文求推介，今次就在東門眼鏡城為大家找到一間出名「平、靚、正」的晶晶眼鏡，其最大特色是其所有店員以至店長，通通都考取了驗光師配鏡師的專業資格，其中店長小滿就指：「一副小小的眼鏡，度數配得準不準，都是很大的事。」晶晶眼鏡憑著這樣專業嚴謹的態度，贏得了許多香港消費者的信任，獲得了不少好評，最近其店舖更做一連串相當吸引的優惠，回饋顧客，防藍光鏡片連框亦只需¥68起！以下立即為大家介紹！



晶晶老闆：「平、靚、正」沒有衝突 顧客滿意最緊要

眼鏡店的老闆晶晶表示她於大學畢業後接手父親的眼鏡生意，本身是做鏡片批發的父親，由於多年來在業內已經建立了非常好的口碑，所以業務開始向零售擴展，直接面向消費者，她指：「因為我們自設倉庫和加工車間，第一可以減少中間商的費用，可以直接讓利給顧客，同時由於可以掌握來貨產品的質素，所以可以同時做到『平、靚、正』，我們希望讓顧客擁有最優惠的價錢，及最好的產品、服務。」

以下為大家介紹晶晶眼鏡的「平、靚、正」之處：

價格最「平」：

店內最受歡迎的國際品牌鏡片，例如essilor依視路、zeiss蔡司、HOYA 豪雅及 RODENSTOCK羅敦司得的部分系列通通三折起，國產更低至兩折，最平配置只需¥68一套，變色防藍光漸進鏡片同樣都低至2折起，漸鏡防藍光變色同鏡架最平368起一套，鏡框更有幾千款任你挑選！而且購物滿¥400更送你價值¥399的太陽眼鏡！

質素最「靚」：

鏡片皆為正規管道定制，全程保證客戶朋友無憂消費，一年內有品質問題，無條件免費換新，鏡框均通過國家質檢認證！

服務最「正」：

店內工作人員均持證上崗，擁有豐富的驗配經驗，全程為你的健康願景護航，而且由於自設鏡片庫存和加工車間，一副單光眼鏡最快15分鐘就能配好，如果不想等待，更可免郵寄到香港，真正讓你開心到來，滿載而歸！

老闆晶晶最後指來店的顧客有8成都是香港人，所以晶晶眼鏡了解香港人需要，可以提供最貼心的服務！歡迎大家前去東門眼鏡城二樓的「晶晶眼鏡」體驗一下，就在東門麥當勞對面，扶手電梯上二樓即到，十分方便！

凡01用戶提前預約到店購物，皆會送上禮品包，有眼鏡布、眼鏡清洗液及維修小工具，以及補貼的士費

可以掃描QRcode加wechat好友，提前預約。

晶晶眼鏡店

地址：廣東省深圳市羅湖區東門街道解放路2003號金世界百貨二樓東門眼鏡城 2027號晶晶眼鏡

交通：地鐵一號線老街站E出口，步行5分鐘，東門麥當勞對面扶手電梯上去第一家

電話：13923844325

（資料及相片由客戶提供）