七旬婦推手推車被撞斃　司機否認危駕　稱只看到手推車未見到人

七旬老婦推著手推車在上環文咸東街被車撞倒頭部，致後腦出血，兩日後死亡。私家車司機否認危駕致他人死亡，案件今(11日)在區域法院開審。控方播放被告被捕後與警方的會面錄影，被告稱有40年駕駛經驗，不曾與車或路人發生碰撞，案發時他只見到手推車，看不到推車的人，碰撞後才發現撞到老婦，他知老婦去世後也感到很沮喪。惟控方卻指被告當時的視線無受阻，又指被告的車先撞到手推車及老婦的下半身，其車頭擋風玻璃再撞到老婦的頭。



被告廖祥輝，64歲，否認一項危險駕駛引致他人死亡罪，替他於2022年11月29日，在上環文咸東街88號外，危險駕駛一輛私家車，引致梁秀珍（78歲）死亡。

被告廖祥輝稱他有40年駕駛經驗，本案前不曾與車或路人發生碰撞。(朱棨新攝)

意外發生於上環文咸東街。(資料圖片)

控方指被告的車頭擋風玻璃撞到梁的頭部

控方案情指，梁當日下午3時44分，在文咸東街路段第一線靠近行人路，推著手推車逆向緩慢行走。她行至案發地點時，被告的私家車沿第一線行駛，先撞到手推車及梁的下半身，車頭擋風玻璃接著撞到梁的頭，梁之後倒地。

梁送院後發現腦部出現中線偏移

救護車到達時，梁處於半昏迷狀態，後腦出血。她其後被送至瑪麗醫院急症室救治，當時她陷入深度昏迷，右邊硬腦膜下急性血腫，腦部出現中線偏移、挫傷和腦疝。梁於兩日後，即12月1日證實不治，醫生其後剖驗遺體，發現她的顱底骨折，死因為創傷頭部損傷。

意外時被告打算找咪表泊車

被告被捕後和警員進行錄影會面。他指，案發時正在送貨，打算尋找咪表位泊車。他在意外前看見手推車，但看不到推着手推車的人，在碰撞後才發現私家車撞到死者。

法證指被告望向梁的視野應無受阻

法證化驗師梁仲榮博士則指，根據現場意外重組，認為被告望向梁的視野可能沒有受阻。

控方認為，任何謹慎的駕駛者理應清楚看到死者。惟被告駕駛的私家車無故轉向路旁，撞到死者。此外，其私家車在發生碰撞時未見減速，剎車燈號亦閃爍慌亂，可見被告未專注路面情況。

被告稱得知梁去世感到很沮喪

庭上播放被告的錄影會面，他稱有40多年駕駛經驗，一向開車都是小心謹慎，不是危險的駕駛者，以往只曾違例泊車、衝紅燈等，是次是第一次開車，和其他途人或車輛發生碰撞。他又指對意外感到很沮喪，事後得知梁去世，他需控制情緒，才可進行錄影會面。

案件編號：DCCC769/2023