全港首個商用高效運算服務啟用 微電子中心勢成產業基石

香港作為國際創新科技中心，在全球競爭日益激烈的環境下，本地創科發展必需加速前行，全力配合國家發展大局，完善本地創科生態圈及推動新型工業化，此舉對經濟多元發展實在至關重要。香港科技園公司旗下的三個「創新園」（InnoPark），正是促進新型工業化的關鍵。創新園提供先進的軟硬件設施，包括於今個月初投入服務的全港首個商業用高效能運算（High Performance Computing）服務，主動向業界提供AI算力、加速工具和數據資源，支持企業更高效地進行數碼轉型。而即將開幕的元朗微電子中心（MEC）將成為推動本地微電子產業發展的重要平台，進一步推動香港多元經濟發展。



本地大學孕育了豐富的科研成果，但過去常因缺乏合適的中試線和廠房而難以在本地轉化生產。科技園公司在推動「新型工業化」的過程中早著先機，於2021年把工業邨重新定位為「創新園」，並興建一系列針對創新製造的基建，以彌補這個缺口。基建項目包括將軍澳先進製造業中心（AMC）及數據技術中心（DT Hub）、大埔醫療用品製造中心（MARS）及精密製造中心（PMC），以及元朗微電子中心（MEC），解決市場上缺乏專用廠房和設施的挑戰。

元朗微電子中心年內啟用 進駐近八成擴充事在必行

香港微電子業根基雄厚，業界人才具備國際一流水準，加上政府早前成立「香港微電子研發院」，促進大學、研發中心和業界合作，重點研究第三代半導體核心技術，有利迎接產業新機遇。科技園公司創新製造高級總監黃家裕表示，「三個創新園的使用率已接近九成，而MEC將於今年底啟用，預計有近八成入駐率。MEC具備高規格設施，可進行測試及小批量生產，為區內產業鏈提供研發及中試線服務，全面加速本港微電子科研成果落地。」

科技園公司創新製造高級總監黃家裕指元朗微電子中心已有近八成入駐率，勢必成為研發微電子樞紐。

「科技園公司早於幾年前，已開始就建立微電子生態圈，研究土地運用及整合應用，以配合發展香港成為微電子中心樞紐。我們已著手為MEC擴充進行準備工作，例如土地發展的可行性研究。本港微電子勢將加速發展，科技園公司正積極籌備MEC下一期的發展，以配合業界的步伐。」

黃家裕續指，科技園公司計劃將元朗創新園打造微電子生態圈，現時已物色鄰近MEC的四至五幢大樓及土地、總共可以提供約三萬平方米面積，以輔助微電子業發展。「微電子發展需要特別的高規格設計，我們將善用現有資源及適當整合土地，設立週邊配套設備，以配合微電子研究院等的發展。」

「該研發院進駐MEC後，將設立兩條生產線；而麻省光子技術（MassPhoton）亦已申請入MEC，建設8寸氮化鎵外延片研發中試產線。換言之，MEC至少會有三條生產線，肯定成為研發微電子樞紐。加上香港背靠大灣區，具備完整製造業產業鏈和龐大市場，有臨近市場之利，肯定吸引優秀的外來投資。」他亦認為，全球第三代半導體競爭劇烈，機會稍縱即逝，香港經濟正值轉型的關鍵時刻，必須朝多元化發展，積極爭取增長機遇。

全球第三代半導體競爭劇烈，機會稍縱即逝。

全港首個商業用高效能運算服務配合國家發展 企業數碼轉型新動力

新型工業常涉及大量數據的生成和收集，要求高效的電腦系統運算能力。作為本地創科界的推動者之一，科技園公司於本月初率先啟用全港首個商業用高效能運算（HPC）服務，提供全面人工智能(AI)服務，涵蓋算力、加速工具及數據資源，以倍數幅度提高開發效率，針對AI訓練、機械人、健康科技和基礎研究，供創科和科研機構共享。

科技園公司署理首席企業發展總監及創科生態業務發展總監柯志成指，HPC具備高性能NVIDIA數據中心級伺服系統，也是全港首個商用AI高效能算力集群，為香港創科發展迎來重要里程碑。他續表示，去年國家科技部啟動了國家超算互聯網部署工作，大算力和大數據兩者的結合應用越來越多，HPC服務推出是策略性地配合國家發展。

科技園公司的全港首個商用高效能運算（HPC）服務月初啟用，HPC服務推出是策略性地配合國家發展。

創新園使用率達九成 凝聚先進企業成果豐碩

「創新園」興建了多幢高效能專用工業大廈，其中AMC提供多項新型工業所需的設施，如工業用電、小批量生產線、測試及認證實驗室、工業用3D打印機、無塵車間等。AMC為科研項目提供了理想的孵化環境，包括本港上市公司科勁國際旗下的NANOshields納米材料生產中心、盈宗製藥研發全球首款具殺菌功能納米纖維技術，都利用AMC轉化本地科研。香港紡織及成衣研發中心（HKRITA）與H&M基金會成立「開研」（Open Lab），推動紡織時裝業可持續發展。

全港最大的網購平台HKTVMall亦於將軍澳創新園設立5個自動配送中心。

黃家裕表示，創新園設施對應新型工業化目標，現今已見成效，加快本地科研的轉化。現時創新園的使用率已高達九成，亦得到外來投資者青睞，成功促進產學研合作，推動新型工業及為經濟多元發展，奠下重要基礎。他續指，創新園成功吸引海外企業落戶，最近11間先進製造策略夥伴企業來港設研發中心及生產基地。電動車品牌BEYONCA亦計劃於AMC設立國際總部、整車總裝廠和支援中心等。

正美藥品（Jean Marie）開發的無菌眼藥水和針劑產品，標誌着本地科研實力在醫藥領域的卓越成就。

科研成果產業化 開啟新型工業新里程

大埔MARS和PMC已成為多家醫療及精密儀器企業的投產搖籃。本地科研成果——美時醫療（Time Medical）全球首台兒科超導磁力共振系統Neona，與正美藥品（Jean Marie）開發的無菌眼藥水和針劑產品，標誌着本地科研實力在醫藥領域的卓越成就。全港最大的網購平台HKTVMall亦於將軍澳創新園設立5個自動配送中心。家得路（CATALO）天然健康集團及維特健靈大藥廠亦於大埔創新園設立的新型智能自動化生產線，產品遠銷全球，充份展現及強化本地創新研發及智能生產的能力。黃家裕認為，創新園的專用基建，不單為提昇醫療健康產業競爭力，更確保醫療關鍵供應鍵。例如盈宗製藥的獨家納米纖維技術，在關鍵時刻為本港供應醫療防護用品。