日本攻略|AlipayHK 畀錢匯率抵過信用卡兼免手續費　機票酒店優惠

9月秋高氣爽，正是最適合旅遊的季節，日本素有「食慾之秋」一說，秋季是日本海鮮盛產的季節，饕客們絕對不能錯過。現時 AlipayHK 用戶可於日本逾百萬間商戶輕鬆付款消費，而且出發前及旅程中都有一連串日本旅遊優惠，預訂機票酒店及景點門票隨時可享高達$300折扣優惠，於日本當地各大熱門商店亦設有不同優惠。今個秋天，去日本旅遊首選當然要用 AlipayHK！



毋須兌換外幣 用 AlipayHK 一掃即Pay

AlipayHK 致力為用戶實現海外支付「零現金」。現時用戶可於日本逾百萬間商戶使用 AlipayHK 付款消費，只要見到「Alipay+」的logo，即可開App以港幣付款，毋須事前兌換貨幣。與在香港使用 AlipayHK 的付款方式大同小異，先打開付款碼，點選「海外viaAlipay+」給商戶掃碼，或掃描商戶的收款碼，均可即時以港幣結算，除了用指定付款方式例如餘額可享零手續費之餘，匯率亦普遍較一般信用卡為優。

如用戶想以餘額支付，需要先完成 AlipayHK 賬號身分認證，或提前綁定香港銀行戶口或信用卡以輕鬆付款。如需要大額消費，預先登記「Ant Bank PayLater」或綁定指定信用卡亦可揀選分期付款服務，於海外商戶享免息免手續費分期，靈活付款兼享A. Point積分。

使用方法︰打開付款碼後點選「海外viaAlipay+」掃碼即付。

優惠涵蓋日本過百萬間商戶 隨時隨地盡享消費優惠

AlipayHK 積極與多個日本熱門商戶合作推出用戶專享優惠，目前已經涵蓋便利店、藥妝、百貨、電器舖等過百萬間商戶，當中包括多間港人消費熱點如LAWSON、大丸松坂屋、三井購物公園、大國藥妝、Donki、GiGO (遊戲中心)及各日本機場等，鼓勵用戶於日本使用 AlipayHK 消費。連日本的士也可以用 AlipayHK 掃碼付款。

領取方法: 於 AlipayHK App 搜尋「日本」到日本優惠專區即睇當月優惠。

預訂機票酒店及景點門票 可享高達$300折扣優惠

除了助用戶於旅途中消費暢通無阻，AlipayHK 用戶在出發前亦可享有多個旅遊平台預訂優惠為行程安排做準備。於本地網上旅遊商戶消費，分期滿指定金額即享高達6個月$0手續費。AlipayHK 旅遊專區內亦集合多間熱門旅遊商戶的優惠，如包括Trip.com、Agoda、Klook、KKday、永安旅遊、HOPEGOO等優惠券，當中於Trip.com提前預訂酒店更可享高達$300折扣！

領取方法︰於 AlipayHK App 搜尋「旅遊」到旅遊專區即睇當月優惠；或以手機開啟鏈結：https://alipayhk.co/47kZN1A。

*旅遊專區9-10月推出「日本秋遊の攻略」，每周一上線新旅遊優惠！記住點擊旅遊專區右上角標籤收藏頁面留意最新優惠！

免費換日本人氣角色包括Sanrio、咒術迴戰，及「暢遊日本」App Skin

去日本旅行前，記得透過App內的Skin商店免費套用新登場日本人氣角色App Skin包括Kuromi、PC狗、東京咒術高專師生等等，仲有「暢遊日本」主題，為電子錢包換個新look。

領取方法︰於 AlipayHK App搜尋「Skin」到Skin商店套用App Skin。

（資料及相片由客戶提供）