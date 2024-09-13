周大福新中環概念店登場 傳統工藝糅合現代美學 上演一場視覺盛宴

周大福見證無數港人的重要時刻，為慶祝品牌成立95週年，周大福中環全新概念店已準備就緒，揭開品牌轉型的新篇章。全新概念店不僅展現中華文化和時尚設計的魅力，同時更於產品系列和顧客體驗中注入現代美學元素。為隆重其事，店內將舉行小型黃金工藝展覽，展出精湛工藝的黃金藏品，為大家上演一場視覺盛宴。



全新概念店平衡傳統與創新 展覽式佈局猶如置身小型博物館

全新概念店佔地2,880平方呎，座落中環皇后大道中黃金地段。店內裝潢由品牌與著名室內設計師Sue Loughry合作打造，旨在實現品牌「引領珠寶行業，相伴世代人生」的願景。店內以標誌性的「周大福紅」為主調，展現品牌豐富的歷史底蘊和紅色在中國傳統文化中的重要意義；加上淡金色作點綴，反映周大福對傳統與創新的平衡。

全新概念店採用展覽式佈局，展示各式珠寶珍品，顧客猶如置身小型珠寶博物館。

全新概念店的店舖設計打破傳統，有別於以往直線及方形格局，店內加入流線形設計，利用不同形狀的陳列佈置加強空間感。概念店以木材材質為主，配合柔和燈光，令整體視覺更時尚舒適，展現周大福珠寶的獨有美學，營造雅致時尚的購物空間。

全新概念店佔地2,880平方呎，裝潢由周大福與著名室內設計師Sue Loughry合作打造。

店內以標誌性的「周大福紅」為主調，加上淡金色作點綴，營造雅致時尚的購物空間。

近距離欣賞珍貴黃金藏品

不得不提的是，全新概念店採用展覽式佈局，展示各式珠寶珍品，顧客猶如置身小型珠寶博物館，於當代中華文化和時尚設計的氛圍中享受沉浸式的購物體驗。周大福為慶祝中環概念店盛大開幕，店內正舉辦展覽，讓顧客可以近距離欣賞黃金藏品，精湛工藝嘆為觀止。

周大福中環概念店正展示一系列黃金藏品，包括花卉粉紋盒（左）與吉慶連生（右）。

周大福中環概念店

店舖地址：中環皇后大道中42至46號地鋪

營業時間：上午10時15分至晚上7時

（資料及相片由客戶提供）