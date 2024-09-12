中秋節｜維園彩燈會旋轉月亮寓意團圓　城寨主題設巨型叉燒飯

維園中秋彩燈晚會今日（12日）亮燈，展出七彩繽紛的彩燈，維園中庭設置大型旋轉月亮彩燈裝置，紮作師傅許嘉雄表示，今次彩燈以鳳凰為主題，原因是大坑舞火龍在維園附近表演，「希望有龍有鳳，寓意好兆頭。」



彩燈晚會亦設有攤位市集和猜燈謎區，現場有城寨主題區，巨型叉燒飯，吸引不少市民前來打卡。



維園中庭設有巨型旋轉月亮彩燈裝置。（周令知攝）

康文署在港九新界三個地點舉辦中秋彩燈會。繼香港文化中心露天廣場展出《月上龍宮》綵燈，由今日起至9月18日，維多利亞公園和青衣公園亦會展出不同主題的璀璨彩燈。亮燈時間為每晚6時30分至11時；中秋節當晚則延長至凌晨12時。

紮作師傅許嘉雄表示，今次彩燈以鳳凰為主題，原因是大坑舞火龍在維園附近表演，「希望有龍有鳳，寓意好兆頭。」（周令知攝）

首現旋轉月亮彩燈裝置 紮作師傅：希望中秋節團團圓圓

維多利亞公園的中秋彩燈會今日開幕，以國慶為主題，公園掛滿七彩顏色的燈籠，吸引不少市民前來。公園中庭置放「月圓鳳舞，共迎國慶」的旋轉月亮花燈，旁邊置有鳳凰和牡丹紮作。

紮作師傅許嘉雄表示，團隊由小朋友和家庭主婦等組成，他們由半年前開始與非物質文化遺產辦事處一同籌劃，製作歷時三個半月。他指今次彩燈以鳳凰為主題，原因是大坑舞火龍在維園附近表演，「希望有龍有鳳，寓意好兆頭。」

他又表示，製作會旋轉的月亮是今次最大困難，因其操作有難度，起初運作時亦遇到技術問題，幸後來成功解決問題，他表未「個月亮會轉，希望大家中秋節團團圓圓。」

維園中秋彩燈晚會有熊貓主題。（周令知攝）

市民最愛熊貓綵燈：食住海洋公園孖胎個勢

李氏夫婦認為，位於巨型月亮旁的是熊貓綵燈裝置是今次最大亮點，「好得意，咁啱又有海洋公園個孖胎，可以食住個勢。」但他們認為，今年整體設計比往年遜色，「之前有大型猜燈謎互動裝置，但今年好似無咗。」

城寨主題區設巨型叉燒飯。（周令知攝）

城寨主題區設巨型叉燒飯 攤位職員穿漢服現身

晚會另一個亮點是城寨主題區，主辦方撘建兩幢舊唐樓，地面則設計成茶餐廳的模樣，其前方更放有巨型叉燒飯綵燈裝置，吸引不少市民前來打卡。

維園近泳池入口亦設置攤位市集，售賣紙紮燈籠和飾物等，更攤位職員身穿漢服，售賣漢服相關的飾品。