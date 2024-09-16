恒隆全國性周年義工日　與13慈善機構及青年攜手宣揚多元共融社會

促進不同社群之間的交流，是推動社會多元共融、關愛文化的第一步。恒隆地產日前以「與年青人同行」為主題，在香港及內地九個城市同步舉辦了第五屆「恒隆全國性周年義工日」。此次活動聚集了超過1,400名恒隆一心義工和青年義工，並與當地政府、慈善機構、學校以及商場租戶等合作，共同策劃了一系列獨特的活動，惠及超過10,000名弱勢群體。當日香港的恒隆一心義工隊與13個本地慈善機構及社會企業攜手，邀請了來自不同背景的年輕人，包括「共創明『Teen』校友會」的學員和「恒隆視障人士獎學及發展金」的得主等，共同舉辦了一場充滿活力的嘉年華會，傳遞多元共融的理念。



恒隆地產行政總裁盧韋柏先生指，今年義工日動員各界的力量，攜手青少年參與義工服務，提升他們的社會意識和責任感，同時向弱勢群體傳遞關愛。他亦特別感謝香港及內地的恒隆一心義工隊身體力行，為共建多元共融的社會作出貢獻。

民政及青年事務局局長麥美娟女士為活動擔任主禮嘉賓，她認為活動「與年青人同行」的主題體現了香港特區政府的政策，鼓勵更多市民，特別是年青朋友，參與義務工作：「青年人是未來社會的主人翁，期望他們着眼自身發展的同時，亦不忘貢獻國家和社會。希望大家可以繼續支持各類義工服務，一起令香港更有愛。」

民政及青年事務局局長麥美娟女士（右二）與恒隆地產行政總裁盧韋柏先生（右一）參觀不同攤位與青少年交流。

義工日促進多元共融 提供平台予年輕人盡展所長

早前獲得「恒隆視障人士獎學及發展金」的杜駿興，在活動開幕禮上與協青社的青少年合作表演街舞，他分享視障者跳街舞雖然比別人更要注意場地空間及舞台環境，「然而今日表演的意義正是希望大家可以用平常心觀看我們的表演，欣賞我們精彩的演出，而無需標籤視障者的身份。」身為外展社工，他很高興是次嘉年華提供了一個平台讓不同背景的青年人可以互相交流，期待更多企業為青年人提供更多的支持和機會。

來自不同社福機構的青少年於台上進行表演。

第二屆「恒隆視障人士獎學及發展金」得主杜駿興（黑衫者）亦有支持心光盲人院暨學校的攤位。

嘉年華設攤位和工作坊 讓不同能力青年被看見

除了台上表演，嘉年華上設有十多個遊戲攤位，由不同社福機構主持。其中，宣美語言及聽覺訓練中心的畢業生Brayden及Vivien就為該中心的攤位擔任義工。11歲、患有嚴重聽力問題的Brayden字正腔圓地表示：「這是我第一次做義工，很開心參加嘉年華與不同人交流。」現於英國升讀大學的Vivien亦指今次嘉年華是難得的機會，讓大眾了解聽障者只要及早接受聽覺訓練及語言治療，也可以與他人正常交談。

活動同場亦舉行多場工作坊，包括由推動SEN年輕人以創業精神自力更生的社企「孺尊」主持的手作工作坊。擔任兼職助教的黃詠愛首次於大型嘉年華活動上教授工作坊，她認為這是一次特別的機會去接觸不同的社區人士，而參與工作坊的家長及小朋友都十分積極投入進行手作，令她感到非常高興。

當日嘉年華有近650名弱勢兒童、青少年及其家庭等到場參與，場面熱鬧，參加者亦透過各種遊戲和體驗學習關愛共融的信息。

宣美語言及聽覺訓練中心兩位畢業生Brayden（後排左一）及Vivien（後排左三）與恒隆一心義工一同主持攤位。

黃詠愛在工作坊教導參加者製作馬賽克燈，她指助教的工作讓她發掘了自己當導師的能力，並從中獲得自信。

內地愛心同行 為弱勢舉辦多元化活動

內地的恒隆一心義工隊亦攜手年輕一代舉辦了多樣化的活動。在上海和瀋陽，義工們與大學生合作，組織教育和研學活動，並參觀當地大學，啟發基層家庭的青少年探索個人興趣和發展方向；在天津和濟南，義工隊為外來務工子女和社區的小學生提供各種運動體驗；大連和昆明的義工隊則與學生志願者一起籌辦遊戲、工作坊等活動；無錫的義工隊則與青年組織在恒隆廣場舉辦義賣市集，將所得的善款捐贈給慈善機構和特殊教育學校；武漢和杭州的義工隊聯合青年服務單位及學生，組織遊覽東湖海洋世界和京杭運河等當地景點，鼓勵兒童關注環境保護等議題。

內地恒隆一心義工隊活動一覽：

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恒隆一心義工隊於2012年在香港成立，積極與不同的社會團體及慈善機構合作，為社區獻上關愛與支持。12年來，恒隆一心義工隊已在香港和內地9個城市11個項目成立了12支義工隊，按當地社區的需要，重點開展青少年發展及教育、長者服務、女性賦能、環境保護等各類義工服務，超過13,700名義工參與其中，累計服務時數逾205,000小時，攜手構建多元共融的社會。

（資料及部分相片由客戶提供）