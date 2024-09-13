年度吸金機王 | 未拎機先放機!? 教你賺返電訊商錢或免費容量升級

發佈會後，果粉捕實官方預訂磨拳擦掌，無非想飲「頭啖湯」，搶做第一批拎機。對炒家嚟講，近幾年頭批放機水位越嚟越少，放唔切隨時損手離場。想測試新機王嘅吸金能力，而家有攻略，保證開售後7日內取機*，仲可以揀「左手交右手」放返俾電訊商，有回收價格保證，分分鐘成為全城唯一穩賺方案。自用的話都可以揀免費容量升級，真係有咁著數？即刻幫你分析。



良心回收商：只要肯放機 保證袋穩差價

度度都收機，要揀都唔會揀電訊商？個個都聚焦喺街舖放機，就錯過晒呢啲民間優惠！有放機經驗都知，第一水放機Timing好重要，搵街舖放機唔止會有「海鮮價」，逐間格得價嚟都可能已經錯過賺差價嘅黃金時機。而今年某間電訊商唔知有漏洞定點，佢嘅保證Trade-in價格玩法係保證以高過公價嘅價錢回收返你部機嘅配額。實際操作超簡單，預售期間落佢哋嘅門市即場上台訂機，再立即轉售返個配額俾佢，一來一回全數回贈高達成萬蚊嘅機價折扣之餘，再有月費回贈，簡直係另類貼錢俾你。

買「機」花：機未到手已經可以放走

呢個就係重點：官網預訂同真正拎機嘅日子相差7日，而中間呢段時間全世界都未有新機，回收價傳言滿天飛，但你只要去呢間電訊商上咗出指定月費Plan訂新機王，就已經可以喺呢一個星期空窗期直接Trade走，根本唔使好似其他人咁，要等新機到貨先放到！呢個做法你唔需要擔心會唔會炒燶或蟹貨，因為你已經快人一步甩手穩賺機價！

想自用，都有著數：一樣價錢 更多容量

自用玩家都唔使葡萄，如果你唔Trade，都可以選擇免費容量升級。如果你想買機王16 Pro 256GB，而家用128GB價錢，即係$8,599就買到，其實超級抵！老老實實，而家都冇乜人會用128GB，又有新iOS，相機又越來越勁，相片像素都越來越高。唔同餐廳、店舖又要下載App，多啲容量點都鬆動啲，唔使去旅行影影吓相要Del舊相。

電訊商新機王月費逐個比較

講多無謂，數字最實際，計條數你睇，下表幫你總結晒幾間電訊商嘅新機王月費計劃。A台今次表現都幾突出，百幾蚊月費又免費手機容量升級、50GB內地/港/澳數據自由用，仲未計「換芒寶」服務、電影換領證、攜號轉台送一卡兩號等贈品。

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