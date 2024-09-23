周生生90周年「共生無盡」珠寶故事展　見證YuYu系列璀璨登場！

九十載光陰流轉，周生生與香港一同成長，見證著這座城市的繁華變遷。適逢品牌90周年誌慶，周生生以「共生無盡 Timeless Resonance」為題，於9月15日至10月6日期間，於啟德Airside舉行一個跨越時空的珠寶故事展。展覽將訪過多元媒介，為參觀者帶來一場五感沉浸式的體驗。展覽開幕禮星光熠熠，場面盛大。視后佘詩曼佩戴上全新YuYu系列珠寶亮相，為展覽揭開序幕，也為這段歷久彌新的情緣寫下璀璨注腳！



為慶祝周生生90周年，佘詩曼送上紅酒作為禮物，承諾與品牌迎接另一個十年。

穿梭時光迴廊 重溫香港情懷

90年來，周生生見證了時代的變遷，亦與香港緊密相連。憑著精湛的工藝和對品質的堅持，迅速贏得了香港市民的喜愛。從金飾到鑽石，從傳統設計到時尚潮流，周生生始終緊貼香港的發展步伐，成為香港甚至海外均家傳戶曉的珠寶品牌。走進「共生無盡 Timeless Resonance」珠寶故事展現場，彷彿踏進時光隧道，回塑品牌與香港之間的故事。接待處的百子櫃、海報等，不但懷舊味濃可以讓觀眾駐足打卡，更為珠寶故事展揭開序幕。

五感沉浸體驗 探索90個動人故事

此次展覽共分為五個篇章，以沉浸式體驗引領參觀者走進周生生與顧客、與香港交織共生的感人故事。而展覽的每一篇章都會有獨立設計空間，以及不同的五感體驗去呈現不同的珠寶故事。展覽期間更設有特別場次，觀眾可欣賞到由香港管弦樂團及香港話劇團帶來的精彩表演！

展覽入口處的百子櫃及懷舊海報充滿了懷舊感，為展覽揭開序幕。

展覽入口處的百子櫃及懷舊海報充滿了懷舊感，為展覽揭開序幕。

細味情感聆聽愛的故事 第一章《情愛共生》

「五味雜陳」專區的設計為一個酒吧，意味世界上存在著不同形式的愛，戀情、親情、友情，愛己愛世界萬物等，人生五味雜陳。

展區分為「五味雜陳」和「情感絮語」兩個區域，透過周生生珠寶與顧客之間的故事，展現愛的多元面貌，提醒我們珍惜生命中各種形式的愛。觀眾走進模擬酒吧的「五味雜陳」專區，可感受到愛情如同調酒般，擁有千姿百態。不論是熱戀的甜蜜、親情的溫暖、友情的陪伴，還是對世界萬物的愛，都蘊藏著無法割捨的力量，交織出豐富的滋味。而在特別場次，香港話劇團的演員也將化身爲調酒師，爲觀衆娓娓道來一個個甜酸苦辣的愛情故事。當走進「情感絮語」專區，觀眾可戴上耳機，沉浸在陳柏宇、林宥嘉、Serrini的故事中，更特別邀請香港話劇團演員於特定場次傾情演繹一個個珠寶背後的情感故事。

在「情感絮語」專區，觀眾可戴上耳機，沉浸在陳柏宇、林宥嘉、Serrini的故事中。

傳承與守護 第二章《共生不息》

香港管弦樂團的音樂家們會於特定場次現場演奏，以音樂訴說跨越兩代的母女情感故事，呼應《共生不息》的主題。

從歷代珍藏珠寶中，見證香港的發展歷程，也體現出周生生對傳承和可持續發展的重視。隨全球暖化威脅著珊瑚礁的生存，為此周生生與本地初創 archiREEF 自2022年起合作，啟動「人工復育珊瑚計劃」，重建珊瑚礁生態系統。品牌邀請到Jeffery魏浚笙和300名顧客一同參與認養珊瑚寶寶，讓珠寶選購成為守護海洋的行動。珠寶是一種跨越時代的情感語言，經歷時間洗禮，百轉千回。香港管弦樂團的音樂家們更會於特定場次現場演奏，以音樂訴說跨越兩代的母女情感故事，與珠寶相互輝映，交織出動人的樂章。

為重建珊瑚礁生態系統，品牌邀請到Jeffery魏浚笙和300名顧客一同參與認養珊瑚寶寶，讓珠寶選購成為守護海洋的行動。

此展區亦展出周生生歷年來的包裝。

成就人生徽章 第三章《夢想共生》

《夢想共生》展區的粉色空間，充滿夢幻感，打卡必到。

珠寶可以是一枚「人生徽章」，代表著成就、夢想和期許。走進《夢想共生》的夢幻粉色空間，探索珠寶所蘊含的信念與力量。展區牆上小孔藏著珠寶主人翁的人生故事。展區盡頭，更有歌手Serrini的聲音陪伴，分享她生命中的重要時刻。周生生與 V&A 博物館攜手合作超過 20 年，設計師從博物館珍藏中汲取靈感，融入現代珠寶設計。部分展出作品更與 V&A 博物館聯名發行，展現跨越時空的藝術魅力。

傳承中華文化之美•美隨心定義 第四章《雅韻共生》第五章《隨心共生》

《雅韻共生》展區以獨特的百子櫃為靈感，將中華文化融入其中，更展出與故宮宮廷文化聯名發行的作品，傳統與現代交相輝映。《隨心共生》展區則強調「美」的包容性，展現佘詩曼的「多元美」、馬天佑的「天馬行空」創作理念，以及珠寶藝術愛好者的故事，詮釋「美」的多元化。兩個展區，兩種風格，展現了周生生對「美」的不斷追求和探索，也體現了品牌在傳承和創新方面的努力。

佘詩曼在《 隨心共生》展區展示了她的「多元美」，並簽名留念。

《雅韻共生》展出多套與故宮宮廷文化聯名發行的作品。

在《隨心共生》展區，展示不同的美。

全新旗艦系列YuYu優雅登場 「周」而復始「生生」不息

展覽舉行期間，啟德 Airside 周生生店門外中庭同時舉行全新旗艦系列 YuYu 珠寶展。YuYu系列以躍動的魚兒為靈感，寓意「靈巧優雅」、「生命力」和「吉祥繁榮」，與品牌「周而復始・生生不息」的理念完美契合，也象徵著香港生生不息的活力。

展覽舉行期間，同步展出全新旗艦系列 YuYu 珠寶展。

佘詩曼佩戴全新的YuYu系列，演釋多元美。

YuYu系列涵蓋黃金及18K金系列，黃金款式運用先進數控切割技術，打造出色的立體感，並以精湛的噴砂工藝營造如絲綢般的流光效果，搭配閃耀的微鑲鑽石，展現含蓄而細膩的東方美學。18K金款式則採用18K黑、白及紅金三種材質，呈現360度全方位立體造型，流暢的線條猶如海浪起伏，完美演繹動感、時尚與優雅兼具的獨特風格。

期間限定購物禮遇 立即登記開啟璀璨珠寶之旅

為慶祝品牌90周年，凡於展覽期間於周生生啟德 AIRSIDE 分店購物滿 HK$2,000，即可獲贈周生生特別設計的環保再生復刻珠寶盒，極具收藏價值。而凡預約參觀展覽及關注品牌社交媒體專頁，皆可得到 90 周年限量版環保袋一個。現在就立即預約，開啟璀璨珠寶之旅！

周生生特別設計的環保再生復刻珠寶盒，極具收藏價值。

只需預約參觀展覽及關注品牌社交媒體專頁，即可獲得90 周年限量版環保袋一個。

【周生生「共生無盡 Timeless Resonance」90周年珠寶故事展】

日期：即日至10月6日

時間：星期一至日，上午11時至晚上9時

地點：啟德 AIRSIDE 3樓GATE33 藝文館、啟德 AIRSIDE 2樓 中庭

網上預約：https://90th.chowsangsang.com/reg/

（資料及相片由客戶提供）