港鐵慶45周年舉論壇、增課程 與全球各屆全方位推動城市前行

最近港鐵推出45周年主題列車重現經典列車，以及由張敬軒重新演繹經典歌曲《幾分鐘的約會》的廣告，成功勾起了不少香港人昔日鐵路點滴的回憶。港鐵作為香港公共運輸系統的骨幹及世界級可靠、高效及環保的公共運輸系統的營運商，多年來一直在背後默默地為港人服務，不僅讓大家輕鬆通勤，探索城市，更透過四通八達的鐵路網絡建設及連繫多個社區，在香港發展進程中扮演著重要的角色。為進一步帶動鐵路未來發展及「推動城市前行」，港鐵持續對外輸出鐵路知識並致力促進業界交流，例如剛於9月13日港鐵和港鐵學院舉辦「一帶一路鐵路論壇」，另外港鐵學院亦將繼續開設多元化培訓課程，以培育更多鐵路專才。



一眾主禮嘉賓包括香港特別行政區政府署理運輸及物流局局長廖振新先生(右五)、運輸及物流局常任秘書長陳美寶女士(左四)、「一帶一路」專員何力治先生(右三)、路政署署長邱國鼎先生(左三)、港鐵公司主席歐陽伯權博士(左五) 、港鐵公司行政總裁金澤培博士(右四)及港鐵學院校長鄭惠貞女士(左一) 等。

一帶一路鐵路論壇 匯聚專才共探城市交通前景

鐵路不單是一種交通工具，更有助建設和連繫社區、帶動經濟增長並提升人民生活質素。鐵路作為「一帶一路」倡議下的重要一環，港鐵藉舉辦「一帶一路鐵路論壇」為相關國家及地區的鐵路專才及行業領袖提供平台交流互動，共同探討公共交通於城市發展中所擔任的重要角色。

港鐵公司主席歐陽伯權博士在活動中表示：「鐵路是推動前進及促進繁榮的城市命脈，在『一帶一路』倡議下有多個成功故事，展示鐵路如何為城市發展帶來正面影響。今次論壇以『公共交通如何有助於建設和連繫社區』為主題，正正突顯鐵路在城市建設中可發揮的力量。」

港鐵公司主席歐陽伯權博士歡迎各位來自「一帶一路」國家的參加者，並於開幕致辭時強調鐵路是推動前進及促進繁榮的城市命脈。

當日港鐵邀得署理運輸及物流局局長廖振新先生進行主題演講，並有多位來自不同地區的業界領袖及專家作分享，其中印尼中國高鐵有限公司專案管理與業務發展總監Allan Tandiono先生就以「鐵路基建發展 - 雅加達高速鐵路的故事」為題分享其可貴經驗，另外馬來西亞國家基建公司集團首席運營官Prodyut Dutt博士、港鐵公司中國內地業務總監黃琨暐先生、Asia Era One首席運營官張鳳儀博士以及Allan Tandiono先生於圓桌討論環節上交流「未來地鐵/鐵路的挑戰與機遇」的真知灼見。同場香港理工大學副校長（研究及創新）趙汝恒教授及港鐵公司車務及創新總監李家潤博士亦有就創新及科技相關議題作演講。是次與會者熱烈、深度的討論，為城市交通建設提供全新新思路。

會場安排展覽展示多項鐵路創新和技術，促進業界交流。香港特別行政區政府署理運輸及物流局局長廖振新先生在港鐵公司主席歐陽伯權博士及行政總裁金澤培博士陪同下參觀展覽，了解港鐵在打造「智慧鐵路」方面的成果。

港鐵憑經驗與專業 助力全球鐵路運輸

港鐵公司行政總裁金澤培博士在論壇中表示：「港鐵公司的使命是『推動城市前行』，這『前行』不僅指移動性，更涵蓋了城市的進步及發展。港鐵在香港擁有271公里的鐵路網絡，並在全球經營超過2,000公里的鐵路，我們親身見證鐵路如何助力及推動城市發展。」港鐵公司憑藉45年來在香港豐富的鐵路經驗和專業技能，向中國內地及國際市場拓展業務，致力將其專業知識應用於全球鐵路發展。

港鐵公司行政總裁金澤培博士於閉幕致辭時指出鐵路在城市發展中可發揮進步力量，並以港鐵公司為例，談及港鐵多年來如何透過鐵路為香港建設多個可持續社區。

港鐵學院推出「一帶一路」項目

面對全球鐵路的蓬勃發展和對專業人才的渴求，擁有豐富鐵路經驗的港鐵，於2016年成立港鐵學院，開設多元化培訓課程培育新一代鐵路專才並提高業界標準。課程內容與時並進，為配合國家「一帶一路」倡議，學院與本地及國內大學合作，於今年稍後時間推出以「可持續軌道交通：規劃、營運及新技術」為主題的「一帶一路軌道交通高級管理及專業人才培訓項目」，聚焦可持續發展理念及結合最新科技發展趨勢，透過人才培訓去推動相關地區的鐵路發展。至今港鐵學院已有超過四百位人員參與培訓課程，彰顯學院在這方面的努力和貢獻。

（資料及相片由客戶提供）