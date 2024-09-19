第8屆環球大灣區高峰論壇 完滿舉行

「大灣區經貿協會」於2024年9月19日(星期四)在香港金鐘萬豪酒店宴會廳舉辦「第8屆環球大灣區高峰論壇 - 金融、健康、科技及綠色 - 驅動新質生產力」，活動獲《香港01》以支持媒體方式支持，並滙聚各界精英，積極探討金融、健康、科技和綠色四個關鍵領域的機遇和挑戰，推動新質生產力，擺脫傳統經濟增長方式，具有高科技、高效能、高質量特征，符合新發展理念，增強發展新動能，為全球的未來作出貢獻！

論壇得到下列重量級嘉賓發表睿見，包括：

陳浩濂先生，JP，香港特別行政區政府財經事務及庫務局副局長

戴尚誠先生，JP，香港特別行政區政府房屋局副局長

張曼莉女士，JP，香港特別行政區政府創新科技及工業局副局長

黃淑嫻女士，JP，香港特別行政區政府環境及生態局副局長

蘇祖耀博士，MH，大灣區經貿協會永遠榮譽會長及大灣區榮譽院士

施家殷院士，MH，大灣區經貿協會榮譽會長及召集人及大灣區榮譽院士

吳克儉先生，GBS，JP，大灣區學院首席榮譽院長

鄭文聰教授，BBS，MH，JP，大灣區經貿協會榮譽顧問及大灣區榮譽院士

莊太量教授，MH，劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長

陳永誠先生，MH，安永會計師事務所合夥人

陳思源先生，香港數碼港管理有限公司首席公眾使命官

高峰論壇籌委會主席及主持人：

金鈴院士，MH， 湖北省政協常委、中西區區議會委任議員、香港島婦女聯會主席、大灣區經貿協會主席團主席、香港傳承基金總理及大灣區榮譽院士。

活動亦得到各界支持，包括 : 香港科技園、香港數碼港管理有限公司、香港人才服務辦公室、廣州南沙區商務局、廣東省人力資源管理協會、英之傑集團、AI INNO BIO、CTF LIFE、JADE LAND、中國國際金融股份有限公司、建時地產有限公司、AON、EY、HK01、信報、香港大學、香港中文大學、香港科技大學及香港都會大學等。

主辦機構「大灣區經貿協會」是由社會精英倡導創立的經濟貿易及融資配對平台，願景及使命是配合國家政策，協助大灣區的經濟發展，提供多元化政策研究、分析和建議，運用區內各地域不同優勢及資源，加強經貿合作，打通四流：人才流、貨物流、資金流和資訊流，加快打造灣區成為全球領先的經濟體。

合辦機構「大灣區學院」由「大灣區經貿協會」創辦，目的是配合國家的粵港澳大灣區戰略規劃發展，培育環球企業領袖人才；並與國際知名高等學府聯合舉辦高端人才培訓認證課程，與及頒授榮譽博士、榮譽院士及資深院士銜予對社會及大灣區建設有傑出貢獻的政、商、學界知名人士。

受惠機構「香港傳承基金」是根據《稅務條例》第 88 條獲豁免繳稅而成立的慈善機構，願景及使命是推動傳承文化，在全球組織及推動具慈善性質而有益於社會的教育、文化、藝術、體育、康樂、扶貧、醫療及人道救援等活動；與及為有需要社群提供各類社會福利服務。