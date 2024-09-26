戴漸進眼鏡難適應﹖一文拆解常見問題　5大條件輕鬆擁抱清晰視野

睇到睇唔到，全部靠彩數﹖ 隨著年齡增長，眼睛的調節能力會逐漸下降，出現老花，如果本身就有近視，就需要同時矯正近處和遠處的視力問題，不少人會選擇配戴漸進眼鏡，保持最佳視力，應付日常各種場景需要。可是，不少朋友都反映配戴漸進鏡後出現不適，視覺變形扭曲，頭暈頭痛連走路都有困難，以上種種問題究竟如何解決？最近我們特意探訪了港人反饋較好的眼鏡店－位於深圳福田區的漸進眼鏡專家Eziwish眼鏡，解如何才能選購一個合適的漸進產品，看看配漸進鏡片需要注意哪些？每月他們都會配出200多副漸進眼鏡，顧客滿意度高達98%。想第一次配漸進眼鏡就成功，無需再交「智商稅」，就要留意下文貼士了！



視覺扭曲、模糊 全因驗光數據準確性不足

驗光數據是配鏡的基礎，而漸進鏡片需要同時滿足遠、中、近不同距離的視覺需求，對驗光數據的準確性要求就更高。此外，漸進鏡片的設計和製作比一般鏡片複雜，需要根據個人瞳距、瞳高、前傾角、下加光等參數進行調整。瞳距不準確會導致集合的視角沒有正對著近用區域，造成看近模糊或閱讀區太小；瞳高過高或過低可能導致無法獲得所需的光學區域，影響看遠或看近的清晰度，如果這些參數設置不當，就會影響漸進鏡片的成像質量，導致視覺扭曲、頭暈等問題，專業驗光師為客人提供高水準的驗光服務，確保驗光度數的準確性最為關鍵。此外，鏡片、鏡框的選擇更是相輔相乘，若鏡片不適合個人需求，會出現變形、模糊等問題，而鏡框選擇不當，亦會影響鏡片的配戴效果。

個人化配鏡方案 迎合不同用家需求

來到Eziwish配漸進眼鏡的多為年過五十的客人，陳總一直飽受近視和老花的雙重困擾，他想到一個「折衷」方法，原本有350度近視的他為了兼顧遠近都看到，特意降低了100度，配戴-2.50度的眼鏡。一次出差開會，陳總發現看不清螢幕上的字，由於光線不足，桌子上的手稿也模糊不清，他曾嘗試配戴漸進眼鏡，但效果並不理想。後來，他到Eziwish經過仔細檢查和個人化配鏡方案，終於找到了一副適合自己的漸進眼鏡，隨時輕鬆應對駕駛、辦公、閱讀等不同場景的視覺需求。

李先生此前為了嘗試一下漸進鏡片就隨便配了一副漸進鏡片，但配戴後卻發現看近處時需要刻意提高眼鏡，看電腦時感到模糊不清，看中距離的東西感覺高低不平，整天頭暈不舒服。在經驗豐富的Eziwish驗光師協助下，利用蔡司的三維定位儀一測，發現李先生的網購眼鏡瞳距和瞳高都不準確，而且老花度數也增加了，原先的漸進鏡片已經無法滿足他的需求。經過重新驗光和個人化配鏡，李先生無論近、中、遠距離都擁有了清晰視野，特別選用驗光師推薦的變色版本漸進鏡片，也解決了他的畏光問題。

滿足5大條件 配漸進眼鏡一次便成功

（一）專業驗光確保數據精準

驗光是配鏡的第一步，也是最重要的一步。驗光師需要使用專業的驗光設備，全面檢查顧客的遠視力、近視力、散光度數、眼位、瞳距及瞳高等，制定個人化的配鏡方案。

（二）選擇品牌鏡片勿貪便宜

市面上的漸進鏡片品牌和種類繁多，價格差異也很大。建議選擇有信譽的漸進鏡片品牌，如蔡司、豪雅、依視路等，同時按自身需求和驗光結果選擇合適的鏡片類型，在視覺區域分佈、像散控制等方面都會有所差異。

（三）鏡框搭配 舒適度同樣重要

漸進鏡片的設計和製作比一般鏡片複雜，需要與鏡框的大小、形狀、材質相互匹配。建議選擇方形或橢圓形的鏡框，它們能提供更完整的近用區域。同時，鏡框的高度和寬度也需要與佩戴者的瞳高和瞳距相匹配，並確保鼻托和樁頭調整到位，以確保佩戴舒適穩固。

（四）使用習慣 與驗光師充分溝通

每個人的用眼習慣和視覺需求都不盡相同，例如工作性質、閱讀習慣、運動愛好等，都會影響漸進鏡片的設計和選擇。因此，在配鏡前，應與驗光師詳細溝通自己的用眼習慣、視覺需求，以便驗光師作全面評估，制定合適方案。

（五）試戴調整 確保舒適清晰

配好眼鏡後，需要進行試戴，並根據試戴體驗，對鏡框的角度、鬆緊度等進行微調，以確保配戴舒適，視覺清晰。

Eziwish漸進眼鏡專家 加推10.1優惠

Eziwish眼鏡以專業的驗配服務和高端設備見稱，特別專注在漸進眼鏡之上，月售200多副漸進眼鏡，贏得了顧客的口碑與信賴。Eziwish擁有一支經驗豐富的驗光師團隊，每位驗光師均擁有超過10年的從業經驗，並曾參與中山眼科漸進驗配學習，持有相關證照，確保為每位顧客提供精準細緻的驗配服務。

此外，Eziwish還引進了高端進口的專業驗光設備，包括拓普康電腦驗光儀、全自動牛眼等，並採用標準化的驗光流程，確保驗光數據準確可靠。值得一提的是蔡司黑科技加持，用最佳資料定制鏡片，漸進鏡片的定制參數要求也相對詳細，包括屈光度（含Add）、單眼瞳距、單眼瞳高等信息。蔡司VISUFit1000配備了9個專業攝像機，能夠一次性拍攝180°的面部圖像，精確採集面部三維資料，精度可達到0.1mm。這不僅避免了傳統手工測量的誤差，更確保了鏡片與鏡架的完美匹配，讓您的眼鏡佩戴更加舒適，視覺體驗更加自然。

為慶祝10.1國慶，推出大牌漸進鏡片驚喜折扣，蔡司、依視路、豪雅、尼康等都有優惠，豪雅ES漸進鏡片最低只要899到手，附送價值399元鏡架，國產鏡片漸進低至288元送價值299元鏡架！

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地址：福田區新天世紀商務中心A座10樓1001（地鐵3/7號線 石廈地鐵站A出口馬路對面）

交通：落馬洲口岸出來3個地鐵站 搭乘4號線在福民地鐵站換乘7號線石廈站下車A出口出來過馬路即可

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