金融科技前瞻研討會暨卓領大獎頒獎禮|推動智能金融 表彰傑出企業

金融科技正在重塑金融業的未來，而人工智能（AI）的崛起更為這個領域注入了強勁的動力。為表揚在金融科技領域表現卓越的企業，並促進業界交流，《香港01》將舉辦「金融科技前瞻研討會暨卓領大獎頒獎禮2024」，深入探討金融科技的未來趨勢，並頒發「01金融科技卓領大獎2024」，以表彰那些透過科技創新提供傑出服務的金融科技機構，鼓勵金融業界持續轉型升級及業務創新。誠邀各大企業參與此次盛事。



本屆「金融科技前瞻研討會」將聚焦「創造金融科技新場景 激發生態圈構建和創新」以 「金融科技中的人工智能」 為主題，深入探討香港金融科技行業的發展現狀及未來，以及深入探討AI大模型如何為金融市場帶來前所未有的機遇和挑戰。屆時將邀請到多位業界翹楚，剖析AI技術在金融領域的應用、發展趨勢以及潛在風險，為與會者帶來真知灼見。

同場亦會舉行 「01金融科技卓領大獎2024」， 旨在表彰透過科技創新，為客戶提供卓越服務的金融科技機構。大會誠邀所有銀行、保險公司、金融及科技機構參與評選，爭取殊榮。

評審準則嚴謹，彰顯得獎機構實力

大會評審團由多位業界權威組成，將根據以下準則評選出表現最為突出的機構：

1. 業務發展及營運管理︰

• 提升競爭力，加強業務普及化及數碼化

• 提升效能及效益，增強業務發展潛力

• 市場覆蓋範圍、觸及度

創新及科技︰

• 展示創意，引領金融新趨勢

• 開發整合現有資源科技，創造有成績的商業模式

• 價值定位的獨特性及原創性

專業性︰

• 具備風險管理、監管合規、保密及網絡安全等保障

• 穩定性、可靠性及耐用度

• 促進社會共融

把握先機，立即報名！

https://jotform.com/242561820722452