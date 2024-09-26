中一開班｜4中學連續兩年開2班中一　2025年度限2班規模參加派位

教育局去年9月調整中一開班機制，連續兩個學年只開2班中一的中學，之後一年只可以開2班規模參加中一派位。教育局回覆查詢指，本學年有4間中學列入新安排。另外，機制亦容許核准3班中一的中學，可提出申請以4班參加翌年中一派位，局方指暫未收到申請。



教育局去年9月調整參加「中學學位分配辦法」的中一班數上限，若學校連續兩個學年只獲核准開2班中一，第三年起不准以3班參加下年度中一派位。局方回覆查詢指，本學年有4間學校列入安排，明年起不准增班。

是否代表以後班數有減無增？局方表示，由於每年各區中一學位需求會有一定的變動，會繼續密切留意學生人口變化，確保學位足夠應付需求。

暫時收到學校申請中一由3班加至4班

同時在教育局於9月「點人頭」後，核准中一班數為3班的學校，若連續三個年度自行收生申請的數目，不少於該年度中一派位學位數目80%，學校可向教育局提出申請，以4班參加下年度中一派位。教育局指，暫時並未收到申請。

教育局表示，必須從長遠及大局規劃，因時制宜，按實際情況，平穩有序減少過多的學位供應，以利教育生態健康發展。局方又指，一直鼓勵和支持辦學團體和學校未雨绸缪，及早規劃，考慮不同方案，例如合併學校，整合資源，加強協同效應，確保學與教質素。

新學年未有公營中學跌入殺校網

另外，教育局在9月中到各官津中學點人頭，以確定是否有中學只開一班中一而要接受停辦評估。發言人表示，在2024/25學年，並沒有公營中學的核准中一班數為一班。