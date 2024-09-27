大熊貓｜商場設熊貓裝置招徠　飲食集團推主題美食料營業額增兩成

全港掀起「熊貓熱」，除了海洋公園大熊貓盈盈誕下龍鳳胎，中央贈港一對大熊貓安安和可可昨日（26日）亦由四川來港，不少商場皆以熊貓主題作招徠。新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯今日（27日)在電台節目表示，商場近日積極舉辦以熊貓為主題的活動，又展出多隻熊貓裝置，吸引大批市民打卡。LUBUDS集團業務拓展及品牌營運總監張明慧亦指，其轄下餐廳推出熊貓主題美食，並指「熊貓熱」剛起步，整個市場仍在預熱階段，料營業額會增加兩成。



本港不少商場以熊貓作招徠。（資料圖片）

商場、餐廳推熊貓商品吸人流

新鴻基地產代理有限公司租務部副總經理許嘉雯表示，隨着「熊貓熱」，新城市廣場舉辦個以熊貓為主題的活動，例如在樓梯展出約80隻熊貓裝置、下個月舉辦熊貓設計比賽等。她認為「熊貓熱」有助帶動商場人流，而且近年打卡風氣盛行，商場留意到活動尚未開展，已有不少市民圍觀打卡。

LUBUDS集團業務拓展及品牌營運總監張明慧同樣認為，「熊貓熱」有助推動經濟。集團轄下四間油尖旺區餐廳，近日因應尖沙咀太空館的「喜迎熊貓」光雕匯演，推出熊貓主題美食，例如熊貓造型點心、竹葉青基底的酒等，客群主要是旅客。

2024年9月26日凌晨，中央贈港一對大熊貓安安和可可，由四川成都啟程來港。一對大熊貓分別入籠後運上貨櫃車，再送到機場前來香港。（資料圖片／蘇煒然攝）

集團營運總監：市場仍在預熱階段 料「熊貓熱」帶來兩成經濟增幅

張明慧認為「熊貓熱」剛起步，整個市場仍在預熱階段，料公司營業額會增加兩成。她坦言業績不能和疫情前比較，但9月份的數據較第一、二季好，可見有穩步上揚的趨勢。

她又認為「熊貓熱」會持續一段時間，因為安安和可可需時隔離，一對龍鳳胎亦於明年和大眾見面，相信未來或會掀起另一股「熊貓熱」。不過，熱潮能否持續仍視乎各界的宣傳力度，譬如會否在聖誕期間持續推廣熊貓等。