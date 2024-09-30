康文署「喜拍康文遊」得獎作品揭曉 鏡頭下展現香港文娛康體魅力

康樂及文化事務署（康文署）的設施遍及香港十八區，同時透過舉辦文娛康樂活動，提升市民的生活質素。這些設施及活動不但成為市民的假日好去處，更成為不少旅客訪港的打卡熱點。



康文署在今年5至8月舉辦名為「喜拍康文遊」的攝影比賽，邀請市民及遊客以鏡頭捕捉康文設施與活動的動人景致，並透過社交媒體平台分享，讓更多人認識和欣賞這些珍貴的社區資源。



康文署設施遍佈全港 活動處處掀打卡熱潮

康文署提供多項設施，除了方便市民參與文娛康體活動，亦是舉行各項盛事的重要場地，包括香港文化中心、香港體育館、香港大球場及添馬公園等；此外，署方亦經常舉辦不同主題活動，例如「teamLab: 光漣」展覽、香港花卉展覽、包山嘉年華及中華文化節等，吸引不少旅客慕名而來。

「喜拍康文遊」共收到七百多份作品，經評審選定後，各參賽組別的得獎名單如下：

第一組：本地組相片作品

冠軍︰歐陽漢森

高聳的包山、絢麗的煙火及圍觀拍照的市民 —— 記錄了長洲「包山嘉年華」的「搶包山比賽」精彩瞬間。這張照片除了充滿熱鬧歡騰的氛圍，亦展現了香港豐富多彩的民俗文化。

亞軍︰蔡長發

香港藝術館採用現代化的建築設計，風格簡潔而富有藝術感。照片中，建築物的倒影映照在水面上，形成完美的對稱，增添了畫面的美感。

季軍︰陳潔冰

在香港文化中心舉行的「武林盛舞嘉年華」透過武術及舞蹈活動，展示中國傳統文化的優秀和精湛。一群身穿紅色T恤的市民正在表演太極，背景為尖沙咀鐘樓，照片既突顯中華文化的活力，亦展現香港地標建築的風采。

第二組：本地組短片作品

冠軍︰陳家駒

短片為自創歌曲《康文林地景秘》，以歌唱及饒舌（Rap）形式探索多個康文署轄下公園及場地，包括鴨脷洲風之塔公園、淺水灣泳灘、添馬公園、翠屏河花園及維多利亞公園，以輕鬆的方式呼籲市民多出外走動，享用公共休憩設施，舒展身心。

亞軍︰鄭玉瑩

短片聚焦於香港公園和香港動植物公園內的動植物。運用慢鏡及悠揚的背景音樂，展現動植物的形態、色彩和生命力，展示了香港這個人煙稠密的城市中依然保留生物多樣性。

季軍︰黃嬿臻

短片記錄了作者與寵物走訪多個康文署寵物共享公園的快樂時光。作品傳達了人與寵物的和諧共處和寵物共享公園推廣寵物友善環境的理念。

第三組：旅客組相片作品

冠軍︰蔡羡薏

康文署主辦的香港流行文化節2024於六月推出《做一分鐘巨星》雅旺錄音室導賞團活動，市民更有機會親身體驗當歌手的滋味。照片展現錄音室充滿古典風格的室內設計；木地板及牆身、紅色絲絨沙發，配以復古的裝飾和柔和的燈光，營造出一種溫馨舒適的氛圍。

亞軍︰李鏞思

為紀念金庸百年誕辰，香港文化博物館特別舉行「俠之大者 — 金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」，展示多個家喻戶曉小說人物雕塑，吸引了無數金庸迷及遊客參觀。相片中雕塑的金色盔甲在燈光下閃閃發光，栩栩如生，展現了金庸武俠小說中的英雄氣概。

季軍︰胡淑英

相片同樣以「俠之大者 — 金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」為主題，由下而上以仰角的鏡頭拍攝多個金庸筆下的英雄人物雕塑，成功突出雕塑的氣勢和藝術感。

第四組：旅客組短片作品

冠軍︰李龍

香港科學館為熱門親子景點，短片以親子遊的視角，記錄了作者帶同年幼女兒參觀科學館的過程。 影片捕捉了女兒在館內探索、學習和玩耍的精彩瞬間，展現了科學館寓教於樂的特色。

亞軍︰胡淑英

這部短片以「38秒帶你遊一遍香港的金庸展」為題，扼要地介紹香港文化博物館「俠之大者 — 金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」的精彩內容，包括展覽中的角色雕塑和戲服。

季軍︰謝立雪

短片以香港藝術館為主角，介紹了館內不同展廳的展品，呈現了藝術館豐富的館藏和多元的藝術風格。

（資料由康文署提供）