改善碼頭｜西貢新滘西村碼頭9.21啟用　10個興建中包括馬料水碼頭

政府近年推行改善碼頭計劃，分階段改善位處新界及離島偏遠地方的公共碼頭。發展局局長甯漢豪今日（29日）在其網誌提到，西貢新滘西村碼頭已完成重建、並於9月21日正式啟用。



計劃下涵蓋23個公眾碼頭，包括新滘西村碼頭在内，有兩個碼頭已完成改善並啟用，有10個碼頭則正在興建，當中8個料今年底至2025年期間陸續完成。



政府近年推行改善碼頭計劃，分階段改善位處新界及離島偏遠地方的公共碼頭。甯漢豪在今日的網誌提到，計劃下重建的西貢新滘西村碼頭於9月21日正式啟用。

針對滘西村舊碼頭面臨泊位水深不足、碼頭面積細小的問題，不能應付假期或節日碼頭使用量高的需求等問題，重建後的新碼頭改善泊位水深，又設有三個泊位，其中一個設有斜道，方便有需要乘客上落。

新碼頭亦提供多元化的配套設施，包括上蓋、座椅、飲水機、充電設施、Wi-Fi及電子顯示屏等。觀賞功能方面，設計人員為配合滘西村的漁村歷史特色，欄杆採用帆船圖案，代表捕魚作業、以船為家的漁民；又與村民合作，在電箱上添上彩繪，描畫村民對滘西村的印象，為碼頭增添色彩和當地情懷。

其網誌又指出，新碼頭充分考慮環保及可持續發展元素，善用自然光及環保物料，並採用強化玻璃及環保木條建造碼頭上蓋。上蓋亦安裝太陽能發電板，而碼頭的照明系統會因應不同時段自動調節光度，節省能源。

此外，考慮到碼頭位於香港地質公園內，鄰近魚類養殖區，施工期間，政府除採取緩解環境影響措施，也大量採用預製組件興建碼頭的混凝土及鋼結構，縮短碼頭主體結構的建造工期之餘，並減低現場施工對環境及生態造成的影響，同時避免工程進度受潮汐漲退等因素影響，提升工程質量及安全。

甯漢豪在網誌指，新碼頭廣受村民及街渡營辦商歡迎。其中在該村經營街渡的翠華船務（香港）有限公司業務拓展經理陳子俊對政府反映，新碼頭各方面都比舊碼頭優勝，如泊位面積更大，解決了舊碼頭不能側泊的缺點，且水深足夠，船隻在低潮時也能夠安全停泊。

有滘西漁民代表則說，新碼頭讓村民上落船隻更為方便，也欣賞新碼頭的無障礙設施，能輔助輪椅上人士上落船隻。

改善碼頭計劃涵蓋23個公眾碼頭，其中兩個碼頭已經啟用，10個碼頭正在興建，當中8個興建中碼頭將於今年底至2025年期間陸續完成，包括大埔區的荔枝莊碼頭、深涌碼頭、三門仔村碼頭、馬料水渡輪碼頭、西貢區糧船灣碼頭、大嶼山二澳碼頭、馬灣涌碼頭及馬灣石仔灣碼頭；而南丫島榕樹灣碼頭及長洲西灣碼頭則預計於2026年完成。

此外，大澳公眾碼頭的改善工程將於年底展開；其餘碼頭正在規劃及工程設計階段，會適時有序地推展。