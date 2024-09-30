韓國燒酒由薯仔釀造?教你認識韓國傳統酒文化 免費試韓國燒酒米酒

韓劇中主角們拿起盛滿米酒的黃銅餐碗，互相大喊乾杯的場面相信大家都不會陌生。韓國料理與韓國酒的搭配，總是能夠帶來獨特的風味享受。除了日常較易接觸到的燒酒與啤酒，韓國亦有能媲美世界名酒的傳統酒。傳統酒象徵團聚和祝福，不僅是婚禮、節慶、家庭聚會等場合中的要角，與韓國的飲食文化、節慶和社交習俗更密切相關。



韓國傳統酒的藝術

韓國傳統酒（전통주）是指那些在韓國歷史上發展、釀造並受到文化傳承的酒精飲品。這些酒類以當地的穀物，如米、小麥、大麥等為主要原料，結合水和天然的發酵劑進行釀造，主要以米酒（Makgeolli）、燒酒（Soju）與藥酒（Yakju）為主。

韓國傳統酒遵循手工釀造的傳統，強調以天然發酵醞釀風味。隨着釀造技術代代相傳，許多家庭仍然保留自家釀酒的傳統，將這份傳統視為無價的文化遺產。而近年現代人對傳統酒的興趣日濃，一些創新的釀酒師開始探索新穎的口味和釀造方法，使傳統酒更具多樣性。

韓國傳統酒遵循手工釀造的傳統，強調以天然發酵醞釀風味。

從貴族到大眾 韓國燒酒受國際市認可

韓國燒酒大家一定試過，但卻未必清楚它的歷史與釀造方法。原來燒酒一般以穀物或馬鈴薯為原料釀造，歷史更可以追溯到高麗時期（918至1392年）！燒酒所以叫燒酒，其實形容蒸餾製作過程令它口感辛烈。由於當時製酒是一門困難且不易生產的技術，也因此燒酒是只有兩班等貴族才能擁有的高級品。原本，只有通過蒸餾方式製作的酒精才被稱為燒酒。然而，在60至70年代，由於政府實施了限制消耗大量大米的政策，廉價的稀釋式燒酒作為替代品開始流行。事實上，目前市面上大部分的韓國燒酒均為稀釋式燒酒，通過蒸餾方式製造的燒酒才可以算是真正的傳統燒酒，酒精濃度一般為20%至40%，其至更高。

踏入90年代，當地政府對酒類製造的限制逐步放寬，傳統酒重新受到關注，並逐漸成為韓國最受歡迎的酒精飲品之一，是韓國飲食文化中不可或缺的一部分，更在國際市場上也逐漸獲得認可。

韓國米酒起源自三國時代 易入口深受農民歡迎

容易入口的韓國米酒歷史比燒酒歷史更悠久，早在三國時代（公元前57年至公元668年）就已經存在！韓國米酒為傳統的韓國發酵酒，主要由米或富含澱粉質的穀物和水釀造而成。釀造過程一般加入水和酒麴而發酵，經過發酵後產生酒精和豐富的乳酸，使得米酒口感柔和，並帶有微微的甜味和酸味。米酒的酒精濃度一般為6%到8%，呈乳白色，有時會有一層細膩的沉澱物。

韓國米酒為傳統的韓國發酵酒，主要由米、酒麴（圖片）與水釀造而成。

古代韓國的米酒主要是由農民階層飲用，即便到了現代，韓國米酒仍然被認為是一種既傳統又平民化的酒。米酒不僅承載著悠久的歷史，也反映了韓國社會的文化特色。近年米酒再次受到重視，許多釀酒師開始探索不同的釀造方法和口味，使得米酒的種類更加多樣化，大家不妨多加探索，特別滋味或許一試難忘！

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