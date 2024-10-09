香港科企搶佔東南亞先機　泰國初創拓港市場

香港坐擁背靠祖國、面向國際的獨特優勢，本地科企既能於大灣區擴展業務，亦可以在東南亞市場把握機遇。香港科技園公司早前首次帶領14間香港初創前往泰國，參加Techsauce Global Summit 2024，主動出擊發展新市場。今年有來自60個國家及地區、合共逾18,000人到訪展覽，Techsauce Global Summit無疑是東南亞重量級的旗艦科技展覽。同時，香港作為國際跳板的地域優勢，亦吸引海外初創來港發展，一方面拓展企業規模，另一方面亦有助豐富香港市場的生態圈。

攝影：蘇煒然



港初創洞察市場需求 劍指泰環保市場

科技園公司夥拍投資推廣署及香港貿易發展局於展覽設立香港館，展出適合各種市場應用的創新方案，涵蓋「人工智能」、「先進電子」、「數碼轉型」以及「可持續發展」等領域。今年有超過4,000人到訪香港館，當中包括全球第二大的信用卡公司、國際知名保險公司、及地產發展商等。

其中一間參展初創，澤浩高純金屬有限公司是本地金屬廢料回收專家，業務包括回收鋰電池後加工重用，以及在電子廢棄物或廢水等城市污染源頭當中提取金屬等。其創新技術既可將碳排放減少達30%，同時減少因開採原材料而導致的污染情況。

澤浩高純金屬有限公司的創新回收和提取技術既可將碳排放減少達30%，同時減少因開採原材料而導致的污染情況。

今次到泰國參展，其聯合創辦人及研發總監鄭逸豪（Shawn）喜言收獲良多：「雖然泰國的經濟規模大，但其電池回收技術未算成熟，所以今次首度前往泰國就已經有合作機會！」但同時，Shawn亦將功勞歸於科技園公司的創科培育計劃：「平時以公司名義參展，大家見到我們是初創時，未必願意接觸我們。然而今次以科技園公司的團體名義參展，大大增加海外的商家對我們的信心，討論不久便有意合作！」

Shawn喜言今次到泰國參展收獲良多，更已經有合作機遇。

香港研發全球最小微雲台 全面支援冀拓泰銷售網絡

今次跟隨科技園公司到泰國參展的還有高瞻創新科技有限公司，這間研究微電子的香港初創在業界已非無名之輩，事關其自主研發、全球最小的微雲台（MGS）獲獎無數，能夠放入攝影鏡頭之中，有助減小因低光和手震而造成的模糊相片，此技術已獲多間電子企業應用，如智能電話、運動相機、航拍等產品都能見到其蹤影。

高瞻創新科技有限公司其自主研發的微雲台（MGS）是全球最小，獲獎無數，已獲多間電子企業應用。

公司首席運營官Ada透露，今次到泰國參展的最大得著是商業夥伴網絡：「我們認識了不少當地的生意團體，亦在科技園公司的帶領下，參觀了當地的科技產業園區，了解到泰國微電子業的機遇良多。」提升人際網絡講求交流，而Ada坦言這亦是有賴於科技園公司的培訓：「我們完成研發後，要有效地向其他持份者講解這些發明，所以表達能力是十分重要的技能，而創科培育計劃的訓練正正幫助我們克服這個弱點。」

高瞻創新科技有限公司首席運營官Ada透過今次到泰國參展的最大得著是商業夥伴網絡。

泰健康食品落戶香港 國際跳板計劃出海

香港是全球最開放、營商最便利的城市之一，加上香港與東南亞的創科生態圈一直有深厚的連繫，讓這個國際化城市一直成為海外企業爭相落戶的地方，而泰國食品初創Tasted Better便是其中之一。科技園公司上年首次舉辦「HK Sandbox Programme」，讓泰國初創探索在港發展的商機，Tasted Better與另外7間泰國初創透過此計劃落戶香港，以及加入科技園公司的Ideation計劃，在香港大展拳腳。

Tasted Better是研發低升糖麵粉的專家，亦即是俗稱的「低Gi食物」，這種麵粉的製成品，如麵包、意粉等等，能減少進食者餐後血糖的升幅，有效控制血糖，降低糖尿病拼發症的風險。其低Gi麵粉獲5間實驗室認證有效，國際間獲獎無數。公司行政總裁Perada Suponpun直言有意落戶香港，全因這裡是各行各業的國際跳板，「大數據資料蒐集向來是中小企缺乏人手進行研究的方向，而科技園公司的Ideation計劃為我們提供了很多有關香港的市場分析，有利我們在香港市場的決策和發展！」此外，Tasted Better早前亦有參加香港美食博覽2024，她透露過程和成果令人愉快，對在香港發展前景感到樂觀。

Tasted Better行政總裁Perada Suponpun (右) 直言落戶香港，全因這裡是各行各業的國際跳板，早前亦參加香港美食博覽2024，她對在香港發展前景感到樂觀。

全方位培養初創「Go Global」放眼國際

香港科技園公司創科培育及企業加速計劃總監粘清澤先生是這個培育計劃的主理人，今次帶隊到泰國參展並獲得好成績，表示十分鼓舞，「泰國擁有強大的創科生態圈，有完善的支援和配套措施。今次來到泰國，期望把香港初創的技術帶到這裡，並促成更多合作機會，亦在這個國際舞台展示我們的研發實力，再加上香港作為『超級聯繫人』的角色，對香港建設成為國際創新科技中心十分關鍵。」

科技園公司為不同創業階段的初創提供合適的培育計劃，為期三年的創科培育計劃，具有市場獨有的「Go Global」前瞻性視野，加上全面的支援、研究及開發支持、導師輔導和投資者配對等服務，還有畢業初創和行業專家的網絡分享專業意見，多項世界級的設備、軟件和實驗室設施等。

科技園公司為不同創業階段的初創提供合適的培育計劃，為期三年的創科培育計劃，具有市場獨有的「Go Global」前瞻性視野。

（資料及相片由客戶提供）