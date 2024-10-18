禁毒60載填色及繪畫比賽　召集中小學生以藝術傳遞正能量

為紀念禁毒常務委員會明年成立60年，保安局禁毒處和禁毒常務委員會以「企硬禁毒六十載 無毒香港迎未來」為主題，舉辦「禁毒60載 – 填色及繪畫比賽」，希望提高兒童及青少年的禁毒意識。活動鼓勵大家發揮創意，通過藝術傳遞正能量，同時有助學生了解毒品的禍害，遠離毒品，共同創造健康無毒香港。



活動分為小學組與中學組兩項比賽，小學組填色比賽參賽者須於大會指定的填色表格上填色，或根據主題發揮創意，加入其他元素，宣揚禁毒信息；中學組繪畫比賽參賽者則須以活動主題為靈感作畫，並在創作中加入禁毒大使冬冬和希希，傳遞禁毒信息。比賽各組分別設有冠、亞、季軍與優異奬，得獎者最高可贏得$1,000現金奬 ，作品更有機會被展出。另外，所有參賽者均獲發電子證書，以鼓勵大家為禁毒出一分力。

提提大家，評審會根據參賽作品的主題、技巧與創意情感評分，構思作品時不妨從這三方面下功夫！

比賽現正接受報名，截止日期為11月22日，結果將於2025年1月公布。有興趣的學生可透過學校報名參加，或自行下載報名表格，並把參賽作品電郵至 competition@acan60A.com。

「禁毒60載 – 填色及繪畫比賽」詳情：http://www.nd.gov.hk/tc/ACAN60Acompetition.html

（資料及相片由客戶提供）