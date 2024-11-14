屠龍小隊案．判刑｜李桂華斥涉案人喪心病狂　著他們反省和懺悔

警務處國家安全處總警司李桂華在屠龍小隊案判刑後見傳媒，並提到他接手調查本案至今已5年，對案中情節仍然歷歷在目。除了檢獲多枝手槍和20公斤土製炸彈，警方調查亦發現，涉案被告打算在遊行中引爆炸彈和開槍殺警，繼而搶警槍。他指該計劃歹毒，喪心病狂，望參與計劃的人反省和懺悔。



總警司李桂華斥涉案人士喪心病狂，著他他們反省及懺悔。(劉安琪攝)

屠龍小隊與一個無名小隊，涉串謀在2019年12月8日在鬧市放炸彈，和派槍手開槍殺警。涉案7名被告因「串謀犯對訂明標的之爆炸」等罪，今被判囚5年10月至23年10月不等。(詳看下圖)

今日判刑的7名被告：

+ 10

早前已被判刑的兩名被告

憶5年前調查仍歷歷在目

現已升為總警司的李桂華，於2019年仍是有組織罪案及三合會調查科(俗稱O記)的警司，他憶述當年接手調查本案近半年，對於在案中檢獲1支步槍、3支半自動手槍、543發子彈和20公斤土製炸彈的情形，仍歷歷在目。他又提到有涉案人在仍未被拘捕時，在街上被警員截查，竟在眾多途人的街上開槍。

他續指警員展開調查後，發現的情節更令人震驚，指涉案人士不但曾在台灣接受軍訓，回港後又安排試槍和製造土製炸彈，並打算在遊行中放炸彈和開槍殺警，繼而搶警槍。

警方在2019年12月8日凌晨的行動中，搜出大批軍火。(詳看下圖)

+ 2

若計劃成真會有很多人遭殃

他形容該計劃歹毒，喪心病狂。若非警方及時瓦解，將會有很多人遭殃，包括示威者、途人和附近的住客。李希望參與計劃的人反省和懺悔，竟作出如此惡毒的行為。他指警方會對此類極端暴力的案件，以及恐佈的組織，繼續作出調查。

本案是修例案中判刑最重

他又指，本案是反修例事件中，判刑最重的案件，主要罪犯被判囚23年，其他關鍵被告亦被判囚10年以上，顯示法庭認同涉案被告的罪行非常嚴重，他認為判刑具阻嚇作用。他指，警方會仔細研究判刑理由，以考慮是否覆核個別被告的判刑。

現已有針對恐怖活動的控罪

被問及案中另有5名被告被裁定罪名不成立，控方是否錯誤引用《反恐條例》起訴。他指作為執法者不應批評司法制度，但指現時再遇到類似情況，控方可引用《國安法》的恐佈活動罪，或《維護國家安全條例》 的危害國家安全的破壞活動罪。

此外，案中有四名被告投訴遭警員毆打和恐嚇，而作出招認。被問及警方會如何跟進時，李稱在處理供詞是否可以呈堂時，有被告作出指控，但法官最終接納相關供詞，李認為已說明一切。

案件編號：HCCC164、165/2022、HCCC255、256/2023

原定的殺警大行動詳情

審訊裁決，7被告中6人脫罪1人罪成

+ 3

案情撮要

求情及判刑

審訊整合