德勤專業洞察香港AI生態圈　倡「走出去」開拓數據領域

人工智能（AI）發展的成功關鍵，取決於建構完整的生態系統，從數據獲取、模型開發到場景應用等環節，需要業內大小企業緊密協作，方能釋放AI的無窮潛力。為推動香港AI生態圈蓬勃發展，德勤今年10月與百度合辦研討會，邀請多名業界翹楚，深入剖析AI技術如何重塑各行業格局，活動吸引近百名業界精英出席，共同探索在數碼轉型路上搶佔先機，實現業務創新與增長。



是次研討會主題為「AI時代下的生態系統、科技與治理的融合」，活動雲集AI領袖講者，包括國際軟硬件巨擎輝達（Nvidia）和聯想（Lenovo）、本地領先AI 應用和算力技術公司Fano Labs和ClusterTech、AI 初創企業Pantheon Lab和Votee，以及香港科技園代表。研討會在德勤位於科技園的「創新及資產研發中心」舉行。

德勤作為AI全方位解決方案（total solutions）提供者，深入了解AI生態系統，能為客戶選擇最適合的技術路線和合作夥伴，確保AI項目能為業務創造價值。德勤中國香港政府及公共服務行業主管合夥人陳淑嫻、德勤中國華南區科技、傳媒和電信行業主管合夥人陳耀邦、德勤中國網路安全服務合夥人林普毅，以及德勤人工智能研究院（香港）院長馬培煒博士，皆在是次研討會上分享他們對AI發展趨勢的洞見。

香港AI生態圈穩步發展

特區政府上月發表新一份《施政報告》，銳意將香港打造成國際創新科技中心，並致力推動數字經濟發展。其中，政府提出設立 100 億元「創科產業引導基金」，引導更多市場資金投資到包括AI在內的未來產業，同時建議發展低空經濟，帶動AI和數字產業發展。此外，財庫局今年年底將發表政策宣言，闡述對金融市場應用AI的政策立場和方針。

陳淑嫻表示，香港的AI應用領域正不斷擴大，目前主要涵蓋公共服務、金融和醫療等範疇，而AI生態圈亦正穩步發展。在基礎建設方面，數碼港AI超算中心首階段今年內將投入服務，有助提升本地算力，促進更大型、更複雜的AI模型訓練和開發；在政策體系上，政府亦提供不少支援，包括透過資金平台推動創科公司發展AI，並將低空經濟列為重點發展方向。

至於人才方面，馬培煒形容香港各大學具備深厚AI科研底蘊，尤其在分子結構、蛋白質研究等領域有不俗成就，為AI產業發展提供了人才儲備和技術支持，未來發展潛力巨大。他補充，香港發展AI產業具備一定優勢，舉例指香港作為金融中心，在金融科技（fintech）有可觀發展，例如金管局透過監管沙盒，鼓勵公司將AI應用於客戶盡職調查（KYC）和反詐騙等真實場景，成果值得期待。

德勤中國香港政府及公共服務行業主管合夥人陳淑嫻

倡「走出去」戰略 加強地區數據合作

數據是人工智能的「燃油」，對AI模型訓練尤關重要。陳淑嫻認為，香港AI生態圈面臨的其中一項挑戰，正是本地數據量有限，限制了AI項目的發展規模。她指出︰「香港無論在人口、面積都非常有限，相比一些大型市場，例如內地、美國等，本地AI的發展規模面對一定局限。因此，香港需要『走出去』，並發揮『超級聯繫人』角色，與大灣區、內地和國際市場接軌，促進高質素數據流動，藉此突破技術瓶頸。」她建議先從非敏感數據著手，舉例在醫療領域上，可先透過技術隱去重要個人身份和私隱資料，然後通過獲取病人年齡、病史、飲食習慣等非敏感數據，加強訓練本地AI模型。

香港創科局與國家網信辦去年就大灣區內數據跨境流動，簽署合作備忘錄，《大灣區標準合同》便利措施於同年推出，在銀行、信貸和醫療界別先行先試，促進個人和機構按自願原則及統一範本，訂立標準合同，簡化大灣區內個人信息跨境安全流動。相關措施在今年11月擴展至大灣區和香港所有行業。

陳淑嫻補充，內地數據流動的發展迅速，例如多個城市已設立數據交易所，推動數據市場化，相反香港因法規和政策原因，步伐相對緩慢。她建議香港政府持續加強推動本地和跨境數據合作和流動，並完善在AI倫理和治理上的法規和政策，減低開發者和應用者的潛在合規風險，讓它們有更大誘因廣泛應用AI。

對於如何突破香港AI市場規模的局限，馬培煒亦認為香港應放眼世界「走出去」，並專注開發個性化的產品，以追上目標市場的發展速度，藉此增加投資者對本地AI產業的信心，增加投資動力。

德勤人工智能研究院（香港）院長馬培煒博士

德勤自行開發聊天機械人 回應敏感數據需求

生成式人工智能（Gen AI）聊天機器人近年呈爆發式增長，由於其語言理解、情境感知、模態互動等技術能力大幅提升，愈來愈多企業將其廣泛應用於客戶服務、行政支援和內容創作等範疇，藉此提升工作效率。

為滿足企業對聊天機器人日益增長的需求，德勤與硬件開發商合作開發了Gen AI 聊天機器人「Sapitor」；有別於市面上其他聊天機器人，Sapitor能夠搭載於個人電腦上並離線使用。

馬培煒表示︰「Sapitor的開發理念特別注重數據安全和隱私，所有機器和服務都可在斷網的情況下運行，滿足了對數據敏感度高的客戶需求。Sapitor還結合了向量資料庫（vector database）和知識圖譜，提高了檢索準確性和語義理解能力，使其能理解文章不同部分之間的關聯，並在語義層面上進行搜索，而非僅僅尋找最匹配的段落。」

（資料及相片由客戶提供）