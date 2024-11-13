零售傑出服務獎名單出爐 協會盼樹立榜樣

被譽為零售業「奧斯卡」、由香港零售管理協會舉辦的「2024傑出服務獎」結果揭盅，並於本月5日在尖沙咀龍堡國際胡應湘宴會廳舉行頒奬禮。今年已經是「傑出服務獎」第39屆舉行，獎項設立的目的是表揚服務優秀的零售品牌及員工，藉此提高香港整體零售服務水平。



逆境下正能量表揚優秀前線員工

香港零售管理協會主席謝邱安儀在頒獎禮致歡迎辭時表示，本港零售業疫後面對市民北上、遊客消費模式轉變、人手不足等重重挑戰。然而，過去39年，「傑出服務獎」陪同業界一起走過高山低谷，無論外圍環境如何改變，協會表揚優質服務的前線員工、推動香港零售業服務水平不斷提升的初心亦不會改變。

香港零售管理協會主席謝邱安儀致歡迎辭時，坦言現時業界面對不少挑戰，但相信本港零售業仍有優勢，鼓勵零售同仁進一步提升服務質素。

委任267名「零售大使」

今年的「傑出服務獎」以「零售有禮創新 贏盡顧客歡心」為主題，合共吸引385名業界代表參與競逐67個獎項，涵蓋生活品味店、便利店或超級市場、快餐店及餐廳、電訊、鐘錶及珠寶等範疇；並設有「最具潛質品牌獎」、「最佳參賽隊伍獎」、「最佳培訓獎」3個團體獎項。

大會亦通過神秘顧客評審，以員工儀表、銷售及服務技巧、顧客滿意度、店舖環境、數碼體驗等準則，挑選當中267人成為「零售大使」。在頒獎禮中，「傑出服務獎」籌委會主席馬永基帶領下眾人宣誓；香港零售管理協會主席謝邱安儀監誓，並在協會董事會成員麥瑞琼及副主席黎韋詩，連同參賽公司管理層及參賽者等逾千名零售代表亦在場見證。協會期望有關獎項及活動能為同業樹立榜樣，並突顯企業優質服務形象。2024得獎者名單

「2024傑出服務獎」頒獎嘉賓、評判及協會執委會成員合照 。

新增設「零售直播王大獎」

因應網購、直播帶貨盛行，大會今年新增設「零售直播王大獎」，合共收到超過140段參賽短片，反應熱烈，反映業界重視創新求變。評審根據員工的創意、引發購買意欲、個人魅力等標準選出最終得獎者。

各界對零售服務業的要求不斷上升，旅發局最近的宣傳片亦強調要「做多一步」。協會表示，明白外界對零售業界的要求和期望。然而，在艱難時期，業界付出努力的同時，協會亦希望透過「2024傑出服務獎」，讓提供卓越服務的零售店舖及前線員工可被大眾看見，得到肯定。

聖誕市道難樂觀

根據政府數據，本港9月零售總消貨價值按年下跌6.9%至296億元，連跌7個月。雖然12月聖誕節是傳統消費旺季，但謝邱安儀坦言，港人「假期愈長，愈趨向外遊」，預料聖誕市道仍具挑戰性。她建議零售業界如能負擔成本，可多做推廣宣傳。香港零售管理協會近期亦向會員公司進行關於聖誕節的零售市道的問卷調查，訪問了約3,500間店及72,000員工，近7成受訪公司預計，今年聖誕節的生意比去年同期下跌，估計12月聖誕節期間零售市道可能會比10月及11月疲弱。

冀重推「一簽多行」促進本港消費

謝邱安儀期望，當局能從政策下手，帶動大灣區城市的人口流動。她歡迎港府向中央政府爭取重推深圳「一簽多行」，並期望擴大「一周一行」個人簽注試點城市，鼓勵深圳居民以至大灣區居民能夠多來香港，促進消費。謝邱安儀又認為，香港的零售業仍然有優勢，如貨品類型多元化，而且香港商家亦善於求變，願意向鄰近地區學習創意銷售模式。