保良局│鄭嘉穎擔任一日照顧員 呼籲港人助養關注有需要的住宿兒童

知名藝人鄭嘉穎擔任「保良局兒童助養大使」多年，一直秉持「助人為快樂之本」的理念行事。日前，嘉穎到訪保良局總局家舍，並擔任「一日照顧員」體驗前線人員的工作，照顧住宿兒童起居飲食，更與不同年齡的兒童和青少年交流，一起說故事、做功課和打籃球，坦言保良局的照顧工作比想像中更艱辛，呼籲港人關注有需要兒童，以及捐款支持保良局「兒童助養計劃」。



保良局屹立香港逾146年，致力為有需要的市民提供社福服務，其中照顧住宿兒童更是由成立至今一直視為首要的任務。「保良局兒童助養大使」嘉穎助養兒童多年，從未有子女變成今天的三子之父，他坦言助養意義重大：「我早於2000年初已經有助養兒童，就算是有小朋友之後都沒有停止，因為幫助有需要的兒童很重要。我希望這些兒童可以明白就算年少時不順利，亦不代表以後都會如是，總會有屬於自己的一片天空。」

嘉穎早於2000年初已經有助養住宿兒童，就算是有子女之後都沒有停止，因為他認為幫助有需要的兒童很重要。

再次造訪總局家舍 嘉穎坦言感受良多

嘉穎於2018年成為保良局「兒童助養大使」，當年曾經與保良局住宿青年打籃球切磋球技，今次他重返保良局籃球場，再與一群年輕活力青年相聚，彷彿陪伴他們一同經歷成長：「特別今次我接觸範圍很廣，由初生嬰兒到18歲的住宿青少年都有。其中照顧初生嬰兒和兒童我都很拿手，因為自己有經驗，而年紀較大的青少年則再次透過打籃球與他們交流。」至於最大的「考驗」及挑戰，這位三子之父直言是為女孩子紥辮：「我三個孩子均是男的，所以幫女孩子紮辮確實是第一次！」

嘉穎於2018年成為保良局「兒童助養大使」，當年曾經與保良局住宿青年打籃球切磋球技，今次他重返保良局籃球場，再與一群年輕活力青年相聚。

為女孩子紥辮是這位三子之父面對的最大「考驗」。

擔任一日照顧員工作後，嘉穎除了加深了解保良局前線員工對住宿兒童無微不至的照顧外，更了解到這份工作當中艱辛的地方，「照顧不只是起居飲食這麼簡單，除了物質需要外，心理同樣重要。因為這些兒童的背景較為特別，所以保良局前線人員要非常細心地觀察他們有沒有異樣，了解有心事的原因，然後再開解他們。」他坦言自己以前不知道兒童心理健康的重要性，「到我成為父親後，我才知道保良局顧及這方面是對兒童有多大幫助。」

嘉穎認為兒童的心理健康十分重要，而保良局能夠顧及這方面的照料，對兒童而言亦是很有幫助。

嘉穎呼籲助養兒童毋須猶豫

嘉穎坦言自己行事理念是助人為快樂之本，故他亦希望公眾一同支持保良局兒童助養計劃，拓展及優化兒童、青少年與家庭福利服務，只需每日港幣4元，便能夠成為住宿兒童的「成長良伴」，點亮兒童的生命，他呼籲有心人毋須再猶豫︰「既然你有能力幫助別人，那就沒有甚麼好猶豫，幫助到別人會令你更開心！」

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（資料及相片由客戶提供）