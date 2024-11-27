中銀香港手機銀行升級「碳．生活」追蹤碳足跡　培養綠色理財習慣

綠色理財不僅僅是一種理念，更是一種生活態度。將綠色融入日常理財每個細節，減少不必要的消費，每個決定都為地球多行一步。中銀香港致力與客戶共同實踐可持續發展目標，憑藉手機銀行「碳．生活」功能引領客戶由日常理財開始接觸環保有關的資訊，日前再下一城，全面開放專區內的碳足跡追蹤功能，成為本港首家提供碳足跡追蹤功能的銀行，讓大家具體了解自己的理財習慣對環保的貢獻。



全新「碳･生活」功能 AI分析 + 整合碳足跡

「碳．生活」全新升級功能碳足跡追蹤，透過人工智能整合及分類客戶賬戶的交易數據，估算客戶個人在日常生活中直接及間接排放溫室氣體的總量，再對比與其他香港用戶月均，從而得出其碳足跡等級，讓客戶掌握自己的日常消費及理財習慣對環境的影響。

「碳．生活」會將客戶的碳足跡等級與香港用戶月均碳足跡作對比，讓客戶了解自己的碳足跡等級水平，積極為低碳生活作出改變。

中銀香港個人金融與財富管理業務數字化總監李濱表示：「截至今年9月，中銀香港年輕客戶有超過9成半的交易經電子渠道辦理，手機銀行年輕客戶數目亦按年增長近2成。為切合年輕客戶的理財需要，同時鼓勵客戶從交通、消費、理財三大範疇實踐綠色生活，本行致力將手機銀行打造為互動數碼理財生活平台。早前更讓年輕客戶率先體驗全港首個碳足跡追蹤功能，其瀏覽量持續上升，反映年輕客戶關注環保相關的理財資訊。隨著碳足跡追蹤功能全面開放，本行相信更多客戶可在日常生活中作出明智選擇，養成綠色低碳的生活習慣。」

中銀香港個人金融與財富管理業務數字化總監李濱指，中銀香港致力將手機銀行打造為互動數碼理財生活平台。

分析個人開支 輕鬆管理預算

除了碳足跡追蹤功能外，手機銀行「碳･生活」專區亦同步增設個人開支分析功能，助客戶更了解自己的消費習慣，並有效控制預算。

「我的開支」好比客戶的個人財務分析師，以圖表方式清晰呈現每月的支出分佈，方便大家快速查看開支，調整消費習慣，更有效地規劃預算。

手機銀行「碳．生活」中的「我的開支」方便用戶快速查看開支，調整消費習慣，更有效地規劃預算。

想更好地控制支出，不妨配合「我的預算」功能。例如，客戶可設定每月預算為2,000元，當網購支出快要達到上限時，頁面會貼心提醒避免客戶過度消費，不用擔心荷包失守！

現在只需於中銀香港手機銀行開啟「碳・生活」功能，簡單4步即可體驗。首先於手機銀行點擊「智惠賞」，然後再點擊「碳・生活」，下拉再點擊「開始使用」即可開始使用。

簡單4步即可於中銀香港手機銀行使用「碳・生活」功能。

（資料及相片由客戶提供）