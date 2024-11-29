8,000張免費船票遊愉景灣！意大利主題聖誕燈飾 冬日美酒巡禮

想過一個充滿異國風情的聖誕節﹖香港興業國際集團大派8,000張愉景灣渡輪船票，總值超過40萬港元，向大眾送上聖誕大禮，免費暢遊愉景灣冬日慶典！慶典期間，大家可以玩盡一連串聖誕主題活動，走進意大利聖誕裝飾美景拍照打卡、享受露天聖誕美酒巡禮、參觀經典越野車露營展、於聖誕周日露天市集入手心宜聖誕禮物，同摯愛好友歡度佳節！



中環出發 八達通免費入閘

獲取免費船票遊愉景灣，方法好簡單！由即日起至 2025 年 1 月 1 日，每逢週末、平安夜、聖誕節及新年，公眾可於中環 3 號碼頭免費乘搭上午11:30指定班次的渡輪前往愉景灣。只需使用八達通卡入閘，即可享受這項優惠（限單程且先到先得）。溫馨提示，12 月 24 日的免費班次將於上午 11:40 開出，想去的朋友記得提前安排行程！(星期日及公眾假期，此免費航班更可到達愉景北。)

愉景灣Winter Wonderland化身意式冬日仙境

踏入愉景灣，你將被華麗的聖誕燈飾和浪漫的意大利風情名勝所包圍。今年愉景灣以「意式冬日仙境」為主題，將經典的威尼斯與羅馬地標帶到香港！在愉景北商場，鐘樓搖身一變，成為威尼斯著名的「安康聖母大教堂」，搭配巴洛克風格的穹頂和大運河主題裝飾，還有貢多拉船裝置，打造濃厚的浪漫氛圍。愉景廣場則以「羅馬競技場」為靈感，五米高的聖誕樹，結合古羅馬建築造型的燈飾，猶如置身羅馬古城。沿海旁散步，來到D’Deck 臨海美食區，豎琴形狀的燈飾與大白灣沙灘相輝映，欣賞 180 度海景，享受溫馨佳節氛圍。此外，每日指定時段於愉景北商場及愉景廣場外，還會上演夢幻飄雪表演，浪漫指數爆燈！

一邊欣賞璀璨燈飾，一邊沉醉於飄雪與燈影效果之中，感受濃厚冬日氣氛。

愉景灣呈現媲美歐洲冬日的場景。

愉景廣場化身羅馬競技場，亮燈後更是迷人。

心鎖長廊的燈飾增添浪漫氣氛，是情侶必到的打卡熱點。

180 度海景與豎琴的燈飾，讓你與摯愛有一個難忘聖誕。

微醺聖誕 品味世界佳釀

愛好美酒的朋友千萬不能錯過愉景北商場的首次舉行露天聖誕美酒巡禮！活動將於 12 月 13 至 15 日舉行，30 多個特色攤位帶來來自世界各地的珍釀佳餚，同時還有精美聖誕手作商品以供選購。活動期間，只需購買 $180 的品酒通行證，即可獲得專屬酒杯與杯套，以及三張兌換券，品嚐頂級美酒和美食。此外，部分收益將捐贈「慧妍雅集」，讓您在享受美食與美酒的同時，也能為慈善出一分力。

意式小木屋與夢幻燈飾，與摯愛把酒談心，充滿歐洲風情！

露天聖誕美酒巡禮搜羅世界各地美酒，總能找到你的最愛。

購買品酒通行證，即可獲得專屬酒杯與杯套，以及三張兌換券。

愉景灣免費渡輪節日優惠 — 由香港興業國際贊助

日期：2024年12月1、7、8、14、15、21、22、24、25、26、28、29日及2025年1月1日（周末、平安夜及公眾假期）

出發時間：上午11:30 （12月24日的免費班次於上午11:40開出）

出發地點：中環3號碼頭

*優惠必須以八達通卡作免費入閘之用。僅限單程及單一班次，先到先得，額滿即止。如有任何爭議，愉景灣航運服務有限公司保留最終決定權。

星期日及公眾假期之免費航班更可到達愉景北。

愉景灣聖誕美酒巡禮

日期：2024年12月13日至15日（星期五至日）

時間：下午2:00至晚上9:00

地點：愉景灣酒店正門外

免費入場，品酒美食通行證費用：$180（包括免費酒杯及杯套、兌換券3張以換領指定美酒或美食，以及品酒尊屬禮遇）

屆時更有由The Flame帶領的busking 音樂表演。

經典越野車露營展 — 戶外•車•藝展

日期：2024年12月13日至15日（星期五至日）

時間：下午2:00至晚上9:00

地點：香港愉景灣酒店海濱禮堂外

(資料及相片由客戶提供)