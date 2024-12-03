首屆「建造工友節嘉年華」嘉許傑出工友 宣揚建造安全 共享家庭樂

建造業是香港發展不可或缺的基石，近年多項大型基建接連展開，工友們更是勞苦功高。日前，建造業議會在多間機構的支持下，假建造業零碳天地舉辦首個「建造工友節嘉年華」，藉此機會嘉許傑出工友，更透過不同遊戲攤位和活動，向參加者宣揚建造安全和健康訊息，並展示創新科技體驗。



逾6000人參與嘉年華 議會主席樂見業界發揮團結精神

今次是建造業議會（下稱議會）首度舉辦「建造工友節嘉年華」，有賴業界支持，以及15間支持機構的相助，吸引超過6,000名建造工友及家人參與。開幕禮由議會主席何安誠教授工程師、執行總監鄭定寕工程師、發展局常任秘書長（工務）劉俊傑工程師、勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢先生、建造業工人註冊委員會主席廖聖鵬工程師、建造工友節嘉年華籌備小組主席勞焯培先生以及現職工友擔任主禮嘉賓。

今次是建造業議會（下稱議會）首度舉辦「建造工友節嘉年華」，有賴業界支持，以及15間支持機構的相助，活動日前假建造業零碳天地順利舉行。

其中，何安誠教授工程師在致辭時，表示自己視前綫打理人及工友為業界瑰寶，並感謝道：「香港所有地標建設、基礎建設、民生設施皆由他們付出汗水和努力，以卓越工藝技術完成，締造市民幸福感，亦很高興見到工友成為『行業打理人』，做到一行交一行、一行保護一行，不停學習提升自己，學習新建造科技，提升專業。」

何安誠教授工程師表示自己視前綫打理人及工友為業界瑰寶，並感謝他們付出汗水和努力，締造市民幸福感。

發展局常任秘書長（工務）劉俊傑工程師形容，建造業一直以來為不同建造行業的前綫打理人及工友提供一展所長的機會。

勞工處副處長（職業安全及健康）馮浩賢先生期望工友能繼續秉持專業，確保安全建造。

今次嘉年華透過不同的遊戲攤位和活動，向參加者傳遞建造安全與健康訊息，並展示創新科技體驗。此外，議會更邀請了多位表演嘉賓，包括歌手明星練美娟、吳浩康、黃妍和黃洛妍，以及來自香港中國婦女會丘佐榮學校的中國鼓隊、香港新疆同鄉總會大美新疆舞蹈團，還有陳行卓小朋友的武術表演，讓參加者玩得歡樂，睇得開心！

一班小朋友在嘉年華上為大家進行開幕擊鼓表演。

大人小朋友投入攤位遊戲，玩得非常開心！

逾6,000人參與嘉年華，場面熱鬧。

嘉許項目及頒獎禮 鼓勵工友及家屬之表現和貢獻

此外，議會亦增設了兩個嘉許項目，其中「傑出先鋒嘉許」旨在表彰在建造安全及應用科技方面作出卓越貢獻的工友，至於「關愛工友嘉許」則表揚採用關懷工友的創新科技公司。「傑出先鋒嘉許」共有347名工友獲獎，而「關愛工友嘉許」有34間公司獲得殊榮，兩個嘉許不僅彰顯工友的努力與成就，亦鼓勵更多公司關注工友的福利和安全。

同日，第14屆註冊建造業工人家屬獎學金頒獎典禮，以及建造業工友專業發展計劃頒獎典禮亦於嘉年華中舉行。註冊建造業工人家屬獎學金頒獎典禮為2024年香港中學文憑考試取得卓越成績的建造業工人家屬，共頒發39個獎項及超過港幣34萬元；此外，為鼓勵工友提升技能成為熟練或半熟練技工，議會透過建造業工友專業發展計劃，頒發獎項予502名工友，獎金金額超過2百萬港元。在卓越註冊建造業工人嘉許計劃的業界贊助計劃下，此兩個獎項獲33間發展商、公共機構、承建商、專門行業承造商及分包商贊助，總額超過港幣84萬元。

議會增設了兩個嘉許項目，其中「傑出先鋒嘉許」旨在表彰在建造安全及應用科技方面作出卓越貢獻的工友，至於「關愛工友嘉許」則嘉許那些採用關懷工友的創新科技的公司。

註冊建造業工人家屬獎學金頒獎典禮為2024年香港中學文憑考試取得卓越成績的建造業工人家屬，共頒發39個獎項及超過港幣34萬元。

嘉年華支持機構名單

卓越註冊建造業工人嘉許計劃之業界贊助名單

（資料及相片由客戶提供）