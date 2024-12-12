2024大學新聞獎頒獎典禮 力促海峽兩岸新聞學子深度交流

由中國日報主辦的2024大學新聞獎頒獎典禮於12月9日在北京師範大學—香港浸會大學聯合國際學院（UIC）舉行。政務司副司長卓永興、北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院校長陳致、周大福珠寶集團董事總經理黃紹基現場致辭，中國日報社副總編輯兼香港版總編輯周立致歡迎辭，香港迪士尼樂園傳訊及公共事務副總裁黎珮珊在中場發表演講。

2024大學新聞獎主禮嘉賓合影

香港中聯辦台務部副部長肖洪，珠海市委常委、副市長晁桂明，香港特區政府新聞處處長廖李可期，澳門特區政府新聞局研究及推廣廳廳長林佩貞，珠海市委宣傳部副部長、市委網信辦主任陳建海，共青團珠海市委員會書記智然，珠海市台港澳事務局副局長陳哲元，珠海市教育局副局長方蕾，香港報業公會主席郭豔明，北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院黨委書記、副校長毛亞慶等嘉賓，以及獲獎師生、業界專家、媒體代表等超過300人出席本次頒獎典禮。

政務司副司長卓永興發表致辭

卓永興在致辭中表示，新聞工作者不止是記錄者，同時也是建設社會的參與者、推動者，在新聞工作者身上肩負著重大社會責任，引領社會進步是新聞報導的價值。期待所有學子們充分展現年輕人的創新精神，不僅在主流媒體發揮影響力，更要有效利用自身所擅長的新興媒體工具，在未來成為新聞界的生力軍，為中外文明交流和民心相通貢獻力量，為實現中華民族偉大復興的中國夢書寫精彩的時代篇章。

陳致指出大學新聞獎自2012年創辦以來，已成為大中華地區新聞傳媒專業學生展示才華的重要平台。本次頒獎典禮既是對過去成績的總結和肯定，也是未來新的起點，衷心希望所有獲獎同學能夠保持專業熱情，在新聞傳媒事業上不斷攀登新的高峰。

周立指出在科技迅猛發展的當下，短視頻平台和其他新媒體的崛起，帶來了碎片化和即時性的新常態。這要求新聞內容不僅要及時準確，還要富有吸引力，同時新聞工作者也獲得了前所未有的回饋和互動機會。希望新聞專業學生能成為適應快速變化媒體環境的多面手，並在堅守新聞倫理的基礎之上，確保報導的準確性和公正性，以及對社會責任的深刻理解。期待大家攜手努力，維護新聞的社會意義與價值，保持對新聞的永恆熱情，勇敢迎接每一個新時代的挑戰。

政務司副司長卓永興和中國日報社副總編輯兼香港版總編輯周立一同為獲獎學生頒獎

獲獎學生在現場合影

今年是大學新聞獎舉辦的第十三年，本屆組委會特設最佳紀錄片獎項，鼓勵學生以鏡頭捕捉社會現實，立體呈現不同地區的人文歷史，吸引了更多海峽兩岸暨港澳地區的學校參與，共收到來自90多所院校的近千份作品，參賽人數超過三千人。其中包括香港8所大學，澳門3所大學與台灣11所大學，涵蓋香港中文大學、澳門大學、世新大學、北京大學和清華大學等知名高校，其中台灣學校數量較去年增加了30%。此次大學新聞獎共頒發中英文組別獎項及最踴躍參與獎等共28個獎項，共39間學校參賽作品入圍，入圍學生近300人，香港浸會大學斬獲最多獎項。

本屆大學新聞獎評委們對獲獎學子們送上寄語。香港教育大學校長李子建表示，大學新聞獎不僅是對優秀學子的認可，更是一種鼓勵，希望新聞學子們繼續保持對身邊事物的好奇心與敏銳度，勇於探索、敢於創新，為傳遞真相和促進社會進步貢獻力量。前台灣世新大學新聞學系副教授林紫玉認為，所有參賽作品都有相當高的水準，並且能緊跟時事作出有深度的分析和報導。澳門管理學院院長唐繼宗表示很榮幸能參與本次的評審工作，參賽作品水準很高、很專業，結合了全媒體的大趨勢。武漢大學新聞與傳播學院教授夏瓊強調，大學新聞獎具有專業主義精神，給廣大新聞學子提供了一個競技平台，希望該獎項能促進更多學生在專業學習中關注和提升業務能力。

海峽兩岸暨港澳地區參賽學生代表也分享了獲獎感受。獲得最佳新聞特寫獎中文組冠軍的北京外國語大學學生劉德熙表示，對於第一次參加大學新聞獎比賽就奪得冠軍感到開心，這將激勵自己在未來的學習中更加努力。獲得最佳紀錄片冠軍的澳門科技大學學生盧潤天、張綺瑄表示，很感謝通過大學新聞獎這一平台將澳門的海洋文化和造船工藝發揚出去，希望能讓外界更加深入地瞭解澳門地區的造船文化。台灣淡江大學的獲獎學子們對大學新聞獎評審的肯定表示感謝，認為這是前進的動力，同時透過大學新聞獎頒獎典禮與不同地區的學子交流學習，讓自身瞭解到更多不同的觀點和看法，未來將會持續努力製作更多更優秀作品。來自香港浸會大學的林淑盈獲得最佳標題獎亞軍，她表示此次獲獎是對自己的很大認可和鼓勵，讓自己在未來的新聞道路上有更大的動力前行。

師生合影留念

本屆大學新聞獎頒獎典禮暨大灣區交流活動將海峽兩岸及港澳地區的優秀學子匯聚一堂，力求打造一個獨特寶貴的學習與交流平台，為來自不同地區的青年學子提供別樣的互動交流機會，並鼓勵他們在新聞報導與創作領域中積極探索與實踐。通過跨地域的思想碰撞與深度合作，提升學生的專業素養與創新能力，培養他們在未來媒體事業中的領導潛力，更激勵他們勇敢追求卓越，為社會發展貢獻智慧與力量。

獲獎名單如下：