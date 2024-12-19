第12屆「香港精神獎」向香港精神致敬

信和集團及《南華早報》自2013年起合辦「香港精神獎」，表揚社會上一眾無名英雄。他們默默耕耘、無私奉獻，以各自的方式發光發亮，充分展示我們引以自豪的「香港精神」，為社會注入正能量。今年「香港精神獎」頒獎禮於12月3日圓滿舉行，10個獎項的得獎者於頒獎禮上接受主禮嘉賓行政長官李家超先生，大紫荊勳賢，SBS，PDSM，PMSM及逾300位來自各界嘉賓的祝賀。



進入第12屆，大會增設「教澤啟廸獎」及「企業家精神獎」兩個獎項，表揚春風化雨、啟發潛能的教育工作者，以及建立創新商業模式促進社會發展的企業或企業家。今屆「香港精神獎」收到184份提名，9個獎項得獎者由獨立評審團從入圍名單中選出，而「獅子山全民投票獎」則由公眾投票選出。

行政長官李家超先生，大紫荊勳賢，SBS，PDSM，PMSM在頒獎禮致辭時表示：「香港正迎來轉型期，踏上新征程。此時此刻，我們期待更多港人挺身而出，捨己為人，惠民生添福祉，共同建構更美好的香港。」

行政長官李家超先生，大紫荊勳賢，SBS，PDSM，PMSM期待更多港人挺身而出，捨己為人，惠民生添福祉，共同建構更美好的香港。

▼▼▼第12屆「香港精神獎」得獎者▼▼▼

港鐵公司呈獻—社區貢獻獎：文慧妍

簡介：創立社企致力推動本地餐飲業提供為長者及吞嚥困難人士而設的軟餐食譜，實現同桌、同餐、同樂共膳時刻。她的團隊為多款傳統菜式研發更容易吞嚥的「軟餐版」。

文化貢獻獎：香港芭蕾舞團

簡介：全新演繹經典舞劇《胡桃夾子》，巧妙地融和20世紀初的香港特色與奇幻元素，將本地文化植於劇中，讓歷史地標及傳統習俗在舞台上綻放光彩。舞團以推廣芭蕾藝術為使命，為弱勢社群推出專屬計劃，包括為自閉症家庭改編的輕鬆版。

香港科學園呈獻—創新為社群獎：陳大仁

簡介：以科學創新解決塑膠廢物問題，開發了可生物降解的專利綠色複合材料 (GCM) ，取代即棄塑膠產品，廣泛應用於飛機餐具和食品包裝 ，推動循環經濟。

宏利呈獻—堅毅不屈獎：黃明慧

簡介：香港首位臨床視障心理學家。8歲時因嚴重過敏反應而失明的艱難經歷讓她具備深刻的同理心。她創立了社企，透過聘請視障人士，積極推動社會共融，並為他人帶來希望與激勵。

青少年組別獎：吳日燊

簡介：年僅15歲的吳日燊於13歲時創立了組織，多年來為超過1,500名弱勢兒童提供籃球、網球和乒乓球訓練，並將計劃拓展至足球和羽毛球等更多運動項目，促進社區凝聚力和團隊合作精神。

新加坡銀行呈獻—團隊合作獎（團體獎）：香港紅十字會耆英團

香港紅十字會耆英團由50歲以上義工組成，自成立以來，累積義工服務時數逾80萬小時，支援涵蓋長者、殘障人士及新移民等弱勢社群，充分展現終身學習與社區服務的力量，為社會帶來正面影響。

香港海洋公園呈獻—可持續發展獎：海塑基金會

簡介：海塑基金會利用黑水虻處理廚餘，將有機廢物轉化為肥料及富蛋白質的飼料。這項創新技術能有效減少約50%廢物，促進循環經濟。基金會亦積極舉辦海灘清潔活動，提高公眾對即棄塑膠廢物問題的關注。

教澤啟廸獎：秦志偉

簡介：將輔助技術（如外骨骼裝置）融入課程，徹底改變了有身體障礙學生的教育模式，令許多原本依賴輪椅的學生，能踏出他們人生的第一步，大大提升自信。

企業家精神獎：蔡文健

簡介：成功將社企發展成為具規模的餐飲集團，目前僱用超過300名長者員工，平均年齡為68歲。他不僅為長者提供工作機會，更讓他們找到生活意義和尊嚴。

獅子山全民投票獎：陳家銘

簡介：研發專為乳糖不耐症人士而設的可持續奶類替代品，不僅滿足消費者的健康需求，還推動虎堅果的種植，有助抗擊荒漠化，增加農民收入。

2024年度得獎者與評審團合照。

這些無名英雄，可能是你我身邊一個充滿愛心、樂於助人的市民，又或每日勤奮工作，以堅持和努力迎難而上的普通人。他們來自不同背景，但他們的非凡故事啟發我們仁為己任，溥惠社群。就讓我們同心協力，一起建構更美善和諧的香港。

關於香港精神獎，詳情請參閱：https://spiritofhk.scmp.com/

（資料及相片由客戶提供）