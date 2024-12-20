劍擊｜中銀致力做好青少年培育 訓練計劃資助學生赴北京接觸國際

今屆巴黎奧運，港隊成績再創新高，特別是江旻憓和張家朗先後於女子重劍和男子花劍奪得金牌，更是令港人振奮。運動員能夠在世界舞台發光發亮，並非一朝一夕便能達到之事，中銀香港明白運動員應自小開始培訓，才能一步一步走得更遠，故今年再度與香港劍擊總會合辦「中銀青少年發展計劃」，更資助吳氏宗親總會泰伯紀念學校的學生遠赴北京，與內地和其他國家的年輕劍手進行交流，擴闊眼界。



中銀香港致力發掘本地人才

中銀青少年發展計劃為基層學生，以及資源較缺乏的青少年提供機會參與專業劍擊訓練，廣泛推動香港小學生的體育發展。承接第一屆計劃的成功，香港劍擊總會希望培養更多青少年成為香港未來劍擊運動精英，故今年再度邀請中銀香港資助，並舉辦第二屆中銀青少年發展計劃。

吳氏宗親總會泰伯紀念學校（下稱泰伯紀念學校）是其中一間連續兩屆參加計劃的學校，校長侯達燊表示，當初參加第一屆計劃是想將新興運動推廣至校內，幫助學生發掘更多可能性。「計劃的資助對我們而言是十分重要，特別是器材和用具方法，能大大減低校方和家長的負擔，讓學生能專心於劍擊之上。」

侯校長希望能透過劍擊，幫助學生發掘更多可能性。

本地重劍小劍手赴京交流

泰伯紀念學校在完成第一屆計劃後，便成立興趣班和校隊。重劍是該校的強項。第二屆計劃他們同樣專注於重劍，最終成功在分區比賽成功於男子重劍包攬金、銀牌，在女子組重劍亦成功奪得冠軍。及後三位獎牌得主和另外四位泰伯紀念學校同學更前往北京參加「2024年國際青少年擊劍訓練營暨北體大遠劍大師班」，與中國和其他國家的年輕劍手交流。

其中男重金牌得主楊曜誠表示，劍擊的挑戰性令自己著迷，而視連續兩屆贏得奧運男花金牌張家朗為偶像的他坦言，參加過北京交流團後，了解到自己仍有地方需要改進，「有些國家的同齡劍手很利害，例如是我認識到的兩位內地朋友，水準都在我之上。最深刻的是有兩位內地教練，願意耐心地逐步教導我們有關重劍的技巧，例如是比賽時的臨場應對，讓我獲益良多。」

曜誠分享自己在交流團認識了不少同齡朋友，從而了解到自己在劍擊上的不足。

至於在分區決賽與楊曜誠交鋒，卻飲恨只得銀牌的梁梓雷則表示，自己最喜歡劍擊的實戰部分，「只有實戰才能分高下，就算落敗亦能知道自己的弱點，加以改善。」這位升讀小五的小劍手同樣視「劍神」張家朗為偶像，後者心態極佳，善於反勝，故梓雷認為除了步法外，心態亦是劍擊的重點，「在北京交流的時候，試過因為得分與否而與對手爭執，最後評審認為雙方都沒有得分，而我亦學識要保持心態冷靜。」

年紀小小的梓雷已明白心態是勝出的關鍵。

暑假過後便成為小六生的彭恩婷是分區比賽女重冠軍，在今屆計劃的訓練之中，她坦言體能是自己最重視的一部分：「因為沒有良好的體能，便很難與對手一決高下，比賽時亦容易做錯決定。」作為北京交流團的一員，恩婷最深刻的是密集式的訓練模式：「每日的行程就是休息、用膳和訓練，這種生活模式是我在香港從未試過的。」這位女重小劍手無疑視新晉奧運女重冠軍江旻憓為偶像，如果現時可以問偶像一條問題，「我想知道她的訓練日程，然後嘗試跟隨，因為我都想成為奧運冠軍！」

恩婷視新晉奧運女重冠軍江旻憓為偶像，亦希望像她一樣贏得奧運金牌。

從北京交流團回來後，七位小劍手繼續返校參加計劃餘下的訓練課程。侯校長形容今次的交流對小朋友而言是十分寶貴的經驗：「連續七日進行特訓，而且不只是接觸內地的劍手，亦能與其他國家的劍手交流，絕對能擴闊他們的眼界，而這種經驗能讓他們成長得更快！」

侯校長坦言小劍手們去完北京交流團後，將會成長得更快。

（資料及相片由客戶提供）