長者帶頭推動控煙新篇章 攜手邁向無煙未來

政府統計處調查顯示，香港的吸煙率已於2023年降至9.1%，創下歷史新低，成為全球吸煙率最低的地區之一。這項成績並非一蹴而就，香港自1980年代起以多管齊下的方式推動控煙，如增加煙草稅、禁止煙草廣告、擴大禁煙範圍及推廣戒煙服務等，令吸煙率穩步下降。然而，控煙發展仍存隱憂。



香港吸煙率創新低 仍須關注長者吸煙問題

據統計，香港現時五十歲以上的吸煙者佔整體吸煙人口超過一半，成為控煙工作中不可忽視的重點群組。許多吸煙長者自青少年時期開始吸煙成癮，煙齡長達數十年，戒煙意願低，甚至誤以為戒煙會令身體不適應而造成負面影響。有見及此，香港吸煙與健康委員會（「委員會」）舉辦無煙老友記計劃，透過在全港長者中心舉辦健康講座及在社區舉辦無煙宣傳活動，講解吸煙對長者的害處、釐清戒煙謬誤、鼓勵年長吸煙者戒煙，並向市民推廣無煙生活。本年度的計劃邀請了長者義工以「無煙老友大使」的身份參與地區宣傳，以身作則宣揚無煙生活的好處，推動社會支持加強控煙。

「全城集氣 無煙未來有耆」 長者參與控煙宣傳

12月9日，委員會在油塘大本型舉辦了以「全城集氣 無煙未來有耆」為主題的宣傳活動，旨在凝聚社會力量，共同推動控煙工作進一步向前邁進。活動的主禮嘉賓包括衞生署署理規管事務總監封螢醫生、安老事務委員會主席李國棟醫生GBS太平紳士、新界西長者學苑聯網召集人陳孝慈MH、新界東長者學苑聯網召集人劉世蒼、立法會議員黃俊碩議員及委員會副主席陳志球博士SBS,BBS太平紳士。林偉豪、梁嘉琪擔任活動的司儀，而李國棟醫生、藝人何晉樂(Rock)及成功戒煙人士劉偉明等嘉賓在活動上分別分享了煙害和戒煙的資訊及無煙生活的得着。來自新界西長者學苑聯網及新界東長者學苑聯網的約三十位「無煙老友大使」亦有到場參與，除了在活動開始前參與無煙攤位活動宣傳，亦在活動上分享了推動控煙對建設健康生活環境的重要性。

主禮嘉賓為呼籲全城投入無煙生活，為推動控煙注入無煙力量。

一眾嘉賓號召全城集氣，支持加強控煙，建設無煙香港。

吸煙危害長者健康 戒煙永不嫌遲

吸煙對長者健康的影響尤其顯著。李國棟醫生在活動中指出，吸煙及二手煙不僅會加速身體衰退，還會增加患上高血壓、中風、糖尿病、類風濕性關節炎及白內障的風險。李醫生特別澄清有關「吸煙多年後戒煙反而導致疾病」的謬誤，戒煙後身體可能會出現短暫的「退癮徵狀」，例如煩躁或是失眠等問題，但這些徵狀通常在一至兩週內便會消退，隨後身體機能將逐步恢復並增強。他強調，不論年齡多大或煙齡多長，戒煙都能帶來即時和長遠的健康效益。香港大學的本地研究亦指出，與持續吸煙的長者相比，已戒煙的長者因各類疾病而死亡的風險明顯降低，其中因肺癌、心臟病和其他疾病的死亡風險分別下降53%、27%及28%。成功戒煙人士劉偉明先生亦在活動中分享了他的經歷。他憶述多年前因好友吸煙患重病令他深受觸動，毅然決心戒煙。戒煙後，他感受到氣色好轉，身體更加有活力，亦能投入更多時間參與社交舞等健康活動。他更成功勸說女兒戒煙，展現長者在家庭中推動無煙生活的影響力。

（左）安老事務委員會主席李國棟醫生分享煙害與戒煙的知識。（右）成功戒煙人士劉偉明先生透過分享個人故事，印證年長者亦能成為推動無煙生活的榜樣。

香港控煙邁向新階段 聚焦四大範疇控煙

委員會副主席陳志球博士指出，香港正處於控煙工作的分水嶺。政府定下目標在2025年前進一步將吸煙率降低至7.8%。為實現這一目標，政府近年越加重視控煙工作，並在2024年中宣布推出涵蓋四大控煙範疇的10項短期措施，四大範疇包括：「管供應、降需求」、「禁宣傳、減引誘」、「擴禁區、免煙害」及「重教育、助戒煙」。

過去多年，吸煙的形式不斷演變，煙草商推出不同類型的吸煙產品，以包裝、設計、口味等吸引青少年吸煙。陳志球博士強調教育與立法相輔相成，香港必須要制定更先進、有效的措施，以防止青少年開始吸煙，並推動現時吸煙者尤其長者盡快戒煙。

香港吸煙與健康委員會副主席陳志球博士強調香港必須繼續加強控煙，以減少整體吸煙人口。

無煙長者以身作則 助力無煙香港

為響應政府控煙政策，委員會今年與新界西長者學苑聯網及新界東長者學苑聯網攜手合作，招募長者義工成為「無煙老友大使」。今年11月起，這些「無煙老友大使」已在全港各區展開宣傳，透過攤位遊戲、無煙祈願及派發宣傳單張等，向市民介紹戒煙的好處及下階段控煙措施，並呼籲市民支持加強控煙。有參與義務工作的老友記表示，在社區活動中經常遇見一家大小參觀展覽，這讓她深刻感受到無煙教育應從小做起。她希望將無煙訊息帶給下一代，同時也希望整體社會能營造更加支持無煙的氛圍。

一眾「無煙老友大使」積極發揮互助精神參與社區宣傳，不僅推動了社會對無煙生活的認識，也成為建設無煙香港的重要力量。無煙社區宣傳活動將於2024年12月至2025年1月繼續在各區舉行。

安老事務委員會主席李國棟醫生及香港吸煙與健康委員會副主席陳志球博士頒發感謝狀予新界西長者學苑聯網及新界東長者學苑聯網及長者義工代表，以表揚其積極貢獻及推動控煙。

來自新界西長者學苑聯網及新界東長者學苑聯網的「無煙老友大使」身體力行參與社區宣傳活動，發揮影響力呼籲大眾支持控煙。

（資料及相片由客戶提供）