【2024傑出服務獎】零售業逆境自強 前線員工：獲獎助推動進步

港人熱衷外遊，加上北上消費成風，本港零售服務業近年持續面臨挑戰。為了留住顧客，業界各出奇謀，並致力提升服務質素。香港零售管理協會舉辦的「2024傑出服務獎」較早前已公佈得獎結果，並於本月12日在香港會議展覽中心舉行周年晚會暨頒獎典禮，律政司副司長張國鈞，以及一眾商界領袖等亦有出席，以鼓勵及支持獲獎的前線員工及企業。律政司副司長張國鈞博士於活動致辭時更表示，零售業長期以來都是香港經濟的重要支柱之一，又指零售管理協會多年來積極促進零售業的發展，對業界貢獻良多，成績有目共睹。



律政司副司長張國鈞博士出任晚會主禮嘉賓，聯同協會董事會及執委會成員，與一眾嘉賓在台上祝酒，祝願零售業界團結一致，共同為香港經濟發展而努力。

謝邱安儀：優質服務助港維持競爭力

香港零售管理協會主席謝邱安儀致歡迎詞時表示，疫後零售業出現翻天覆地變化，為同業帶來不少挑戰，但一眾零售精英仍繼續謹守崗位，發揮好客精神，為市民與遊客送上優質服務，維持香港競爭力，合力守護香港品牌，以及長久建立的核心價值。

香港零售管理協會主席謝邱安儀和律政司副司長張國鈞帶領一眾零售大使進場。

她又鼓勵業界要咬緊牙關，繼續奮鬥，並要團結一致，以「打不死」的頑強鬥志繼續迎難而上，只要齊心合力，用心經營，做好優質服務，就一定「冇得輸」！所以零售業要繼續保持樂觀進取心態，積極擁抱轉型，開拓新路向！協會亦會繼續竭盡所能，團結業界，激發大家的創新思維，更重要是繼續為大家發聲，為我們零售業的福祉繼續前行！

近千名業界精英出席頒獎禮

當晚近千名業界代表出席頒獎禮，場面熱鬧。獲獎員工在同袍擁護下，接受嘉許，個個表現興奮。今年傑出服務獎貫徹過往嚴格準則，參賽者需要通過神秘顧客的評審，評分準則包括員工儀表、銷售及服務技巧。

擁有39年歷史的「傑出服務獎」，深受業界尊重，獲多間企業長期支持，被譽為「零售業奧斯卡」。大會今年頒發逾百個獎項予前線員工及企業，涵蓋生活品味店、便利店或超級市場、快餐店及餐廳、電訊、鐘錶及珠寶等範疇，並設有「最具潛質品牌獎」、「最佳參賽隊伍獎」、「最佳培訓獎」3個團體獎項；以及由公眾票選的「我最喜愛十大傑出零售品牌」、「十大傑出旗艦店」，以及表揚企業提升客戶服務體驗的「傑出服務策劃大獎」等等。因應越來越多企業和從業員開始利用線上途徑增加銷售，大會今年新增「零售直播王大獎」，鼓勵員工培養直播技能。2024得獎者名單

獲獎企業：獎項提升團隊士氣

獲得「零售直播王大獎」銅獎的新城市廣場一期助理顧客服務主任吳凌峰坦言，在練習直播初期會感到緊張，但慶幸得到同事和上司鼓勵及建議。過程中，自己的演說技巧及自信心提升了不少，不但使他能在日常工作中更有效地表達自己，更促進了個人以至整個團隊的工作效率，「獎項除肯定了自己一直以來堅守的服務理念外，更是一種鼓勵，推動著我要繼續用心對待每位客戶，不斷改進服務技巧，提供更好的服務。」

新城市廣場一期獲得【零售直播王大獎】銅獎。

連續多年都有員工獲獎的香港賽馬會，今年繼續囊括多個獎項。香港賽馬會零售及電話投注主管黃興全指出，獎項提升了員工士氣，使員工能更有效地與顧客互動，提供個性化的服務，從而增強顧客的忠誠度和滿意度。

香港賽馬會獲得【最佳參賽隊伍獎】銀獎。

「傑出服務獎」即將邁向40周年，謝邱安儀預期，來年繼續是挑戰與機遇並存，冀業界繼續保持樂觀進取心態，積極擁抱轉型，開拓更廣闊的零售市場。她亦希望明年有更多企業參與「傑出服務獎」，使正面力量能影響更多企業，從而提升業界整體服務水平。