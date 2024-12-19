【2024傑出服務獎】零售業逆境自強 前線員工：獲獎助推動進步
港人熱衷外遊，加上北上消費成風，本港零售服務業近年持續面臨挑戰。為了留住顧客，業界各出奇謀，並致力提升服務質素。香港零售管理協會舉辦的「2024傑出服務獎」較早前已公佈得獎結果，並於本月12日在香港會議展覽中心舉行周年晚會暨頒獎典禮，律政司副司長張國鈞，以及一眾商界領袖等亦有出席，以鼓勵及支持獲獎的前線員工及企業。律政司副司長張國鈞博士於活動致辭時更表示，零售業長期以來都是香港經濟的重要支柱之一，又指零售管理協會多年來積極促進零售業的發展，對業界貢獻良多，成績有目共睹。
謝邱安儀：優質服務助港維持競爭力
香港零售管理協會主席謝邱安儀致歡迎詞時表示，疫後零售業出現翻天覆地變化，為同業帶來不少挑戰，但一眾零售精英仍繼續謹守崗位，發揮好客精神，為市民與遊客送上優質服務，維持香港競爭力，合力守護香港品牌，以及長久建立的核心價值。
她又鼓勵業界要咬緊牙關，繼續奮鬥，並要團結一致，以「打不死」的頑強鬥志繼續迎難而上，只要齊心合力，用心經營，做好優質服務，就一定「冇得輸」！所以零售業要繼續保持樂觀進取心態，積極擁抱轉型，開拓新路向！協會亦會繼續竭盡所能，團結業界，激發大家的創新思維，更重要是繼續為大家發聲，為我們零售業的福祉繼續前行！
近千名業界精英出席頒獎禮
當晚近千名業界代表出席頒獎禮，場面熱鬧。獲獎員工在同袍擁護下，接受嘉許，個個表現興奮。今年傑出服務獎貫徹過往嚴格準則，參賽者需要通過神秘顧客的評審，評分準則包括員工儀表、銷售及服務技巧。
擁有39年歷史的「傑出服務獎」，深受業界尊重，獲多間企業長期支持，被譽為「零售業奧斯卡」。大會今年頒發逾百個獎項予前線員工及企業，涵蓋生活品味店、便利店或超級市場、快餐店及餐廳、電訊、鐘錶及珠寶等範疇，並設有「最具潛質品牌獎」、「最佳參賽隊伍獎」、「最佳培訓獎」3個團體獎項；以及由公眾票選的「我最喜愛十大傑出零售品牌」、「十大傑出旗艦店」，以及表揚企業提升客戶服務體驗的「傑出服務策劃大獎」等等。因應越來越多企業和從業員開始利用線上途徑增加銷售，大會今年新增「零售直播王大獎」，鼓勵員工培養直播技能。2024得獎者名單
獲獎企業：獎項提升團隊士氣
獲得「零售直播王大獎」銅獎的新城市廣場一期助理顧客服務主任吳凌峰坦言，在練習直播初期會感到緊張，但慶幸得到同事和上司鼓勵及建議。過程中，自己的演說技巧及自信心提升了不少，不但使他能在日常工作中更有效地表達自己，更促進了個人以至整個團隊的工作效率，「獎項除肯定了自己一直以來堅守的服務理念外，更是一種鼓勵，推動著我要繼續用心對待每位客戶，不斷改進服務技巧，提供更好的服務。」
連續多年都有員工獲獎的香港賽馬會，今年繼續囊括多個獎項。香港賽馬會零售及電話投注主管黃興全指出，獎項提升了員工士氣，使員工能更有效地與顧客互動，提供個性化的服務，從而增強顧客的忠誠度和滿意度。
「傑出服務獎」即將邁向40周年，謝邱安儀預期，來年繼續是挑戰與機遇並存，冀業界繼續保持樂觀進取心態，積極擁抱轉型，開拓更廣闊的零售市場。她亦希望明年有更多企業參與「傑出服務獎」，使正面力量能影響更多企業，從而提升業界整體服務水平。