張曦雯主禮六福珠寶賽馬日 與香港小姐閃耀演繹「冰‧鑽光影金」
年度城中盛事「六福珠寶賽馬日」早前於沙田馬場盛大舉行！今年「六福珠寶賽馬日」以夢幻光影金色調為主題，更邀請了星級嘉賓張曦雯(Kelly)盛裝出席並擔任主禮嘉賓，聯同2024年度香港小姐冠軍倪樂琳、亞軍兼最上鏡小姐梁嘉莹、季軍楊梓瑤、友誼小姐王汛文，與六福集團及香港賽馬會一眾管理層為活動主持揭幕儀式。活動當天雲集一眾精心打扮的名人賓客，戴上精緻皇冠頭飾或帽飾，華麗造型盡顯時尚美態，場面星光熠熠，如同一場絢爛奪目的光影盛宴。
張曦雯閃耀亮相 與香港小姐華麗演繹「閃飾秀」
「六福珠寶賽馬日」當天，張曦雯佩戴六福珠寶全新「冰‧鑽光影金」時尚黃金首飾閃耀亮相，舉手投足間散發著迷人魅力，成為全場矚目的焦點，為活動增添閃耀星光。Kelly更與6位應屆香港小姐一同上演了一場華麗奪目的「閃飾秀」。她們身上佩戴著的「冰‧鑽光影金」時尚黃金首飾，閃耀出猶如帶有鑽石光芒的炫彩，新品首飾更是全球首次曝光，璀璨閃耀的黃金首飾與眾人華麗的打扮互相輝映，展現不同的美態，為各位提供最閃耀的聖誕禮物靈感。
聖誕臻禮之選「冰‧鑽光影金」散發如同黃鑽般光芒
聖誕佳節將至，還在為挑選滿意的聖誕禮物而煩惱？那就讓六福珠寶2024年全新「冰‧鑽光影金」系列閃耀溫馨節日。設計師巧妙地運用炫彩金片復刻彷如梯方鑽石的光彩，金絲刻面釋放光芒，匠心打造出猶如黃鑽般璀璨閃耀的黃金首飾，更呈現出自然界中夢幻般的丁達爾效應漸變光感。系列以四葉草、銀河、太陽等元素，將自然之美凝練於方寸之間。無論是四葉草的幸運寓意，還是銀河的浩瀚浪漫，都能在光影流轉間得到完美詮釋，讓佩戴者舉手投足間散發自信光芒。今個聖誕，就讓「冰‧鑽光影金」為你愛的人送上一份閃耀的光芒，一份溫暖的祝福。
六福網店︰ https://bit.ly/4gDw2fR
「冰‧鑽幸運草」幸運加持雙重祝福
四葉草是幸運的象徵，承載著人們對美好生活的期盼。六福珠寶「冰‧鑽幸運草」時尚黃金首飾以精湛工藝將幸運符號與璀璨光芒完美融合，為你帶來雙重祝福。新一代炫彩工藝，使虹彩般的光芒在立體車花線條與鏤空四葉草的交織間流轉，金絲刻面更散發出獨特的彩色光暈，如同幸運之光，點亮聖誕星願。
「冰‧鑽銀河」璀璨銀河與極光共舞
夜幕低垂，當夢幻般的光芒劃破寂靜的夜空，極光與銀河共舞，構成一幅浪漫而美好的景象。六福珠寶「冰‧鑽銀河」時尚黃金首飾，將這份難得的自然奇觀凝固成永恆的藝術。立體車花工藝勾勒出不規則的幾何圖案，光線照射下，斑斕多彩的光芒如同璀璨星河，令人目眩神迷。
「冰‧鑽太陽」向陽而生大放異彩
太陽，是生命的源泉。六福珠寶「冰‧鑽太陽」時尚黃金首飾將光明與希望的概念融入設計之中，立體車花工藝，線條纏繞著鏤空的圓環，在光線的照射下，更添一份繽紛的光澤，如同一個小太陽，時刻散發著光芒。願您擁有追逐光的勇氣，擁抱希望，活出閃耀的自我。
「冰‧鑽舞裙」優雅舞動時尚多變
飄逸的舞裙，隨著舞者優雅的旋轉，煥發出無限的生命力。六福珠寶「冰‧鑽舞裙」時尚黃金首飾，以鑽石般閃耀的金剛光澤，呈現舞裙裙擺舞動的瞬間，將這份動感與活力凝固成永恆的藝術。項鏈可雙面佩戴，一面炫閃，一面啞光，滿足不同場合的穿搭需求。無論盛大場合還是日常休閒，都能輕鬆駕馭，展現多樣魅力。
同場加映︰圓你一個香港小姐夢｜限量版香港小姐金鑽小后冠
六福珠寶x香港小姐「悅己愛己」首飾隆重登場
相信不少女生小時候都有個香港小姐夢 — 模仿香港小姐拿著權杖、戴著后冠、繞場一周，展現自信優雅的一面的情景，現在終於可以夢想成真！作為第23 年贊助香港小姐官方珠寶與金鑽后冠的六福珠寶，除了打造了價值港幣 468 萬元的金鑽后冠外，更藉著「六福珠寶賽馬日」矚目推出限量版香港小姐金鑽小后冠。使用了香港小姐后冠的元素設計，同樣以18K金天然鑽石打造，採用流線型結構點綴千顆璀璨鑽石，勾勒出盛放的花漾圖案。中央鑲嵌了一顆閃耀的主鑽石，如同璀璨星辰，象徵著佩戴者如香港小姐般成為矚目的焦點，非常適合作為重要的珠寶首飾，見證人生的高光時刻。
另外，為了紀念作為香港小姐官方珠寶贊助商 23年，及對女性獨特魅力的頌揚，六福珠寶亦破天荒首度與香港小姐聯乘，推出以香港小姐logo為主題的香港小姐「悅己愛己」的全新珠寶首飾。靈感源自香港小姐的自信與風采，簡潔優美的線條與閃亮的天然鑽石配合得相得益彰。套裝備有黃金鑲鑽以及18K金鑲鑽等不同材質選擇，既時尚又富有創意。簡約而經典的款式可日常佩戴，能輕鬆搭配不同的服裝與場合。讓擁有一個香港小姐夢的你，在重要場合都能如同香港小姐一样自信，成為全場焦點！
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^此優惠只限購買指定款式，數量有限，售完即止。
*活動受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。如有任何爭議，六福珠寶保留最終決定權。
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（資料及相片由客戶提供）