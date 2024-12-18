張曦雯主禮六福珠寶賽馬日　與香港小姐閃耀演繹「冰‧鑽光影金」

年度城中盛事「六福珠寶賽馬日」早前於沙田馬場盛大舉行！今年「六福珠寶賽馬日」以夢幻光影金色調為主題，更邀請了星級嘉賓張曦雯(Kelly)盛裝出席並擔任主禮嘉賓，聯同2024年度香港小姐冠軍倪樂琳、亞軍兼最上鏡小姐梁嘉莹、季軍楊梓瑤、友誼小姐王汛文，與六福集團及香港賽馬會一眾管理層為活動主持揭幕儀式。活動當天雲集一眾精心打扮的名人賓客，戴上精緻皇冠頭飾或帽飾，華麗造型盡顯時尚美態，場面星光熠熠，如同一場絢爛奪目的光影盛宴。



六福集團主席兼行政總裁黃偉常先生與香港賽馬會管理層，聯同張曦雯以及2024香港小姐一同祝酒，為活動主持揭幕儀式。

Kelly為「六福珠寶賽馬日」擔任主禮嘉賓，為這項盛事揭開序幕。

集現代美、優雅氣質與時尚活力於一身的張曦雯戴上全新「冰‧鑽光影金」時尚黃金首飾，與場地佈置的夢幻光影金色調互相輝映，展現嫵媚高貴的魅力。

集現代美、優雅氣質與時尚活力於一身的張曦雯戴上全新「冰‧鑽光影金」時尚黃金首飾，與場地布置的夢幻光影金色調互相輝映，展現嫵媚高貴的魅力。

張曦雯閃耀亮相 與香港小姐華麗演繹「閃飾秀」

「六福珠寶賽馬日」當天，張曦雯佩戴六福珠寶全新「冰‧鑽光影金」時尚黃金首飾閃耀亮相，舉手投足間散發著迷人魅力，成為全場矚目的焦點，為活動增添閃耀星光。Kelly更與6位應屆香港小姐一同上演了一場華麗奪目的「閃飾秀」。她們身上佩戴著的「冰‧鑽光影金」時尚黃金首飾，閃耀出猶如帶有鑽石光芒的炫彩，新品首飾更是全球首次曝光，璀璨閃耀的黃金首飾與眾人華麗的打扮互相輝映，展現不同的美態，為各位提供最閃耀的聖誕禮物靈感。

張曦雯小姐聯同六位香港小姐於馬匹亮相圈為大家演繹六福珠寶璀璨閃耀的全新「冰‧鑽光影金」黃金首飾。

Kelly於馬匹亮相圈為大家演繹六福珠寶璀璨閃耀的全新「冰‧鑽光影金」黃金首飾。

2024香港小姐冠軍倪樂琳演繹六福珠寶璀璨閃耀的全新「冰‧鑽光影金」黃金首飾。

2024香港小姐亞軍兼最上鏡小姐梁嘉莹演繹六福珠寶璀璨閃耀的全新「冰‧鑽光影金」黃金首飾。

2024香港小姐鐘翠詩演繹六福珠寶璀璨閃耀的全新「冰‧鑽光影金」黃金首飾。

(左起)2024香港小姐鍾翠詩、友誼小姐王汛文、冠軍倪樂琳、亞軍兼最上鏡小姐梁嘉莹、季軍楊梓瑤、香港小姐吳芷靖於馬會廂房為大家展示六福珠寶綻放如鑽石光芒的炫彩黃金首飾。

聖誕臻禮之選「冰‧鑽光影金」散發如同黃鑽般光芒

聖誕佳節將至，還在為挑選滿意的聖誕禮物而煩惱？那就讓六福珠寶2024年全新「冰‧鑽光影金」系列閃耀溫馨節日。設計師巧妙地運用炫彩金片復刻彷如梯方鑽石的光彩，金絲刻面釋放光芒，匠心打造出猶如黃鑽般璀璨閃耀的黃金首飾，更呈現出自然界中夢幻般的丁達爾效應漸變光感。系列以四葉草、銀河、太陽等元素，將自然之美凝練於方寸之間。無論是四葉草的幸運寓意，還是銀河的浩瀚浪漫，都能在光影流轉間得到完美詮釋，讓佩戴者舉手投足間散發自信光芒。今個聖誕，就讓「冰‧鑽光影金」為你愛的人送上一份閃耀的光芒，一份溫暖的祝福。

六福網店︰ https://bit.ly/4gDw2fR

2024香港小姐季軍楊梓瑤演繹六福珠寶璀璨閃耀的全新「冰‧鑽光影金」黃金首飾。

「冰‧鑽幸運草」幸運加持雙重祝福

四葉草是幸運的象徵，承載著人們對美好生活的期盼。六福珠寶「冰‧鑽幸運草」時尚黃金首飾以精湛工藝將幸運符號與璀璨光芒完美融合，為你帶來雙重祝福。新一代炫彩工藝，使虹彩般的光芒在立體車花線條與鏤空四葉草的交織間流轉，金絲刻面更散發出獨特的彩色光暈，如同幸運之光，點亮聖誕星願。

「悅己愛己」香港小姐黃金琺瑯鑽石首飾套裝

「冰‧鑽銀河」璀璨銀河與極光共舞

夜幕低垂，當夢幻般的光芒劃破寂靜的夜空，極光與銀河共舞，構成一幅浪漫而美好的景象。六福珠寶「冰‧鑽銀河」時尚黃金首飾，將這份難得的自然奇觀凝固成永恆的藝術。立體車花工藝勾勒出不規則的幾何圖案，光線照射下，斑斕多彩的光芒如同璀璨星河，令人目眩神迷。

六福珠寶「冰‧鑽光影金系列」 — 「冰‧鑽銀河」黃金首飾套裝

「冰‧鑽太陽」向陽而生大放異彩

太陽，是生命的源泉。六福珠寶「冰‧鑽太陽」時尚黃金首飾將光明與希望的概念融入設計之中，立體車花工藝，線條纏繞著鏤空的圓環，在光線的照射下，更添一份繽紛的光澤，如同一個小太陽，時刻散發著光芒。願您擁有追逐光的勇氣，擁抱希望，活出閃耀的自我。

六福珠寶「冰‧鑽光影金系列」 — 「冰‧鑽太陽」黃金首飾套裝

「冰‧鑽舞裙」優雅舞動時尚多變

飄逸的舞裙，隨著舞者優雅的旋轉，煥發出無限的生命力。六福珠寶「冰‧鑽舞裙」時尚黃金首飾，以鑽石般閃耀的金剛光澤，呈現舞裙裙擺舞動的瞬間，將這份動感與活力凝固成永恆的藝術。項鏈可雙面佩戴，一面炫閃，一面啞光，滿足不同場合的穿搭需求。無論盛大場合還是日常休閒，都能輕鬆駕馭，展現多樣魅力。

六福珠寶「冰‧鑽光影金系列」 — 「冰‧鑽舞裙」黃金首飾套裝

同場加映︰圓你一個香港小姐夢｜限量版香港小姐金鑽小后冠

六福珠寶x香港小姐「悅己愛己」首飾隆重登場

相信不少女生小時候都有個香港小姐夢 — 模仿香港小姐拿著權杖、戴著后冠、繞場一周，展現自信優雅的一面的情景，現在終於可以夢想成真！作為第23 年贊助香港小姐官方珠寶與金鑽后冠的六福珠寶，除了打造了價值港幣 468 萬元的金鑽后冠外，更藉著「六福珠寶賽馬日」矚目推出限量版香港小姐金鑽小后冠。使用了香港小姐后冠的元素設計，同樣以18K金天然鑽石打造，採用流線型結構點綴千顆璀璨鑽石，勾勒出盛放的花漾圖案。中央鑲嵌了一顆閃耀的主鑽石，如同璀璨星辰，象徵著佩戴者如香港小姐般成為矚目的焦點，非常適合作為重要的珠寶首飾，見證人生的高光時刻。

2024香港小姐一起觀賞六福珠寶限量版香港小姐金鑽小后冠

限量版香港小姐金鑽小后冠

另外，為了紀念作為香港小姐官方珠寶贊助商 23年，及對女性獨特魅力的頌揚，六福珠寶亦破天荒首度與香港小姐聯乘，推出以香港小姐logo為主題的香港小姐「悅己愛己」的全新珠寶首飾。靈感源自香港小姐的自信與風采，簡潔優美的線條與閃亮的天然鑽石配合得相得益彰。套裝備有黃金鑲鑽以及18K金鑲鑽等不同材質選擇，既時尚又富有創意。簡約而經典的款式可日常佩戴，能輕鬆搭配不同的服裝與場合。讓擁有一個香港小姐夢的你，在重要場合都能如同香港小姐一样自信，成為全場焦點！

六福網店︰https://bit.ly/49CN9wh

「悅己愛己」香港小姐18K金（白色）鑽石首飾套裝

「悅己愛己」香港小姐18K金（白色）鑽石首飾套裝

「悅己愛己」香港小姐黃金琺瑯鑽石首飾套裝

凡購買香港小姐系列產品套裝（項鏈、耳環、戒指），均配有精心設計的名貴專屬禮盒。

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^此優惠只限購買指定款式，數量有限，售完即止。

*活動受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。如有任何爭議，六福珠寶保留最終決定權。

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（資料及相片由客戶提供）