科技園精英企業計劃助科企作全球拓展　企業估值高達26億美元

近年創新科技主導各行各業的發展方向，而香港劍指成為國際創新科技中心，當然亦致力推動創科業界成長。其中，香港科技園公司（科技園公司）設立「精英企業計劃」培育具高增長潛力的科技企業，早前更舉辦Elite Global Inno Day，讓一眾精英企業代表聚首一堂，在交流之間預視未來的創科發展。今次，3間參與企業b-ONE Ortho、Buy&Ship Limited與Ksher Group的代表就親身分享，如何在計劃的支援下，釋放企業成長潛力。

攝影：蘇煒然



「精英企業計劃」吸納高潛力企業 可創1,200職位

「精英企業計劃」現時囊括來自香港、中國內地、東南亞及美國等地的24間成員公司，其中包括13間本地和11間海外公司，總估值高達26.7億美元，當中更有11間公司的每年經常性收入達到1億美元。目前，精英公司的業務版圖已遍及全球16個海外市場。這批精英公司亦計劃在三年內於香港創造超過1,200個職位，為本地經濟注入活力。

香港科技園公司署理首席企業發展總監柯志成先生表示，科技園公司作為全港最大的創科生態圈，持續透過該計劃，推動創新為本的科技企業蓬勃成長。他指出：「大家認知的科學園，是培育初創的基地；然而，今次計劃是以成熟的企業為重心。」他展望計劃能有效幫助它們在全球發展，不但為全球人類帶來福祉，亦替香港吸納來自世界各國的人才，鞏固香港作為國際創科及人才中心的地位。

香港科技園公司署理首席企業發展總監柯志成先生表示，「精英企業計劃」有助鞏固香港作為國際創科及人才中心的地位。

b-ONE Ortho：憑藉香港地理優勢 實現規模化發展

b-ONE Ortho專注於人工關節領域，研發中心位於新澤西州高科技聚集區和香港科學園，其自研的關節植入物和手術機器人系統，已打進二十多個國家和地區，為全球市場提供髖、膝、肩、踝、腕、腫瘤及定制化關節置換和數位化解決方案。

b-ONE Ortho, Corp聯合創辦人及主席楊崇澤分享，「精英企業計劃」為公司提供了實現規模化發展的關鍵助力。

b-ONE Ortho聯合創辦人及主席楊崇澤分享，香港不僅地理位置優越，而且是亞洲首屈一指的金融中心，以及多所著名大學的所在地，結合計劃的支援，為公司的人才招聘以及未來發展計劃提供了理想的平台。「參與『精英企業計劃』提升了公司的公眾認知度，增加了接觸潛在合作夥伴和投資者的機會。更重要的是，香港是全球優秀人才的集中地，無疑是公司發展的最佳選擇，而計劃則為其提供了實現規模化發展的關鍵助力。」

Buy&Ship：借力「精英企業計劃」成就跨境電商領導地位

Buy&Ship結合大數據、全球比價、社群電商及物流技術，業務遍佈12個國家和地區，並營運11個海外倉庫。首席財務總監Jeff Zielinski指，公司參與計劃逾兩年，從中獲益匪淺。「計劃的品牌效應有效提升公司的企業形象和市場信譽，這一點對於公司完成B輪融資並拓展至越南、馬來西亞等新市場至關重要。」

Buy&Ship首席財務總監Jeff Zielinski指，「精英企業計劃」的品牌效應有效提升公司的企業形象和市場信譽。

他續指，於計劃的支援下，公司在科學園成立研發中心，充分利用香港豐富的人才資源。「科技園公司亦積極協助公司拓展全球業務，引入不同地區的合作夥伴，有效擴展全球業務版圖。」

Ksher：業務增長逾250% 香港成連接東南亞及中國橋樑

Ksher致力向電商和中小企業提供高效安全的跨境金融支付方案，其高級副總裁及首席企業官Siva Ramanathan透露，公司視香港為連接中國和東南亞的橋樑，加入計劃後更帶來了諸多優勢，包括獲得資金支持。「科學園優越的創科生態圈有利初創企業交流，連繫各地人才，有利拓展新市場及聯繫投資者。自2022年10月加入計劃以來，公司業務增長超過250%。」隨著業務的蓬勃發展，Ksher將開始加大品牌宣傳和市場營銷的力度，以鞏固在東南亞市場的地位。