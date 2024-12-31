深圳灣13號線開通 5分鐘直達南山商圈Eziwish配鏡四大保障

隨著深圳灣13號線開通，不少朋友都想北上深圳核心商圈配眼鏡但又怕中伏！究竟平價鏡片係咪真係抵？驗光師技術又掂唔掂？聽講好多會強制推銷？今次HK01帶路，教大家到Eziwish眼鏡配高質眼鏡，享受真正專業服務！



第一招：專業設備 + 正品授權 = 信心保證

好多時貪平就中伏！平價鏡片好多時品質參差，愈戴愈傷眼！切記，入眼鏡舖第一件事，當然要了解他們的設備是否專業，大牌鏡片有沒有正規授權。Eziwish用日本進口拓普康電腦驗光儀，數據準確，全自動牛眼更可以做紅綠測試、偏斜視測試等等，全面檢查你的視力狀況。Eziwish引入蔡司IT2三維定位儀，測量客人佩戴眼鏡時的個性化參數，如單眼瞳距、鏡框前傾角等，精度高達0.1mm，直接決定鏡片佩戴舒適與否！在眼科診所或醫院才見得到的AI眼底分析照相機，Eziwish都有！Eziwish更是選用醫院同級別同型號的AI眼底分析照相機，可以篩查視網膜病變，1200萬圖的高清圖像，無損原圖匯出，智慧瞳孔定位、自動對焦、自動拍攝，每一個細節都清晰可見，更會根據你的年齡、身高體重等數據，給予專業的健康建議！此外，Eziwish同蔡司、豪雅、依視路、尼康等國際大牌合作，所有鏡片都係正品，品質有保證！

日本進口拓普康電腦驗光儀。

眼底照相機；國際大牌正品授權。

第二招：5年以上經驗驗光師 + 1對1服務 = 貼心呵護

驗光師的經驗相當重要，絕對是眼鏡的關鍵！Eziwish的驗光師平均從業5年以上，無論係中老年漸進多焦點、兒童防控離焦鏡定高度數驗配都無問題！1對1專屬服務會根據你的用眼需求、佩戴習慣，反覆驗證度數，隨你的臉型、風格等等，推薦最適合的鏡架，保證不會出現頭暈眼花的狀況！同時Eziwish福田店憑藉其優質的服務和專業的技術，已經在深圳贏得大量好評和口碑。現在，南山店也迎來了福田店的核心員工管理團隊，他們將繼續秉承專業、貼心的服務理念，為客人提供最優質的服務。無論是小朋友抑或老人家，Eziwish都有專業嘅驗配方案，確保每個人都配到最舒適嘅眼鏡。店內環境舒適寧靜，可以慢慢揀選心儀鏡架，同行朋友可以在休息區享用飲品零食，絕對是加分位！Eziwish備有30天無憂售後服務，若出現頭暈不適等症狀可憑藉鏡片包裝、發票到店進行無憂售後服務，購買後享受終身免費調校、清洗，免費順豐包郵到港。

Eziwish專業驗光流程，為你配最適合的眼鏡，擁有最清晰的視覺體驗！

店內有上千款鏡架，根據臉型、風格進行陳列擺放，讓你很快選到合適的鏡框。

特設超大露營主題休息區、飲品零食區，chill住配鏡。

第三招：透明消費 絕不強制推銷

北上消費最怕就係隱形收費與強制推銷！Eziwish堅持明碼實價，所有價格公開透明，絕無有任何隱藏費用，保證只為顧客尋找最合適的產品，絕對不會強制推銷！所有鏡片、鏡框費用都會提前告知，現在更有折扣優惠！蔡司、豪雅、依視路等大牌鏡片低至3折， 加上新店開幕仲有更多優惠，例如免費抽獎、免費眼底檢查、報銷打車費等等，打卡送太陽眼鏡。

第四招：口碑行先 好評如潮

廣告信唔過？睇吓其他客人評價就最實際！Eziwish好評如潮，就係最好的證明！Eziwish福田店已經用優質的服務和專業的技術贏得了廣大顧客的好評和口碑。現在，南山店亦保持這一優良傳統，為客人提供最優質的服務。無論是南山店還是福田店，Eziwish繼續用心服務，讓每次配鏡體驗都成為一次愉快的經歷。

南山店：深圳市南山區海岸大廈東座B區8樓813（地鐵13號線後海站D1出口）！近深圳灣口岸，附近仲有海岸城購物中心，行街食飯都方便！

福田店：深圳市福田區新天世紀商務中心A座10樓1001（地鐵3/7號線石廈站A出口對面）。近落馬洲（福田）口岸，搭地鐵好方便！附近有石廈時代廣場，仲可以去山姆、福田星河cocopark！

(資料及相片由客戶提供)